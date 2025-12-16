Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (16/12): Δράση με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στη Euroleague

Από το αθλητικό/τηλεοπτικό μενού της Τρίτης (16/12) ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στη Euroleague, κόντρα σε Φενέρμπαχτσε και Βαλένθια στις 19:45 και 21:15 ώρα Ελλάδος αντίστοιχα.

Πέρα από αυτά τα δύο ματς με ελληνικό ενδιαφέρον, στο πρόγραμμα υπάρχουν άλλα τέσσερα ματς της κορυφαίας μπασκετικής διοργάνωσης, ενώ δράση υπάρχει και στο Champions League πόλο των ανδρών, με το εκτός έδρας ματς του Ολυμπιακού κόντρα στη Ραντνίτσκι.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Τρίτης (16/12):

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κιουταϊσι – Περιστέρι FIBA Europe Cup

18:00 Novasports Prime Ντουμπάι – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague

19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Σολνόκι – ΑΕΚ FIBA Basketball Champions League

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Κροατία Προκριματικά Eurobasket Γυναικών

19:45 Novasports 4HD Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός Euroleague

21:05 Novasports Start Χάποελ Τελ Αβίβ – Ερυθρός Αστέρας Euroleague

21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Βαλένθια Euroleague

21:30 Novasports 5HD Αρμάνι Μιλάνο – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague

21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ραντνίτσκι – Ολυμπιακός Champions League Ανδρών

22:00 Novasports 6HD Παρί – Μπαρτσελόνα Euroleague