Συνεχίζει τον εμπαιγμό των αγροτών η κυβέρνηση: «Μαξιμαλιστικά κάποια αιτήματα»- Στις 15:00 ανακοινώσεις από Τσιάρα

Συνεχίζει τον εμπαιγμό των αγροτών η κυβέρνηση, επιχειρώντας με κάθε τρόπο να τους βγάλει από τους δρόμους και τα μπλόκα. Από το Μαξίμου, επαναλαμβάνοντας τα περί διαλόγου, στη λογική όμως των μειωμένων απαιτήσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προανήγγειλε ότι στις 15:00 ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, θα κάνει δηλώσεις, σχετικά με τα αιτήματα που έστειλαν στην κυβέρνηση οι αγρότες.

Μαξιμαλιστικά αιτήματα, λέει εν μέσω απειλών ο Π. Μαρινάκης – «Ο διάλογος δεν γίνεται με ταχυδρομικά περιστέρια»

Ο Παύλος Μαρινάκης, καθιστώντας σαφή την άρνηση της κυβέρνησης να ικανοποιήσει βασικά αιτήματα των αγροτών όπως η μείωση του κόστους παραγωγής, έσπευσε να χωρίσει σε τρεις κατηγορίες τα αιτήματα του κλάδου, χαρακτηρίζοντας ορισμένα λογικά, άλλα μαξιμαλιστικά, ενώ για άλλα υποστήριξε ότι δεν μπορούν να ικανοποιηθούν λόγω περιορισμών της ΕΕ.

«Όπως αντιλαμβάνεστε υπάρχουν αιτήματα που είναι λογικά. Υπάρχουν αιτήματα απολύτως μαξιμαλιστικά και άλλα που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν λόγω περιορισμών της ΕΕ. Στόχος είναι να δίνουμε όσα περισσότερα μπορούμε, αλλά πάντα στο μέτρο του λογικού και του εφικτού. Η Ελλάδα πλήρωσε τη λογική των ανέξοδων υποσχέσεων», είπε και απείλησε:

«Υπάρχουν όρια που δεν μπορούν να ξεπεραστούν. Να κλείνεις αεροδρόμια και λιμάνια και να καθυστερούν θεραπείες καρκινοπαθών δεν είναι ανεκτά», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο ίδιος χαρακτήρισε «κόκκινη γραμμή που δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε» την μη υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και συνέχισε:

«Υπάρχουν και άλλα μαξιμαλιστικά αιτήματα όπως ο διπλασιασμός των συντάξεων. Δεν υπάρχει κυβέρνηση που να μην θέλει να δώσει παραπάνω. Αλλά η κυβέρνηση δεν θα υποθηκεύσει το μέλλον των επόμενων γενεών. Ξέρουν και οι ίδιοι ότι κάποια που ζητούν δεν μπορούν να ικανοποιηθούν», ανέφερε.

«Δεν μπορεί ένα κράτος να δώσει εγγυημένες τιμές» πρόσθεσε και συμπλήρωσε:

«Η πρόσκληση του διαλόγου υποβάλλεται εδώ και πολλές ημέρες και εμείς συνεχίζουμε και επιδιώκουμε τον διάλογο. Ο διάλογος είναι απαραίτητος και μπορεί να γίνει και με τον υπουργό και πολλά άλλα στελέχη. Ο διάλογος δεν γίνεται με ταχυδρομικά περιστέρια».