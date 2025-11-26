Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 47-99: Συνεχίζουν στο Eurocup οι Ερυθρόλευκες

Στο EuroCup θα συνεχίσει το ευρωπαϊκό της ταξίδι η ομάδα μπάσκετ Γυναικών του Ολυμπιακού.

Οι «ερυθρόλευκες» νταμπλούχες Ελλάδας ηττήθηκαν με 99-47 από την πανίσχυρη Φενέρμπαχτσε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο ματς της 6ης και τελευταίας αγωνιστικής των ομίλων της EuroLeague. Τα κορίτσια του Θρύλου ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, στις 16 καλύτερες ομάδες και «έκλεισαν» εισιτήριο για τη φάση των «32» του EuroCup.

Σε μία δύσκολη «μάχη», κόντρα σε μία ομάδα με τεράστιο μπάτζετ, φαβορί για την κατάκτηση της EuroLeague, ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω με 31-8 στην πρώτη περίοδο και 49-26 στο ημίχρονο (39-79 το τρίτο δεκάλεπτο), γνωρίζοντας την ήττα στο ΣΕΦ, στην τελευταία «στροφή» στη φάση των ομίλων.

Οι «ερυθρόλευκες» στρέφουν την προσοχή τους στο πρωτάθλημα της Α1, αφού το Σάββατο (29/11) το μεσημέρι (11:45), αντιμετωπίζουν τον Αμύντα εκτός έδρας, σε ένα ματς για την 8η αγωνιστική.

Τα δεκάλεπτα: 8-31, 26-49, 39-79, 47-99

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Φρόσω Δρακάκη): Σπυριδοπούλου 3(1), Γιακούμπκοβα 1, Γούλφολκ 5(1), Καρλάφτη 5(1), Χριστινάκη 9, Κολλάτου 6(2), Τζόνσον 6, Ράμπερ 8, Ντάλα, Κριβάσεβιτς 4, Τόγκα