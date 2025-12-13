newspaper
Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
13.12.2025 | 10:12
Στάση εργασίας στα λεωφορεία στις 17 Δεκεμβρίου - Ποιες ώρες
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ηράκλειο: Είχε εντοπιστεί νεκρή στο λιμάνι το 2009 – Δεκαέξι χρόνια μετά ο φίλος της παραπέμπεται σε δίκη
Ελλάδα 13 Δεκεμβρίου 2025 | 08:46

Ηράκλειο: Είχε εντοπιστεί νεκρή στο λιμάνι το 2009 – Δεκαέξι χρόνια μετά ο φίλος της παραπέμπεται σε δίκη

Πρώτη μεγάλη νίκη σε έναν μαραθώνιο αγώνα που ξεκίνησε το 2009 στο Ηράκλειο χαρακτηρίζει την απόφαση του Δικαστικού Συμβούλιου ο γιος της Τζιν Χάνλον - Συγκλονίζουν αποσπάσματα από το ημερολόγιό της

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
5 +1 απλοί τρόποι για να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας από το πρωί

5 +1 απλοί τρόποι για να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας από το πρωί

Spotlight

Για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση θα δικαστεί ένας άνδρας στο Ηράκλειο Κρήτης, ο οποίος διατηρούσε εφήμερη σχέση με την 54χρονη Τζιν Χάνλον, μητέρα τριών παιδιών, η οποία είχε βρεθεί νεκρή στο λιμάνι του Ηρακλείου το 2009, μέρες αφότου είχε εξαφανιστεί.

«Αν υπήρχε ο σεβασμός που άξιζε η μητέρα μας, θα βρισκόμασταν εδώ 15 χρόνια νωρίτερα» λέει ο γιος της Χάνλον

Δεκαέξι χρόνια μετά τον θάνατό της, το Δικαστικό Συμβούλιο Ηρακλείου έκρινε ότι προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις για την παραπομπή του σε δίκη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Ανατολικής Κρήτης βάσει νέων στοιχείων που προσκομίστηκαν στην ανάκριση, ενώ η εισαγγελική πρόταση ήταν αντίθετη.

Αρχικώς ο θάνατος της 54χρονης Βρετανίδας, που ζούσε μόνιμα στις Γούβες Ηρακλείου, είχε αποδοθεί σε πνιγμό και στη συνέχεια σε πιθανή εγκληματική ενέργεια. Σύμφωνα με το σκεπτικό της παραπομπής, ο κατηγορούμενος – έχοντας ανθρωποκτόνο πρόθεση – προκάλεσε τον θάνατο της Τζιν Χάνλον πιθανότατα ρίχνοντάς την κάτω και προκαλώντας κακώσεις του αυχένα και διατομή του εγκεφαλικού στελέχους. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα στοιχεία, έριξε το σώμα της στη θάλασσα.

Το Δικαστικό Συμβούλιο διατηρεί τα περιοριστικά μέτρα για τον κατηγορούμενο, αυτά της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της υποχρεωτικής εμφάνισης κάθε 15 ημέρες στο ΑΤ Χερσονήσου.

Φως στο Τούνελ: Για δικαίωση μιλάει ο γιος της

Για τον γιο της Χάνσεν και την οικογένειά του, το γεγονός ότι ο άνδρας με τον οποίο η μητέρα του είχε συνάψει μια σύντομη και ταραχώδη σχέση θα καθίσει στο εδώλιο του κατηγορουμένου ισοδυναμεί με μια πρώτη μεγάλη νίκη σε έναν μαραθώνιο αγώνα που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2009.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι. Δεκαέξι χρόνια παλεύουμε για δικαιοσύνη. Περάσαμε αμέτρητες δυσκολίες, αβεβαιότητα, πίκρα. Όταν η εισαγγελέας πρότεινε τον Ιούλιο να μη γίνει δίκη, είχαμε νιώσει το έδαφος να χάνεται κάτω από τα πόδια μας. Όμως έπειτα από οκτώ εβδομάδες αναμονής, ακούσαμε το νέο που περιμέναμε τόσα χρόνια: ότι αυτός ο άνθρωπος θα λογοδοτήσει επιτέλους στο δικαστήριο για το έγκλημα του», αναφέρει ο ίδιος στο «Φως στο Τούνελ».

