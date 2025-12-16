Γιαννούλης κατά κυβέρνησης: «Είστε οπαδοί της δεξιάς μεν, αλλά αδέξιας πολιτικής»

Συνεχίζεται το σφυροκόπημα της αντιπολίτευσης κατά της κυβέρνησης στη Βουλή στη διάρκεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης υποστήριξε ότι απαξιώνεται από την πλευρά της κυβέρνησης, η καθημερινή αγωνία των εργαζομένων να τα βγάλουν πέρα.

«Τον πόλεμο της ζωής, τον πόλεμο της καθημερινότητας γιατί δεν τον υπερασπίζεστε με την ίδια σπουδή που υπερασπίζεστε τον πατριωτισμό σας;», ρώτησε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση ο κ. Γιαννούλης.

Φανταστείτε, συνέχισε, «αν ήσασταν πραγματικά πατριώτες πριν 15 χρόνια και είχατε θέσει τους μηχανισμούς για να μην συνδιαλέγεται κανένας κρατικός αξιωματούχος με τύπους σαν τον «Τζίτζι».

Εσείς είστε οπαδοί της δεξιάς μεν, αλλά αδέξιας πολιτικής», είπε ο κ. Γιαννούλης και άσκησε κριτική για την φορολογική πολιτική της κυβέρνησης.