Νέα στοιχεία για το πόρισμα που «αποσύνδεσε» ΕΥΠ και Predator

Ο πραγματογνώμονας που αποφάνθηκε – ύστερα από εισαγγελική εντολή – ότι δεν υπάρχει καμιά σχέση της ΕΥΠ με το Predator υπηρετούσε στο Τμήμα Εξέτασης Ψηφιακών Πειστηρίων των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ. το οποίο είχε αναλάβει την ανάλυση των δεδομένων από το κινητό του δολοφονηθέντα, τον Απρίλιο του 2021, δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ.

Μία εξέταση που θεωρείται ότι ήταν ένας από τους βασικούς λόγους της κοινής παρακολούθησης από τις μυστικές υπηρεσίες και το «αρπακτικό» λογισμικό, της προϊσταμένης του στην υπηρεσία Πηνελόπης Μηνιάτη, για την οποία παρακολούθηση υπήρξε η «διαπίστωση» ότι ήταν συμπτωματική!

Ερωτήματα

Η νέα αυτή παράμετρος της υπόθεσης των υποκλοπών που αποκαλύπτουν «ΤΑ ΝΕΑ» στη συνέχεια του χθεσινού ρεπορτάζ με τίτλο «Πώς έκρυψαν τη σύνδεση ΕΥΠ – Predator» δημιουργεί νέα ερωτήματα για το πόρισμα που συντάχθηκε από τους δύο πραγματογνώμονες, τον προαναφερόμενο αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ. και έναν καθηγητή Ρομποτικής, τον Ιούνιο του 2024, με το οποίο υπήρξε αποσύνδεση της ΕΥΠ και συνεπώς του ευρύτερου κρατικού – κυβερνητικού μηχανισμού με τους χειριστές του Predator.

Και αυτό γιατί από το ρεπορτάζ προέκυψε ότι υπήρξε προσπάθεια επηρεασμού των πραγματογνωμόνων ώστε οι συντάκτες του πορίσματος να προσμετρήσουν παραμέτρους που θα οδηγούσαν σε στρεβλά αριθμητικά αποτελέσματα. Παράλληλα απαγορεύτηκε στους συντάκτες του πορίσματος να δώσουν σχετικές διευκρινίσεις στα ερωτήματά μας.

Το νέο στοιχείο που αναδεικνύεται ότι ο συγκεκριμένος πραγματογνώμονας ήξερε από το αντικείμενο της εργασίας του, ποιος ήταν πιθανόν ο λόγος παρακολούθησης της προϊσταμένης του στην ΕΛ.ΑΣ., από την ΕΥΠ αλλά και από το Predator.

Σχολιάζοντας το δημοσίευμα των «ΝΕΩΝ» η Νέα Αριστερά αναφέρθηκε χθες σε «σοκαριστική εικόνα που προκύπτει με την οργανωμένη παρέμβαση στη δικαστική διαδικασία, χειραγώγηση των ερευνών και συστηματική προσπάθεια να σβηστούν τα ίχνη ενός πρωτοφανούς θεσμικού εκτροχιασμού».