«Δεν έχουμε κερδίσει ακόμα τον πόλεμο, αλλά αυτή είναι μια τεράστια πρώτη νίκη», προσθέτει υπογραμμίζοντας παράλληλα και το πόσο σημαντική ήταν και η δουλειά του ιδιωτικού ερευνητή Χάρη Βεραμόν και του δικηγόρου Απόστολου Ξυριτάκη, που στάθηκαν ακούραστα στο πλευρό της οικογένειας όλα αυτά τα χρόνια. «Χωρίς τον Χάρη και τον Απόστολο δεν θα είχαμε φτάσει ποτέ εδώ», τόνισε.

Για τον κατηγορούμενο, που εξακολουθεί να αρνείται τα πάντα, ελπίζει ότι στο δικαστήριο η στάση του θα αλλάξει. «Έχει δώσει τόσες διαφορετικές εκδοχές. Υπάρχει κίνητρο, υπάρχουν αποδείξεις που δείχνουν τι συνέβη. Θέλω να ‘λυγίσει’. Να μας πει τι έγινε εκείνο το βράδυ και γιατί. Κουβαλάμε αυτό το βάρος 16 χρόνια. Φαντάζομαι πως και εκείνος ζει με το δικό του σκοτεινό μυστικό», λέει χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, ο γιος της Χάνλον δεν κρύβει την πικρία του για τη στάση που – όπως περιγράφει – συνάντησε η οικογένεια από συγκεκριμένα πρόσωπα των Αρχών στα πρώτα κρίσιμα στάδια της έρευνας. «Οι αποδείξεις υπήρχαν από την πρώτη στιγμή. Αν υπήρχε ο σεβασμός που άξιζε η μητέρα μας, θα βρισκόμασταν εδώ 15 χρόνια νωρίτερα», σημειώνει.

Το ημερολόγιο «μίλησε»

Για τον κατηγορούμενο η οικογένεια δεν γνώριζε τίποτα όσο ζούσε η μητέρα τους, εξηγεί ο γιος της, και η αλήθεια για τη σχέση τους αποκαλύφθηκε μέσα από το ημερολόγιό της: «Μια σύντομη γνωριμία που εκείνη έληξε γρήγορα. Δεν της φερόταν καλά. Μετά, άρχισε να εμφανίζεται απρόσκλητος, να ζητά χρήματα, να την παρακολουθεί. Έγινε εμμονικός, ένας πραγματικός ‘στόκερ’. Οι λέξεις της στο ημερολόγιο είναι αυτές που μας οδήγησαν στον δολοφόνο».

Η ανάγνωση του ημερολογίου της υπήρξε βασανιστική. «Αισθανόμασταν ότι παραβιάζουμε τον πιο προσωπικό της χώρο. Αλλά ήταν η ίδια που μας έδειξε τον δρόμο. Κανείς δεν μπορεί να αλλάξει τις δικές της λέξεις. Την Κρήτη την ερωτεύτηκε από την πρώτη στιγμή. Τους ανθρώπους, τον ήλιο, το καλοκαίρι, τη γλώσσα, το φαγητό. Είχε λίγα, αλλά ήταν ευτυχισμένη. Είχε φτιάξει μια ζωή που αγαπούσε», συνεχίζει ο ίδιος.

«Αν μπορούσα να της μιλήσω θα της έλεγα ‘μην πας έξω εκείνο το βράδυ…’ Μας λείπει απίστευτα. Έχασε τόσα από τη ζωή μας», προσθέτει τονίζοντας παράλληλα ότι η υπόσχεσή του μένει ακέραιη: «Πάντα θα παλεύω για σένα, μαμά. Δεν τα παράτησα ποτέ. Όσες φορές κι αν μου είπαν να σταματήσω, ότι δεν θα μάθω ποτέ τι έγινε… Εγώ θα παλέψω μέχρι το τέλος. Δεν θα σταματήσουμε ποτέ».

24 Ιανουαρίου 2009: «Ένας τύπος που λεγόταν Νίκος ήταν μέσα στο μπαρ. Ήταν αρκετά διασκεδαστικός, είχε ενδιαφέρον να του μιλάς». Ήταν η αρχή μιας γνωριμίας που έμελλε να γίνει μοιραία. Την επόμενη μέρα, εκείνος της τηλεφώνησε. Της ζήτησε να βγουν για καφέ.

