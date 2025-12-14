Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 14.12.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Σήμερα κινήσου με σβηστές τις μηχανές, που λέμε. Δηλαδή με χαμηλούς ρυθμούς. Αν μπορείς, προσπάθησε να πάρεις χρόνο για να ξεκουραστείς λίγο- αυτό είναι του ονείρου! Στα επαγγελματικά, πρόσεχε τις κινήσεις σου και απόφυγε να είσαι βιαστικός, καθώς η ατμόσφαιρα με κάποιους συναδέλφους είναι πολύ έντονη ήδη από το πρωί.
DON’TS: Μην χαθείς στις σκέψεις σου και μην τους δώσεις υπερβολικό αέρα, γιατί αυτές όλο και θα σε μπερδεύουν. Μην αρνείσαι το ότι αποσυγκεντρώνεσαι λόγω κούρασης, γιατί όταν κουτουλάς ή κλείνουν τα μάτια σου, ποιον πιστεύεις ότι πείθεις, ας πούμε; Μην είσαι υπερβολικός. Παράλληλα, μην κάνεις του κεφαλιού σου, αφού δεν σου βγαίνει!
Ταύρος
DO’S: Στα επαγγελματικά, οι εξελίξεις και οι δουλειές τρέχουν. Εσύ πρέπει να τα διαχειριστείς ψύχραιμα αυτά. Εξέφρασε τα παράπονά σου στους φίλους σου. Τι περιμένεις; Να μαντέψουν τι έχεις; Στα επαγγελματικά, κράτησε αποστάσεις, όταν βλέπεις ότι η ατμόσφαιρα αρχίζει να βρωμάει μπαρούτι. Καλό είναι να μην εμπλακείς καθόλου, σωστά;
DON’TS: Μην αντιδράς περίεργα, επειδή παρατηρείς πολλά που δεν σου αρέσουν. Αυτά πάντα εκεί ήταν, εσύ απλά τα αγνοούσες. Τώρα λούσου τα! Μην χάσεις την οργάνωση και την συγκέντρωσή σου, επειδή είσαι κουρασμένος. Το να ξεκουραστείς πώς σου ακούγεται; Μην ασχοληθείς με όλες τις πληροφορίες μαζί, γιατί άκρη δε θα βγει και θα νευριάσεις.
Δίδυμοι
DO’S: Στα επαγγελματικά, κάποια έντονα σκηνικά που αφορούν εσένα και ορισμένους συναδέλφους πρόκειται να επανέλθουν στο προσκήνιο. Εσύ, λοιπόν, πρέπει να το διαχειριστείς με μεγάλη προσοχή. Αν είσαι σε φάση υπογραφών ή διαπραγματεύσεων, πρόσεξε και την παραμικρή λεπτομέρεια για να μην τρέχεις αργότερα. Κατέβασε ρυθμούς.
DON’TS: Στα ερωτικά, υπάρχουν πολλά που σε έχουν ενοχλήσει μέσα στην σχέση- αν έχεις. Ωστόσο σου προτείνω να μην τα συζητήσεις σήμερα, γιατί δεν είσαι σε φάση. Ε είσαι και λίγο κουρασμένος. Άρα καλά δεν θα πάει! Μην ξεσπάσεις το άγχος σου πάνω σε αλόγιστα έξοδα, όπως είναι τα ψώνια για πράγματα που δεν σου χρειάζονται, έτσι;
Καρκίνος
DO’S: Στα επαγγελματικά, έχε τα μάτια σου ανοιχτά, γιατί η ατμόσφαιρα είναι περίεργη. Ωστόσο αν έχεις και τα αυτιά σου ανοιχτά, όλο και κάτι θα ακούσεις κατά λάθος, που κάτι μου λέει, πως σε αφορά άμεσα. Βέβαια να ξέρεις πως το καλύτερο είναι μάλλον να αποφύγεις να εμπλακείς σε όλο αυτό, μιας και που η κούρασή σου είναι άνευ προηγούμενου.
DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος, όταν διεκπεραιώνεις τις δουλειές σου, γιατί θα κάνεις αχρείαστα λάθη τα οποία θα σου κοστίσουν αρκετά σε χρόνο. Επίσης αχρείαστο, δε νομίζεις; Μην αφήνεις την ψυχολογία σου να είναι κάπως, γιατί αυτό κουράζει. Κι εσένα και τους γύρω σου. Μη βιάζεσαι και μη γίνεσαι ακραία υπερβολικός. Τι σου λέω τώρα, ε;
Λέων
DO’S: Αν είναι να ξοδέψεις σήμερα, τότε πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός ως προς το που. Γενικώς λίγα λόγια και σοφά. Εκτός αν θες αργότερα να βρεθείς προ των ευθυνών σου, έτσι; Φλέρταρε για να ανανεωθείς. Στα οικονομικά, ίσως κάπου να πέσεις έξω. Μακροπρόθεσμα, όμως, θα δεις πως ήταν για το καλό σου. Άρα πάρτο αλλιώς, πιο χαλαρά!
DON’TS: Στα ερωτικά, μην απογοητευτείς, αν δείξεις το ενδιαφέρον σου, αλλά δεις ότι η άλλη πλευρά δεν είναι τόσο θερμή. Ίσως πρέπει να δώσεις χρόνο, έτσι; Πάντως δεν πρέπει να θεωρείς ότι το κάνεις τσάμπα, καθώς αυτό σε ρίχνει ψυχολογικά. Μη γίνεις υπερβολικός στις υποσχέσεις σου. Μην πέσεις ούτε θύμα όσων κάνουν ακριβώς το ίδιο!
Παρθένος
DO’S: Σήμερα προκύπτουν κάποια θέματα στο σπίτι τα οποία απαιτούν προσεκτικούς χειρισμούς. Κάτσε σπίτι και λύστα, θα πω εγώ! Προσοχή απαιτούν, βέβαια, και τα οικονομικά. Αν εκνευριστείς με κάτι που θα σου πουν οι φίλοι σου, τότε σου προτείνω να αποφύγεις να γίνεις απόλυτος, γιατί αυτό δεν αρέσει και θα κάνει τα πράγματα χειρότερα.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην φέρεις στο νου σου ξανά τα δυσάρεστα σκηνικά που έχουν συμβεί μεταξύ εσού και ορισμένων συναδέλφων σου, γιατί θα σε στεναχωρήσεις άδικα. Ίσως να μην μπορείς να διαχειριστείς τα πράγματα όπως θα ήθελες εκεί, αλλά είσαι κουρασμένος and that’s OK! Μην αφήσεις το συναίσθημα να θολώσει την κρίση σου.
Ζυγός
DO’S: Βρες ποια από που συμβαίνουν γύρω σου σε έχουν φτάσει στο αμήν σου και σε έχουν κουράσει. Τότε γιατί συνεχίζεις να ασχολείσαι ακόμα με αυτά; Αναρωτιέμαι εγώ! Αν θέλεις να βελτιώσεις λίγο την ψυχολογία σου, τότε σου προτείνω να οργανωθείς σωστά. Δεν αρκεί αυτό βέβαια, πρέπει να παραμείνεις και συγκεντρωμένος σε αυτό το πλάνο.
DON’TS: Μην πάρεις μέρος σε συζητήσεις που ξέρεις ότι θα γίνει προσπάθεια να σου μπει φρένο ή ότι θα ακούσεις δικαιολογίες, οι οποίες έχουν στόχο να ρίξουν τους τόνους – προσωρινά. Μην εκφραστείς με τρόπο απόλυτο ή και υπερβολικό. Μην είσαι απρόσεκτος γενικώς στις αντιδράσεις σου. Μην πάρεις τα πάντα πάνω σου. Δεν υπάρχει λόγος.
Σκορπιός
DO’S: Προσοχή απαιτούν οι συζητήσεις που κάνεις με το αμόρε ή με τα κοντινά σου άτομα, γιατί σαν να αφήνεσαι υπερβολικά και δε νομίζω πως αυτό σε συμφέρει. Βάλε σε μία σωστή σειρά τα οικονομικά σου κάνοντας προσεκτικούς χειρισμούς. Έτσι θα μπορέσεις να βρεις κάποιες μικρές ευκαιρίες που μπορούν, όμως, να σε βοηθήσουν αρκετά.
DON’TS: Μην μπερδευτείς από τα κουλά που βλέπεις σήμερα και μην πάρεις λάθος αποφάσεις εξαιτίας αυτών. Μην μπερδευτείς ούτε από τα πολλά ενεργά μέτωπα υπάρχουν και μην ξεχάσεις τα στοιχεία που θα σε οδηγήσουν στο να καταλάβεις καλύτερα τι παίζεται παρασκηνιακά. Μη γίνεις επικριτικός και μη βάλεις όρια σε αυτούς που δεν πρέπει.
