Υπόθεση Jean Hanlon: Σε δίκη παραπέμπεται 16 χρόνια μετά σύντροφός της για ανθρωποκτονία από πρόθεση

Ο Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της Jean Hanlon, της Σκωτσέζας μητέρας τριών παιδιών που εντοπίστηκε νεκρή στο λιμάνι του Ηρακλείου το 2009, έπειτα από εξαφάνισή της που είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία σε Ελλάδα και Βρετανία.

Δεκαέξι χρόνια μετά τον θάνατό της, το Δικαστικό Συμβούλιο Ηρακλείου εξέδωσε παραπεμπτικό βούλευμα εις βάρος Κρητικού άνδρα, εφήμερου συντρόφου της Jean Hanlon, για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εισαγγελική πρόταση ήταν αντίθετη, καθώς είχε εισηγηθεί την απαλλαγή του κατηγορουμένου. Ωστόσο, το Συμβούλιο έκρινε ότι προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις για την παραπομπή του σε δίκη, βάσει νέων στοιχείων που προσκομίστηκαν στην ανάκριση.

Η αρχική δικογραφία και η πολύχρονη αρχειοθέτηση

Το 2009, μετά τον εντοπισμό της σορού της Jean Hanlon στο λιμάνι του Ηρακλείου, η Εισαγγελία Ηρακλείου είχε ασκήσει δίωξη εις βάρος δύο προσώπων – ενός Βέλγου και ενός Έλληνα, στενών φίλων της θανούσας. Ωστόσο, το Δικαστικό Συμβούλιο είχε εκδώσει απαλλακτικό βούλευμα, και η υπόθεση αρχειοθετήθηκε.

Ακολούθησαν χρόνια στασιμότητας, με την υπόθεση να ανασύρεται συνολικά τέσσερις φορές. Η τρίτη αναψηλάφηση πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή του Τμήματος Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, χωρίς ωστόσο να προσκομιστούν νέα στοιχεία.

Η καθοριστική έρευνα του Χάρη Βεραμόν

Η τέταρτη και καθοριστική ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο ήρθε το 2023, με πρωτοβουλία της οικογένειας της θανούσας, η οποία ανέθεσε την έρευνα στον ιδιωτικό ερευνητή Χάρη Βεραμόν.

Ο ερευνητής κατάφερε να ταυτοποιήσει τον φερόμενο δράστη, συλλέγοντας κρίσιμες πληροφορίες και μαρτυρίες που ενίσχυσαν το κατηγορητήριο. Κατέθεσε μάλιστα πολυσέλιδη αναφορά στην Εισαγγελία Ηρακλείου, με βάση την οποία διατάχθηκε η διενέργεια κύριας ανάκρισης.

Ο κατηγορούμενος κλήθηκε σε απολογία τον Ιανουάριο του 2025, και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Αντιπαράθεση με την Εισαγγελέα και η συμβολή της υπεράσπισης της οικογένειας

Η εισαγγελική λειτουργός που χειρίστηκε την υπόθεση πρότεινε την απαλλαγή του κατηγορουμένου, διατυπώνοντας θεωρίες που – κατά τον ιδιωτικό ερευνητή – θόλωναν την πραγματική εικόνα των γεγονότων, ενώ υπήρχαν σοβαρές παραλείψεις στην αποτίμηση κρίσιμων στοιχείων.

Ο Χάρης Βεραμόν, σε συνεργασία με τον δικηγόρο Απόστολο Ξυριτάκη, κατέθεσαν στην Εισαγγελία τρεις αναφορές, η τελευταία εκ των οποίων αναγνώστηκε επισήμως στο Δικαστικό Συμβούλιο, ενισχύοντας την τελική απόφαση περί παραπομπής.

Το βούλευμα και η συμβολή του Νικόλαου Αρκουλή

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παραπεμπτικό βούλευμα χαρακτηρίζεται πλήρες, εμπεριστατωμένο και αναλυτικό. Το Συμβούλιο Ηρακλείου φαίνεται πως προέβη σε ενδελεχή μελέτη όλων των εγγράφων, εστιάζοντας στο προφίλ του κατηγορουμένου, το κίνητρο, τη συμπεριφορά του πριν και μετά τη δολοφονία, καθώς και σε πληροφορίες που σχετίζονται με συγγενικά του πρόσωπα.

Στο σκεπτικό του βουλεύματος γίνεται ρητή αναφορά στον Ελληνοβρετανό εγκληματολόγο Νικόλαο Αρκουλή, ο οποίος, με την επιστημονική του συμβολή στον ερευνητικό φάκελο, προέβη σε τεκμηριωμένη ανάλυση του modus operandi του φερόμενου δράστη, αναδεικνύοντας με εγκληματολογική ακρίβεια στοιχεία πρόθεσης, συνειδητότητας και μεθοδικής παραπλάνησης.

Η αντίδραση του κατηγορουμένου

Ο κατηγορούμενος αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση, απορρίπτει ως αβάσιμα όσα καταγράφονται στο ημερολόγιο της Jean Hanlon και δηλώνει ότι δεν είχε καμία απολύτως σχέση μαζί της τη χρονική περίοδο του θανάτου της.

Ωστόσο, σύμφωνα με την έρευνα του Χάρη Βεραμόν, δεν προκύπτει κανένα άλλο πρόσωπο που να διατηρούσε ερωτική σχέση με τη θανούσα εκείνη την περίοδο. Μάλιστα, όπως σημειώνεται, σε χειρόγραφη καταγραφή στο ημερολόγιό της, η Jean Hanlon δηλώνει πως, μετά τον χωρισμό με τον συγκεκριμένο άνδρα, «θέλει να μείνει μόνη της για λίγο καιρό», στοιχείο που ενισχύει την εκδοχή της μοναδικότητας της σχέσης με τον κατηγορούμενο εκείνο το διάστημα.

Τι ακολουθεί

Η είδηση της παραπομπής σε δίκη προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον σε βρετανικά μέσα ενημέρωσης, όπως το BBC, το ITV, αλλά και στον βρετανικό Τύπο.

Πλέον, αναμένεται η δημοσιοποίηση της ημερομηνίας διεξαγωγής της δίκης σε πρώτο βαθμό, σε μια υπόθεση που αναμένεται να κεντρίσει διεθνές ενδιαφέρον.