«Φαίνεται ωραίος τύπος, αλλά δε θα πέσω με τα μούτρα αυτή τη φορά», γράφει η Τζιν.  Η σχέση τους κράτησε λίγο, μερικές συναντήσεις, κάποια τηλεφωνήματα. Μα η 54χρονη ένιωθε πως κάτι δεν πάει καλά.

17 Φεβρουαρίου 2009: «Δεν είμαι καθόλου εντυπωσιασμένη από αυτόν. Πρόκειται να το τελειώσω αυτό. Δεν αξίζει την ταλαιπωρία». Ήταν αποφασισμένη να διακόψει κάθε επαφή ή τουλάχιστον έτσι πίστευε η ίδια. Στις 18 Φεβρουαρίου συναντιούνται γι’ αυτόν τον λόγο.

18 Φεβρουαρίου 2009: «Του μίλησα ξεκάθαρα. Δεν μου άρεσε αυτό που μου απάντησε και δεν του άρεσε ο τρόπος σκέψης μου. Τέλος ο Νίκος». Ωστόσο, ο Νίκος συνέχισε να την αναζητεί. Χτυπούσε το κουδούνι της απροειδοποίητα, της πήγαινε καφέ, ψάρια, κρασί.

8 Μαρτίου 2009:  «Ο Νίκος με προσκάλεσε την Κυριακή για δείπνο. Του είπα ότι δεν μου φαινόταν καλή ιδέα». Η επόμενη μέρα ήταν η τελευταία της ζωής της. Ξύπνησε, πήγε σε μαγαζί φίλης της για να ψωνίσει ρούχα, ύστερα σε καφετέρια για καφέ. Όλα έδειχναν φυσιολογικά, μέχρι που κάτι την αναστάτωσε.

Η φίλη της κατέθεσε στις Αρχές: «Κοίταζε έξω νευρικά. Όταν ετοιμάστηκε να φύγει από την καφετέρια, άλλαξε γνώμη, γιατί ενοχλήθηκε από την παρουσία ενός ατόμου που κυκλοφορούσε με αυτοκίνητο έξω από το κατάστημα».

Το απόγευμα η Τζιν βρέθηκε σε ένα καφέ στο Ηράκλειο. Σήκωσε το τηλέφωνο και κάλεσε τον φίλο της, τον Πιερ. Του είπε ότι ήταν με έναν Έλληνα από τις Γούβες. Του μίλησε κι εκείνος στο τηλέφωνο. «Τον άντρα δεν τον γνώριζα. Μου είπε ότι του άρεσε πολύ η φίλη μου και πως ήθελε να την παντρευτεί» λέει ο Πιερ. Λίγο αργότερα, η Τζιν του έστειλε γραπτά μηνύματα: «Χρειάζομαι γιατρό» και μετά… μια λέξη μόνο: «Help».

Ήταν η τελευταία φορά που επικοινώνησε με κάποιον. Τρεις μέρες μετά, το σώμα της εντοπίστηκε στη θάλασσα του Ηρακλείου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Δύο κοιτάσματα στα Βαλκάνια αλλάζουν τον ενεργειακό χάρτη

Υδρογονάνθρακες: Δύο κοιτάσματα στα Βαλκάνια αλλάζουν τον ενεργειακό χάρτη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
5 +1 απλοί τρόποι για να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας από το πρωί

5 +1 απλοί τρόποι για να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας από το πρωί

Economy
Προϋπολογισμός 2026: Η κρίσιμη άσκηση για την ελληνική οικονομία

Προϋπολογισμός 2026: Η κρίσιμη άσκηση για την ελληνική οικονομία

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ηράκλειο: Αγωνία για τον 33χρονο γιατρό που αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου – Εκδόθηκε Silver Alert
Σε εξέλιξη οι έρευνες 13.12.25

Αγωνία για τον 33χρονο γιατρό που αγνοείται από την περασμένη εβδομάδα - Εκδόθηκε Silver Alert

Ο Αλέξης Τσικόπουλος έχει ύψος 1,94 μ., ξανθά κοντά μαλλιά και καστανά μάτια - Δεν έχει διευκρινιστεί τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε από το Ηράκλειο - Στα Χανιά βρέθηκε το αυτοκίνητό του

