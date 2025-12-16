Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (16/12): Δράση με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στη Euroleague
Αυτό είναι το αναλυτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές τηλεοπτικές μεταδόσεις της Τρίτης (16/12).
Από το αθλητικό/τηλεοπτικό μενού της Τρίτης (16/12) ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στη Euroleague, κόντρα σε Φενέρμπαχτσε και Βαλένθια στις 19:45 και 21:15 ώρα Ελλάδος αντίστοιχα.
Πέρα από αυτά τα δύο ματς με ελληνικό ενδιαφέρον, στο πρόγραμμα υπάρχουν άλλα τέσσερα ματς της κορυφαίας μπασκετικής διοργάνωσης, ενώ δράση υπάρχει και στο Champions League πόλο των ανδρών, με το εκτός έδρας ματς του Ολυμπιακού κόντρα στη Ραντνίτσκι.
Αναλυτικά το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Τρίτης (16/12):
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κιουταϊσι – Περιστέρι FIBA Europe Cup
18:00 Novasports Prime Ντουμπάι – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague
19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Σολνόκι – ΑΕΚ FIBA Basketball Champions League
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Κροατία Προκριματικά Eurobasket Γυναικών
19:45 Novasports 4HD Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός Euroleague
21:05 Novasports Start Χάποελ Τελ Αβίβ – Ερυθρός Αστέρας Euroleague
21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Βαλένθια Euroleague
21:30 Novasports 5HD Αρμάνι Μιλάνο – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague
21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ραντνίτσκι – Ολυμπιακός Champions League Ανδρών
22:00 Novasports 6HD Παρί – Μπαρτσελόνα Euroleague
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (16/12): Δράση με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στη Euroleague