Τοξότης
DO’S: Μάζεψε τα νεύρα σου, γιατί αυτά μαζί με τα γενικότερα έντονα συναισθήματα που νιώθεις μπορούν να θολώσουν ακραία πολύ την κρίση σου. Το θέλεις αυτό; Δε νομίζω! Διαχώρισε τα σημαντικά από τα ασήμαντα και, σε παρακαλώ, επίλεξε να αγνοήσεις εντελώς την δεύτερη κατηγορία. Αν έχεις αναλάβει κάποια πρότζεκτ, τότε απόφυγε τα ρίσκα.
DON’TS: Μην κινηθείς παρορμητικά και μην εξαφανιστείς από προσώπου γης με τη δικαιολογία του «θέλω να βρω τις ισορροπίες και τον εαυτό μου». Μην επιτρέψεις σε κανέναν να σε φορτώσει με ενοχές και τύψεις που δεν είναι δικές σου. Ακόμα κι αν πρόκειται για δικά σου άτομα. Μην χάνεις την ψυχραιμία και την συγκέντρωση σου λόγω κούρασης.
Αιγόκερως
DO’S: Φρόντισε σήμερα να ξεκουραστείς, ώστε να μπορέσεις να ανακτήσεις τις δυνάμεις σου. Μπορείς, ας πούμε, να απομονωθείς και να ξεκουραστείς, να πας κομμωτήριο, γυμναστήριο ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο! Πρέπει να αδειάσεις το μυαλό σου, για να μπορέσεις να αποφύγεις τα αχρείαστα λάθη που μπορούν, όμως, να κοστίσουν στην εικόνα σου.
DON’TS: Μη γίνεσαι υπερβολικός και μη διογκώνεις υπερβολικά κάποια γεγονότα είτε με τους συναδέλφους είτε με το αμόρε. Μην προσπαθήσεις να κάνεις τους άλλους να προσαρμοστούν στα δικά σου δύο μέτρα και δύο σταθμά, καθώς αυτό δε νομίζω πως θα γίνει αποδεκτό. Δεν είναι κι ωραίο, έτσι; Γιατί δε βάζεις λίγο νερό στο κρασί σου, ας πούμε;
Υδροχόος
DO’S: Εκφράσου όσο πιο δημιουργικά μπορείς, γιατί αυτό είναι το μόνο που μπορεί να σώσει την ψυχολογία σου σήμερα. Αν πάρεις μέρος σε συζητήσεις, απόφυγε να πέσεις στην παγίδα της υπερανάλυσης, γιατί δεν θα σε ωφελήσει κάπου. Ίσως, μάλιστα, και να σε μπερδέψει. Αγνόησε αυτά που ακούς. Εστίασε στην οργάνωση όσων έχεις να κάνεις.
DON’TS: Μην χάνεις την υπομονή σου λόγω του οτι νομίζεις ότι πρέπει να συζητάς συνεχώς τα αυτονόητα. Βασικά μην αφήσεις αυτή σου την πεποίθηση να σε κάνει να απαντάς με ώμο και αφιλτράριστο τρόπο σε φίλους ή και συναδέλφους. Το ίδιο ισχύει, βέβαια, και για τον τρόπο τον οποίο μιλάς στους ανώτερούς σου, έτσι; Μα τι σε έχει πιάσει;
Ιχθύες
DO’S: Κράτησε την ψυχραιμία σου, ακόμα κι αν οι εξελίξεις δεν είναι αυτές που περίμενες. Οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά από πλευράς σου μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην εικόνα που βγάζεις προς τα έξω. Απόφυγε να γίνεις κυκλοθυμικός και να ξεσπάσεις πάνω στους άλλους. Αντιθέτως εστίασε σε οτιδήποτε μπορεί σε κάνει να ξεχαστείς.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, επειδή υπάρχει μία θολή ατμόσφαιρα, δεν σημαίνει πως εσύ έχεις το ελεύθερο να αφήσεις κι άλλες εκκρεμότητες ανοιχτές. Να σου θυμίσω ότι αυτό το έκανες μάλλον και χθες; Υπάρχει και κούραση, όμως, όπου αυτό το καταλαβαίνω. Μην απογοητευτείς από κάποιες επαναλαμβανόμενες και ίσως άσχημες συμπεριφορές.
