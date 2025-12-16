Γιατί όχι εκλογή Δημάρχου με 37%;

Eνστάσεις για κάποια σημεία τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης που δεν έχει μπει ακόμη σε διαβούλευση, εξέφρασε ο Δήμαρχος Παιανίας Ισίδωρος Μάδης, τοποθετούμενος στη συνεδρίαση της ΠΕΔ Αττικής, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του Δήμου Παιανίας.

Ο Ισίδωρος Μάδης εξέφρασε τις ενστάσεις του αρχικά για το εκλογικό σύστημα το οποίο απαιτεί 42% + 1 ψήφο για εκλογή από την πρώτη Κυριακή. «Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται μια κυβέρνηση να εκλέγεται με 37% και να μην αποτυπώνεται κάτι αντίστοιχο και στη διοίκηση των δήμων» είπε χαρακτηριστικά όπως αναφέρει η ανακοίνωση του δήμου.

Σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση και σε ότι αφορά την επιλογή του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης από τον Επόπτη εφόσον δεν εκλεγεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως προβλέπεται στον νέο κώδικα, ο Δήμαρχος Παιανίας ξεκαθάρισε ότι «η Αποκεντρωμένη δεν μπορεί να επιβάλλει πρόσωπα» αντιπροτείνοντας ένα σύστημα εκλογής ακόμα και με απλή πλειοψηφία. Επιπλέον τόνισε πως «είναι απαραίτητο να υπάρχει κρίση και αξιολόγηση του θεσμού, γιατί στην πράξη δημιουργούνται ασάφειες και δυσλειτουργίες, και πολλοί δήμοι τελικά μένουν χωρίς ουσιαστική κάλυψη».

Τα τοπικά συμβούλια

Όπως αναφέρει επίσης η ανακοίνωση του Δήμου, «ο Δήμαρχος Παιανίας επανέλαβε τη θέση του υπέρ της κατάργησης των τοπικών συμβουλίων σε μικρούς δήμους όπως και ο Δήμος Παιανίας εξηγώντας πως αυτός «είναι 52 τετραγωνικά χιλιόμετρα, με απόσταση τριών χιλιομέτρων μεταξύ των κοινοτήτων. Η ύπαρξη τοπικών συμβουλίων είναι παράλογη: κοστίζει σε χρόνο, σε ανθρωποώρες και δεν παράγει αποτέλεσμα».

Αξίζει να σημειωθεί πως στον κώδικα υπάρχει η πρόβλεψη για κατάργηση των τοπικών συμβουλίων στην Αττική εξαιρώντας όμως τη Δυτική και Ανατολική. «Στην πράξη δημιουργείται σύγχυση και κατατίθενται απαιτήσεις για έργα ανεφάρμοστα, ακόμη και με τεράστιους τεράστιους προϋπολογισμούς. Αυτό δεν είναι λειτουργική διοίκηση» συμπλήρωσε ο Ισίδωρος Μάδης για να καταλήξει: «Με τέτοιες λογικές δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά ένας μικρός δήμος. Το θεσμικό πλαίσιο πρέπει να προσαρμόζεται στην πραγματικότητα, όχι το αντίστροφο»».

*πηγή φωτογραφίας, Δήμος Παιανίας