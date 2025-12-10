«Βροχή» έπεσαν τα πυροτεχνήματα χθες το βράδυ στην Κοζάνη μόλις άναψε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία της πόλης, ωστόσο πολλά από αυτά εκτοξεύονταν μέσα στο πλήθος με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πανικός.

Μια γυναίκα τραυματίστηκε στο μέτωπο και της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες σε παρακείμενο φαρμακείο

Βίντεο από το Kozanimedia καταγράφει τις στιγμές της μεγάλης αναστάτωσης που προκλήθηκε κατά την εκδήλωση για το άναμμα του δέντρου, καθώς η κατάσταση με τα πυροτεχνήματα άρχισε να ξεφεύγει όταν αυτά κατέληξαν ανάμεσα στους ανθρώπους.

Για ακόμα μία φορά ο «πόλεμος» επικίνδυνων πυροτεχνημάτων μέσα στο πλήθος ανέδειξε τα κενά ασφαλείας σε τέτοιες εκδηλώσεις. Στην πλατεία είχαν συγκεντρωθεί πολλοί άνθρωποι, μεταξύ των οποίων πολλές οικογένειες με παιδιά που μόλις συνειδητοποίησαν ότι οι βολές έγιναν επικίνδυνες άρχισαν να φεύγουν άρον άρον.

Κοζάνη: Πανικός από εκατοντάδες πυροτεχνήματα

Εκτός από την παρατεταμένη ρίψη των πυροτεχνημάτων (χωρίς κανένα λόγο και με πλήρη αδιαφορία για ανθρώπους και ζώα), στο τέλος τα πυροτεχνήματα – που είχαν τοποθετηθεί μπροστά από το κτίριο τράπεζας -, άρχισαν να «σκάνε» πάνω από τα κεφάλια του κόσμου.

Γονείς έτρεχαν να μαζέψουν και να πάρουν αγκαλιά τα παιδιά τους, κάποιοι έτρεχαν δεξιά και αριστερά, τσιρίγματα ακούγονταν στον χώρο. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, σημειώθηκαν και μικροτραυματισμοί, με μια γυναίκα που τραυματίστηκε στο μέτωπο να οδηγείται σε παρακείμενο φαρμακείο για τις πρώτες βοήθειες.

Η εκδήλωση είχε διοργανωθεί από τον Δήμο Κοζάνης, ενώ ακόμη είναι άγνωστο ποιός και πώς τοποθέτησε τόσα πολλά πυροτεχνήματα στον χώρο.