Σύνταξη
Αγροτικά μπλόκα: Το «ραντεβού» της Νίκαιας και ο δρόμος για την Ηρώδου Αττικού
Κρίσιμες αποφάσεις 13.12.25

Το «ραντεβού» της Νίκαιας και ο δρόμος για την Ηρώδου Αττικού

Σφίγγει ο αγροτικός κλοιός με την κυβέρνηση να αναζητά διέξοδο. Κρίσιμες αποφάσεις καλείται να πάρει ο αγροτικός κόσμος στη Νίκαια της Λάρισας. Ξανά στο προσκήνιο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ανοιχτά τα καταστήματα αύριο – Ποιες Κυριακές περιλαμβάνει το εορταστικό ωράριο
Οι ώρες 13.12.25

Ανοιχτά τα καταστήματα αύριο - Ποιες Κυριακές περιλαμβάνει το εορταστικό ωράριο

Τα καταστήματα θα είναι ανοικτά κάθε ημέρα, με συνεχές ωράριο - Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ότι το ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό

Σύνταξη
Φοινικούντα: «Περιμέναμε ότι θα ήταν ο ανιψιός» – Συμπληρώνεται το παζλ της διπλής δολοφονίας με φόντο την περιουσία
Φόντο η περιουσία 13.12.25

«Περιμέναμε ότι θα ήταν ο ανιψιός…» – Συμπληρώνεται το παζλ της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα

Σοκάρει η συμμετοχή του ανιψιού στο διπλό φονικό στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα - Οι απόπειρες δολοφονίας, οι διαθήκες και οι ύποπτες κινήσεις του 33χρονου - Αποκαλυπτικές μαρτυρίες

Σύνταξη
Βία στους δρόμους: Όταν η οργή κυριαρχεί πίσω από το τιμόνι
Road rage 13.12.25

Όταν η οργή κυριαρχεί πίσω από το τιμόνι

Το άγχος της εργασίας, οικονομικές δυσκολίες και προσωπικές εντάσεις συχνά μετατρέπονται σε θυμό και μεταφέρονται πίσω από το τιμόνι, μέχρι αυτή η συσσωρευμένη οργή να ξεσπάσει σε βία

Γιώργος Σχοινάς
Ωρα αποφάσεων, με το βλέμμα στραμμένο στη Νίκαια – «Απαντήσεις θέλουμε, όχι γενικόλογες συζητήσεις»
Μπλόκα 13.12.25

Ωρα αποφάσεων, με το βλέμμα στραμμένο στη Νίκαια – «Απαντήσεις θέλουμε, όχι γενικόλογες συζητήσεις»

Θα κάνουν δεκτή οι αγροτοκτηνοτρόφοι την πρόταση του πρωθυπουργού για διάλογο; Ασαφές το πως θα κινηθούν οι αγροτοκτηνοτρόφοι στην Κρήτη - Μιλούν στο in μέλη από την Πανελλήνια Επιτροπή των Μπλόκων

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Μπλόκα: Ημέρα αποφάσεων για τους αγρότες με ανοιχτή την πόρτα το Μαξίμου και… μπάλες σανό
Στην κόψη του ξυραφιού 12.12.25

Ημέρα αποφάσεων για τους αγρότες με ανοιχτές πόρτες και… μπάλες σανό

To «άνοιγμα» σε διάλογο της κυβέρνησης, τα μπλόκα διαρκείας και το «δεν τρώμε σανό, δεν κάνουμε βήμα πίσω» των αγροτών. Λίγες ώρες μας χωρίζουν από την κρίσιμη σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Παυλόπουλος: Η Δικαστική Εξουσία απομακρύνεται επικίνδυνα από τις ρίζες της χρησιμοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη
Ελλάδα 12.12.25

Παυλόπουλος: Η Δικαστική Εξουσία απομακρύνεται επικίνδυνα από τις ρίζες της χρησιμοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη

Τα όρια της Τεχνητής Νοημοσύνης σε σχέση με την εν γένει Νομική Επιστήμη ανέλυσε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος.

