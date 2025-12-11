Eurocup Women: Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Αθηναϊκός ρίχνονται στη «μάχη» των «32»

Στη «μάχη» του EuroCup ρίχνεται, την Πέμπτη (11/12) στις 19:00 (MEGA News), η ομάδα μπάσκετ Γυναικών του Ολυμπιακού, η οποία είναι έτοιμη για την αναμέτρηση με την Ελιτζούρ Ράμλα.

Το πρώτο παιχνίδι της φάσης των «32» θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με τυπικά γηπεδούχο την ισραηλινή ομάδα, καθώς αυτό προέβλεπε η συμφωνία των δύο συλλόγων για να διεξαχθούν και οι δύο αγώνες στην Ελλάδα. Να σημειωθεί, ότι η ρεβάνς μεταξύ των δύο ομάδων θα διεξαχθεί την άλλη Πέμπτη (18/12, 19:00), στο ΣΕΦ.

Νωρίτερα και συγκεκριμένα στις 18.00 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα, εντός έδρας, έχοντας πάρει την πρόκριση από τον όμιλο με ρεκόρ 4-2, σε αντίθεση με τις «ερυθρόλευκες» που έπαιζαν στο υψηλότερο επίπεδο της Euroleague γυναικών.

Τέλος, στις 21:30, ο Αθηναϊκός φιλοξενείται επί ισπανικού εδάφους από την Γιαΐρις. Ο σύλλογος του Βύρωνα επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στη φάση των ομίλων του Eurocup, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση με μόλις μια ήττα σε έξι αγώνες.

Τα επόμενα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων στο Eurocup Women:

Πέμπτη 18/12

(19:00) Ολυμπιακός-Ράμλα

(19:00) Ερυθρός Αστέρας- Παναθηναϊκός

(20:45) Αθηναϊκός-Γιαίρις