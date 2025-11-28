Οι αντίπαλοι Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και Αθηναϊκού στους «32» του Eurocup

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της φάσης των «32» του EuroCup Women, με τους Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και Αθηναϊκό να μαθαίνουν τους αντιπάλους τους.

Ο Ολυμπιακός κατέλαβε την 4η θέση στη Euroleague και θα συνεχίσει την πορεία του στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση, όπου κληρώθηκε με την Ελιτζούρ Ράμλα από το Ισραήλ.

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον αήττητο Ερυθρό Αστέρα, με το πρώτο ματς να είναι εντός έδρας και η δύσκολη ρεβάνς στο Βελιγράδι.

Τέλος, ο Αθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την ισπανική Χαϊρίς και αν καταφέρει να πάρει την πρόκριση, θα βρει μπροστά της μία εκ των Μπεσίκτας ή Σοπρόν.

Οι διπλοί αγώνες θα γίνουν στις 11 και 18 Δεκεμβρίου, με τον Αθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να δίνουν τις ρεβάνς εντός έδρας και τον Παναθηναϊκό εκτός.

Αναλυτικά, τα ζευγάρια: