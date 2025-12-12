Λαμία: Στα δικαστήρια η αγρότισσα που συνελήφθη για βίντεο στο Tik Tok – Τι ισχυρίζεται

Συνελήφθη χθες αγρότισσα από τη Λαμία, η οποία σε βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok καλούσε πολίτες σε πράξεις βίας.

Σε πολλά από τα βίντεό της, που μετρούν χιλιάδες προβολές, τοποθετείται για τον αγροτικό ξεσηκωμό και, σε ορισμένες περιπτώσεις, στρέφεται εναντίον αστυνομικών, δημοσιογράφων, πολιτικών και δικαστικών λειτουργών, προτρέποντας σε ξυλοδαρμό, σύμφωνα με το lamiareport.gr.

«Είμαι αγρότισσα και ο λόγος μου είναι μόνο πολιτικός», πρόλαβε να πει μπροστά στην κάμερα η 53χρονη αγρότισσα κατά την προσαγωγή της με χειροπέδες στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους της κατηγορείται για πλημμεληματικές πράξεις, σύμφωνα με τη δίωξη που της ασκήθηκε και συγκεκριμένα για βία κατά δικαστικού λειτουργού και διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια και δικάζεται στο πλαίσιο του Αυτοφώρου.

Για την υπόθεση μίλησαν στην κάμερα του LamiaReport οι δικηγόροι της 53χρονης.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος ταυτοποιήθηκε 53χρονη ημεδαπή, η οποία συνελήφθη χθες (11-12-2025) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Ειδικότερα, η 53χρονη, ανάρτησε βίντεο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, όπου εμφανίζεται η ίδια να καταφέρεται με υβριστικούς χαρακτηρισμούς σε βάρος της ελληνικής κυβέρνησης και ανώτατου δικαστικού λειτουργού, ενώ προέτρεπε τους ακόλουθούς της σε πράξεις βίας κατά αστυνομικών στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Η συλληφθείσα οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».