Σύνταξη
Φοινικούντα: Ποιος είναι ο 32χρονος επιχειρηματίας που συνελήφθη ως ηθικός αυτουργός στο διπλό έγκλημα
Ελλάδα 12.12.25

Φοινικούντα: Ποιος είναι ο 32χρονος επιχειρηματίας που συνελήφθη ως ηθικός αυτουργός στο διπλό έγκλημα

Οι αστυνομικοί εξέτασαν όλα τα στοιχεία που είχαν για τον 32χρονο επιχειρηματία, αλλά και όσα είχε υποστηρίξει στις καταθέσεις του, προτού προχωρήσουν στη σύλληψή του.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τραμπ: Απαντά για τα νέα καρέ με τον Έπσταϊν – «Εκατοντάδες έχουν φωτογραφίες μαζί του, δεν είναι κάτι σπουδαίο»
Σάλος 13.12.25

«Εκατοντάδες έχουν φωτογραφίες μαζί του, δεν είναι κάτι σπουδαίο» - Ο Τραμπ απαντά για τα νέα καρέ με τον Έπσταϊν

Τραμο και Έπσταϊν ανήκαν στους ίδιους κοινωνικούς κύκλους σε Μανχάταν και Παλμ Μπιτς - Οι νέες φωτογραφίες επιβεβαιώνουν ότι ο χρηματοδότης είχε δεσμούς με ισχυρά και διάσημα πρόσωπα

Σύνταξη
Ηράκλειο: Αγωνία για τον 33χρονο γιατρό που αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου – Εκδόθηκε Silver Alert
Σε εξέλιξη οι έρευνες 13.12.25

Αγωνία για τον 33χρονο γιατρό που αγνοείται από την περασμένη εβδομάδα - Εκδόθηκε Silver Alert

Ο Αλέξης Τσικόπουλος έχει ύψος 1,94 μ., ξανθά κοντά μαλλιά και καστανά μάτια - Δεν έχει διευκρινιστεί τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε από το Ηράκλειο - Στα Χανιά βρέθηκε το αυτοκίνητό του

Σύνταξη
Οι Ταλιμπάν έβαλαν στο μάτι τέσσερις άνδρες που ντύθηκαν αλά Peaky Blinders – Απολογήθηκαν στην «αστυνομία ηθών»
Fizz 13.12.25

Οι Ταλιμπάν έβαλαν στο μάτι τέσσερις άνδρες που ντύθηκαν αλά Peaky Blinders – Απολογήθηκαν στην «αστυνομία ηθών»

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο, οι άνδρες, οι οποίοι έχουν αφεθεί ελεύθεροι, ποζάρουν φορώντας καπέλα και κοστούμια παρόμοια με αυτά που έχουμε δει στη σειρά «Peaky Blinders».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αγροτικά μπλόκα: Το «ραντεβού» της Νίκαιας και ο δρόμος για την Ηρώδου Αττικού
Κρίσιμες αποφάσεις 13.12.25

Το «ραντεβού» της Νίκαιας και ο δρόμος για την Ηρώδου Αττικού

Σφίγγει ο αγροτικός κλοιός με την κυβέρνηση να αναζητά διέξοδο. Κρίσιμες αποφάσεις καλείται να πάρει ο αγροτικός κόσμος στη Νίκαια της Λάρισας. Ξανά στο προσκήνιο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ακίνητα: Χάσμα τιμών από την αγγελία στο συμβόλαιο αγοράς – Στο 34,4% η απόκλιση
Οικονομικές Ειδήσεις 13.12.25

Χάσμα τιμών από την αγγελία στο συμβόλαιο αγοράς - Στο 34,4% η απόκλιση

Οι αγγελίες «φούσκα» για ακίνητα και οι πραγματικές τιμές στα συμβόλαια - Αγορά δύο ταχυτήτων αποτυπώνεται σε βασικές αστικές ζώνες της χώρας για την περίοδο 2022–2025

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Ανοιχτά τα καταστήματα αύριο – Ποιες Κυριακές περιλαμβάνει το εορταστικό ωράριο
Οι ώρες 13.12.25

Ανοιχτά τα καταστήματα αύριο - Ποιες Κυριακές περιλαμβάνει το εορταστικό ωράριο

Τα καταστήματα θα είναι ανοικτά κάθε ημέρα, με συνεχές ωράριο - Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ότι το ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό

Σύνταξη
Η ήττα από την Μπαρτσελόνα και η μεγάλη ανάγκη για τον Μόντε Μόρις (vids)
Euroleague 13.12.25

Η ήττα από την Μπαρτσελόνα και η μεγάλη ανάγκη για τον Μόντε Μόρις (vids)

Η Μπαρτσελόνα έδειξε την αδυναμία του Ολυμπιακού στο σκοράρισμα από τους γκαρντ και ο Μόντε Μόρις έρχεται για να δώσει πολλές και σημαντικές λύσεις στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Φοινικούντα: «Περιμέναμε ότι θα ήταν ο ανιψιός» – Συμπληρώνεται το παζλ της διπλής δολοφονίας με φόντο την περιουσία
Φόντο η περιουσία 13.12.25

«Περιμέναμε ότι θα ήταν ο ανιψιός…» – Συμπληρώνεται το παζλ της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα

Σοκάρει η συμμετοχή του ανιψιού στο διπλό φονικό στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα - Οι απόπειρες δολοφονίας, οι διαθήκες και οι ύποπτες κινήσεις του 33χρονου - Αποκαλυπτικές μαρτυρίες

Σύνταξη
Παπασταύρου για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Όσοι έβαλαν το χέρι στο μέλι, θα πρέπει να υποστούν τις συνέπειες
ΥΠΕΝ 13.12.25

Παπασταύρου για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Όσοι έβαλαν το χέρι στο μέλι, θα πρέπει να υποστούν τις συνέπειες

«Οι κοινοτικές επιδοτήσεις θα είναι πολύ παραπάνω σε σχέση με πέρυσι», υπογράμμισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σχολιάζοντας τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τα αιτήματα των αγροτών

Σύνταξη
Τα δεδομένα για Τσιμίκα στη Ρόμα: «Δύσκολες μέρες, πιθανόν να επιστρέψει στη Λίβερπουλ»
Ποδόσφαιρο 13.12.25

Τα δεδομένα για Τσιμίκα στη Ρόμα: «Δύσκολες μέρες, πιθανόν να επιστρέψει στη Λίβερπουλ»

Ο Γκασπερίνι φαίνεται πως δεν υπολογίζει τον Κώστα Τσιμίκα και είναι πιθανό ο Έλληνας μπακ να γυρίσει στη Λίβερπουλ – Όλα τα δεδομένα για το μέλλον του στη Ρόμα

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Μία ματιά σε έναν παράνομο ισραηλινό οικισμό
SkyNews 13.12.25

«Υπάρχει μία αλήθεια: η γη ανήκει στο Ισραήλ»: Μία ματιά σε έναν παράνομο οικισμό της Δυτικής Όχθης

Σύμφωνα με το ισραηλινό και το διεθνές δίκαιο, δεν έχουν δικαίωμα να βρίσκονται στην Δυτική Όχθη. Γι' αυτούς όμως ο μόνος νόμος που έχει σημασία είναι η αρχέγονη «υπόσχεση» πως αυτή η γη τους ανήκει

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο κίνδυνος για γενετικές μεταλλάξεις και οι έλεγχοι των δοτών σπέρματος – Ο αριθμός απογόνων ανά δότη
Έντονη ανησυχία 13.12.25

Ο κίνδυνος για γενετικές μεταλλάξεις και οι έλεγχοι των δοτών σπέρματος – Ο αριθμός απογόνων ανά δότη

Σύμφωνα με ειδικούς επιστήμονες η υπόθεση με το σπέρμα δότη από τη Δανία αποκαλύπτει πως ακόμη και τα αυστηρά πρωτόκολλα δεν μπορούν να μηδενίσουν πλήρως το ρίσκο

Σύνταξη
Ουκρανία: Διαπραγματεύσεις επί διαπραγματεύσεων την ώρα που ο Τραμπ «μπούχτισε από τις συναντήσεις»
Πίεση στον Ζελένσκι 13.12.25

Διαπραγματεύσεις επί διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία την ώρα που ο Τραμπ «μπούχτισε από τις συναντήσεις»

Ουκρανία και ΗΠΑ έστειλαν τις αναθεωρημένες προτάσεις στους στις ΗΠΑ με βάση το σχέδιο Τραμπ - Τα «αγκάθια» που παραμένουν, η «ελεύθερη οικονομική ζώνη» και οι εγγυήσεις ασφαλείας

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο