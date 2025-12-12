Νέα επιστολή Δημάρχου για ακαρπία στα εσπεριδοειδή από παγετούς της Άνοιξης

Με επιστολή του προς τον Δ/ντή του Υποκαταστήματος ΕΛΓΑ Τρίπολης κ. Γιάννη Ασσιούρα ο Δήμαρχος Μονεμβασίας κ. Ηρακλής Τριχείλης θίγει το θέμα της φετινής ακαρπίας σε ποικιλίες πορτοκαλιών και μανταρινιών που απασχολεί τους παραγωγούς εσπεριδοειδών του Δήμου, αναφέροντας σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Δήμου, τα εξής:

«Σας είχα ενημερώσει με την αριθ. πρωτ. 14119/18-7-2025 επιστολή μου, για την ακαρπία στα εσπεριδοειδή του Δήμου μας λόγω των παγετών της 20ης Μαρτίου και της 10ης Μαΐου 2025, με αποτέλεσμα την καταστροφή των ανθοφόρων βλαστών των δέντρων.

Κλιμάκιο της Υπηρεσίας σας, είχε επισκεφθεί το Δήμο μας και διαπίστωσε το πρόβλημα καταρχήν στα ομφαλοφόρα πορτοκάλια και σε ποικιλία μανταρινιών.

Έχει ξεκινήσει ήδη η κοπή των ομφαλοφόρων ποικιλιών, καθώς και των μανταρινιών ποικιλίας Κλημεντίνη και σε λίγες ημέρες θα ξεκινήσει και η κοπή και η εμπορία των μανταρινιών ποικιλίας NOBA, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να διαπιστωθεί το μέγεθος της φετινής παραγωγής, άρα και η ακαρπία.

Θα ήθελα να με ενημερώσετε για τις επόμενες ενέργειές σας για την εξέλιξη του φαινομένου της ακαρπίας και πως θα δρομολογηθεί ενδεχόμενη αποζημίωση των παραγωγών».

*πηγή φωτογραφίας, Δήμος Μονεμβασίας