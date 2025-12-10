Κοζάνη: Πανικός από βροχή πυροτεχνημάτων μέσα στον κόσμο κατά το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου
Πλήθος κόσμου που είχε συγκεντρωθεί στην πλατεία για το άναμμα του δέντρου στην Κοζάνη κατέληξε να φεύγει άρον άρον - Γονείς με παιδιά έτρεχαν έντρομοι - Σημειώθηκαν μικροτραυματισμοί
- Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις - Τοπικές βροχές στην Κρήτη
- Αλλαγή σκυτάλης στο Μαϊάμι μετά από 28 χρόνια – Νίκησαν οι Δημοκρατικοί στο προπύργιο των Ρεπουμπλικάνων
- Το άρθρο 86 και τα εμπόδια στην απονομή δικαιοσύνης - Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Δικαίου έναντι διατάξεων
- Τραγωδία στην Κίνα: 12 νεκροί από φωτιά σε 4ώροφη πολυκατοικία
«Βροχή» έπεσαν τα πυροτεχνήματα χθες το βράδυ στην Κοζάνη μόλις άναψε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία της πόλης, ωστόσο πολλά από αυτά εκτοξεύονταν μέσα στο πλήθος με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πανικός.
Μια γυναίκα τραυματίστηκε στο μέτωπο και της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες σε παρακείμενο φαρμακείο
Βίντεο από το Kozanimedia καταγράφει τις στιγμές της μεγάλης αναστάτωσης που προκλήθηκε κατά την εκδήλωση για το άναμμα του δέντρου, καθώς η κατάσταση με τα πυροτεχνήματα άρχισε να ξεφεύγει όταν αυτά κατέληξαν ανάμεσα στους ανθρώπους.
Για ακόμα μία φορά ο «πόλεμος» επικίνδυνων πυροτεχνημάτων μέσα στο πλήθος ανέδειξε τα κενά ασφαλείας σε τέτοιες εκδηλώσεις. Στην πλατεία είχαν συγκεντρωθεί πολλοί άνθρωποι, μεταξύ των οποίων πολλές οικογένειες με παιδιά που μόλις συνειδητοποίησαν ότι οι βολές έγιναν επικίνδυνες άρχισαν να φεύγουν άρον άρον.
Κοζάνη: Πανικός από εκατοντάδες πυροτεχνήματα
Εκτός από την παρατεταμένη ρίψη των πυροτεχνημάτων (χωρίς κανένα λόγο και με πλήρη αδιαφορία για ανθρώπους και ζώα), στο τέλος τα πυροτεχνήματα – που είχαν τοποθετηθεί μπροστά από το κτίριο τράπεζας -, άρχισαν να «σκάνε» πάνω από τα κεφάλια του κόσμου.
Γονείς έτρεχαν να μαζέψουν και να πάρουν αγκαλιά τα παιδιά τους, κάποιοι έτρεχαν δεξιά και αριστερά, τσιρίγματα ακούγονταν στον χώρο. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, σημειώθηκαν και μικροτραυματισμοί, με μια γυναίκα που τραυματίστηκε στο μέτωπο να οδηγείται σε παρακείμενο φαρμακείο για τις πρώτες βοήθειες.
Η εκδήλωση είχε διοργανωθεί από τον Δήμο Κοζάνης, ενώ ακόμη είναι άγνωστο ποιός και πώς τοποθέτησε τόσα πολλά πυροτεχνήματα στον χώρο.
- Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες της Κρήτης – Οι επόμενες κινήσεις τους
- Κοζάνη: Πανικός από βροχή πυροτεχνημάτων μέσα στον κόσμο κατά το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου
- Μπαρτσελόνα: Στο Ισραήλ με άδεια ο Αραούχο για να αντιμετωπίσει τα ψυχολογικά προβλήματα
- Ζωγράφου: Για το φλας ο άγριος ξυλοδαρμός του οδηγού λεωφορείου – Άφαντος ο δράστης της επίθεσης
- Οι γερμανικές εξαγωγές «κολλάνε»
- Συντάξεις: Έρχεται αύξηση και στις επικουρικές συντάξεις το 2026
- Το ΕΣΥ σε οριακό σημείο αντοχής – Τι οδήγησε στην αποδυνάμωση του δημόσιου συστήματος υγείας
- Αυτή είναι η νέα «Πρώτη Κυρία» της F1 – Μοντέλο, ηθοποιός, influencer αλλά καθόλου WAG η σύντροφος του Λάντο Νόρις
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις