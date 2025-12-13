Ο Τζέικομπ Ελόρντι κατακεραυνώνει παπαράτσι στο Παρίσι: «Μου κάνεις τη ζωή πολύ δύσκολη»

Ο Τζέικομπ Ελόρντι είχε μια διαμάχη με ένα παπαράτσι ενώ βρισκόταν στο Παρίσι, καθώς προσπαθούσε να κρατήσει χαμηλό προφίλ κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο.

Όπως φαίνεται στο απόσπασμα που κυκλοφόρησε, ο φωτογράφος, ο οποίος ακολουθεί μανιωδώς τον ηθοποιό, φωνάζει: «Τζέικομπ, σε αγαπάμε», με τον Ελόρντι να βγάζει ένα από τα ακουστικά του και να απαντά: «Μου κάνεις τη ζωή πολύ δύσκολη».

Όταν ο παπαράτσι επανέλαβε την φράση «Σε αγαπάμε», ο Ελόρντι απάντησε «Εγώ δεν σας αγαπώ», προσθέτοντας για άλλη μια φορά «Μου κάνετε τη ζωή πολύ δύσκολη».

«Δεν είναι αγάπη, φίλε, είναι παρενόχληση»

Οι θαυμαστές υπερασπίστηκαν τον Τζέικομπ Ελόρντι, υποστηρίζοντας ότι παρόλο που είναι διάσημος, έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί ελεύθερος, χωρίς να δέχεται παρενόχληση.

«Ειλικρινά, αυτό είναι σπαρακτικό», έγραψε ένας χρήστης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η φήμη δεν δίνει σε κανέναν το δικαίωμα να αγνοεί τα όρια σου».

«Μπορείς να αγαπάς τη δουλειά κάποιου χωρίς να του κάνεις τη ζωή πιο δύσκολη», συνέχισε.

Ένας άλλος χρήστης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης επεσήμανε: «Όσοι σχολιάζουν ‘Ποιος νομίζει ότι είναι, μπλα μπλα…’, πρέπει απλά να φανταστούν να είναι οι ίδιοι σταρ και να τους ακολουθούν και να τους βιντεοσκοπούν συνεχώς άγνωστοι που σας λένε ότι σας αγαπάνε. Δεν είναι αγάπη, φίλε, είναι παρενόχληση. Και αυτός ο τύπος συνεχίζει να βιντεοσκοπεί αφού του είπε ότι του δυσκολεύει τη ζωή».

«Ένιωθα σαν να ήμουν στο The Truman Show»

Κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης εμφάνισής του στο podcast Awards Chatter του The Hollywood Reporter, ο Τζέικομπ Ελόρντι μίλησε για τις αλλαγές που έφερε στη ζωή του η δημοσιότητα.

«Ξύπνησα σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο», υποστήριξε. «Στο διαδίκτυο επικρατεί τρέλα. Ήταν τόσο τρομακτικό. Ο κόσμος του ίντερνετ άρχισε να γίνεται η πραγματικότητα μου», συνέχισε. «Για παράδειγμα, πήγαινα στο καφέ που συχνάζω και ξαφνικά ένιωθα σαν να ήμουν στο The Truman Show».

*Με πληροφορίες από: People