DO’S: Σήμερα κινήσου με σβηστές τις μηχανές, που λέμε. Δηλαδή με χαμηλούς ρυθμούς. Αν μπορείς, προσπάθησε να πάρεις χρόνο για να ξεκουραστείς λίγο- αυτό είναι του ονείρου! Στα επαγγελματικά, πρόσεχε τις κινήσεις σου και απόφυγε να είσαι βιαστικός, καθώς η ατμόσφαιρα με κάποιους συναδέλφους είναι πολύ έντονη ήδη από το πρωί.

DON’TS: Μην χαθείς στις σκέψεις σου και μην τους δώσεις υπερβολικό αέρα, γιατί αυτές όλο και θα σε μπερδεύουν. Μην αρνείσαι το ότι αποσυγκεντρώνεσαι λόγω κούρασης, γιατί όταν κουτουλάς ή κλείνουν τα μάτια σου, ποιον πιστεύεις ότι πείθεις, ας πούμε; Μην είσαι υπερβολικός. Παράλληλα, μην κάνεις του κεφαλιού σου, αφού δεν σου βγαίνει!