Ο Εμπαπέ κάνει μυθική χρονιά: Έφτασε τα 60 γκολ σε ένα ημερολογιακό έτος (pic)

Η Ρεάλ Μαδρίτης παρέμεινε για τρίτο σερί παιχνίδι χωρίς νίκη στη La Liga, καθώς έμεινε στο 1-1 κόντρα στη Χιρόνα, με τον Κιλιάν Εμπαπέ να σώζει την ομάδα του από την ήττα, με άλλο ένα τέρμα τη φετινή σεζόν.

Ο Γάλλος έχει ξεκινήσει εξαιρετικά τη σεζόν του, και με την ολοκλήρωση του Νοεμβρίου έχει φτάσει τα 23 γκολ σε 19 εμφανίσεις με τη «βασίλισσα», ενώ έχει πετύχει άλλα 5 με την Εθνική Γαλλίας, ανεβάζοντας τον αριθμό στα 28 τη φετινή σεζόν.

Παράλληλα, σε συνδυασμό με την περσινή σεζόν, ο 26χρονος έφτασε τα 60 γκολ σε ένα ημερολογιακό έτος, και έτσι ανέβηκε στην 6η θέση των καλύτερων επιδόσεων όλων των εποχών, ισοφαρίζοντας τον Κριστιάνο Ρονάλντο, που πέτυχε αυτή την επίδοση το 2011, αλλά και τον Λιονέλ Μέσι το 2010.

Πλέον, με 5 παιχνίδια να απομένουν μέχρι να ολοκληρωθεί το έτος, ο Εμπαπέ μπορεί να κοιτάζει ακόμα πιο ψηλά στη λίστα, με την 4η θέση να φαίνεται πιο κοντά από ποτέ. Εκεί, βρίσκεται ξανά ο Πορτογάλος αστέρας της Αλ Νασρ, με 63 γκολ το 2014. Στην 5η θέση βρίσκουμε ξανά τον Ρονάλντο, ο οποίος το 2012 είχε σκοράρει 61 γκολ.

Στο Top 6 ο Εμπαπέ

Top 6 – Most goals in a calendar year in the 21st century ⚽⭐ Kylian Mbappé has now scored 60 goals in 2025, with five matches still to play. 🇫🇷🔥 pic.twitter.com/T5lwZYrhsQ — Score 90 (@Score90_) December 1, 2025

Στο… βάθρο των κορυφαίων σκόρερ σε μία χρονιά, ο αριθμός των τερμάτων ανεβαίνει αρκετά, και θα είναι δύσκολο να ανέβει ο Γάλλος, καθώς χρειάζεται 2 γκολ ανά παιχνίδι.

Στην τρίτη θέση, βρίσκουμε τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι του 2021, ο οποίος είχε σκοράρει 69 γκολ με τη φανέλα της Μπάγερν. Ο Πολωνός είναι ο μόνος παίκτης στη 10άδα που δεν πέτυχε την επίδοση με ισπανική ομάδα.

Δεύτερος είναι, ξανά, ο Ρονάλντο, με τον ίδιο αριθμό τερμάτων, το 2013, ενώ η κορυφαία επίδοση είναι πολύ πιθανό να μην καταρριφθεί ποτέ.

Ο λόγος για τα ιστορικά 91(!) γκολ σε 69 παιχνίδια του Λιονέλ Μέσι το 2012. Ο Αργεντινός εκείνη τη χρονιά ήταν ασταμάτητος, έχοντας συμβάλει σε συνολικά 100 γκολ με την Μπαρτσελόνα σε 60 παιχνίδια (79 γκολ, 21 ασίστ), ενώ με την Εθνική Αργεντινής σημείωσε 12 γκολ και μία ασίστ σε 9 εμφανίσεις.