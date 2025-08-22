newspaper
Σημαντική είδηση:
22.08.2025 | 12:40
«Ώρα μηδέν» στη Γάζα: Οι θάνατοι από το λιμό θα αυξάνονται εκθετικά
Αλλάξτε τρόπο να γιορτάζετε – Ο ήχος από πυροτεχνήματα σκοτώνει ζώα – Αντιδράσεις στη Σκωτία
Κόσμος 22 Αυγούστου 2025 | 14:29

Αλλάξτε τρόπο να γιορτάζετε – Ο ήχος από πυροτεχνήματα σκοτώνει ζώα – Αντιδράσεις στη Σκωτία

Όπως αναφέρει η Telegraph, τα διάσημα πρωτοχρονιάτικα πυροτεχνήματα στο Εδιμβούργο ίσως επίσης περάσουν στην ιστορία λόγω ανησυχιών για την ευημερία των ζώων

Πρεβιοτικά: Οι «αφανείς» ήρωες του εντέρου μας μέσα από μια ανάλυση 35 τροφίμων

Πρεβιοτικά: Οι «αφανείς» ήρωες του εντέρου μας μέσα από μια ανάλυση 35 τροφίμων

Spotlight

Εναλλακτικούς τρόπους ψάχνουν πλέον οι κάτοικοι στο Εδιμβούργο να γιορτάσουν την ετήσια «Νύχτα του Γκάι Φοκς» (Νύχτα των Πυροτεχνημάτων) στις 5 Νοεμβρίου, καθώς τα πατροπαράδοτα βεγγαλικά συνδέονται με θανάτους ζώων. Είναι μια εξέλιξη που ίσως πρέπει να τραβήξει και την ελληνική προσοχή καθώς τα πυροτεχνήματα είναι πολύ συχνά σε γιορτές, όπως την Ανάσταση.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Telegraph, το δημοτικό συμβούλιο υπό την ηγεσία των Εργατικών απαγόρευσε τα πυροτεχνήματα ενόψει της Νύχτας του Γκάι Φοκς προς ανάμνηση της αποτυχημένης «Συνωμοσίας της Πυρίτιδας» του 1605, καθώς υπάρχουν σοβαρότατες ενδείξεις ότι στρεσάρουν τα πάντα που ζουν σε κοντινό ζωολογικό κήπο.

Οι ζώνες ελέγχου πυροτεχνημάτων (Firework Control Zones – FCZ) απαγορεύουν τη χρήση πυροτεχνημάτων σε συγκεκριμένη περιοχή για τον περιορισμό της κακής χρήσης και την προστασία ζώων και ευάλωτων ανθρώπων.

Εισήχθησαν για πρώτη φορά από τον δήμο τον περασμένο Αύγουστο στο Μπαλέρνο, το Κάλτον Χιλ, το Νίντρι και το Σίφιλντ.

Την Πέμπτη 21 Αυγούστου, μέλη της δημοτικής επιτροπής πολιτισμού και κοινοτήτων ψήφισαν να παρατείνουν τη χρήση FCZ σε αυτές τις περιοχές για ακόμη δύο χρόνια και να εισαγάγουν ένα σύνολο νέων απαγορεύσεων σε Μόρεντουν, Γκρέισμαουντ, Λονγκστόουν, Σάιτχιλ και Κόρστορφιν.

Δύο πάντα έχασαν τη ζωή του

Η κίνηση χαιρετίστηκε από τη Βασιλική Ζωολογική Εταιρεία της Σκωτίας (RZSS), η οποία δήλωσε ότι δύο κόκκινοι πάντα – μητέρα και μικρό – μπορεί να πέθαναν από σοκ στον Ζωολογικό Κήπο του Εδιμβούργου κατά την εορταστική περίοδο του 2024.

Ο ζωολογικός κήπος βρίσκεται στην περιοχή Κόρστορφιν, η οποία πλέον θα καλύπτεται από την απαγόρευση.

Η Ρόξι, το μωρό πάντα πνίγηκε από τον ίδιο του τον εμετό στις 5 Νοεμβρίου και η μητέρα του, η Τζίντζερ, πέθανε πέντε μέρες νωρίτερα, σύμφωνα με ζωολόγους, αυτό θα μπορούσε να αποδοθεί στο στρες από τα πυροτεχνήματα.

Ο Μπεν Σάπλ, γενικός διευθυντής του ζωολογικού κήπου, είπε: «Είμαστε πολύ ευγνώμονες στον δήμο που δημιούργησε μια ζώνη αποκλεισμού πυροτεχνημάτων γύρω από τον Ζωολογικό Κήπο του Εδιμβούργου. Η Ρόξι δυστυχώς πνίγηκε με τα ίδια της τα αναγωγικά υγρά την περσινή Νύχτα του Γκάι Φοκς και είναι πολύ πιθανό αυτό να οφειλόταν στο στρες από τα πυροτεχνήματα. Οι δυνατοί κρότοι θα της ήταν απίστευτα τρομακτικοί και τα πυροτεχνήματα μπορεί επίσης να συνέβαλαν στον θάνατο της μητέρας της, της Τζίντζερ, πέντε μέρες νωρίτερα»

«Οι ζώνες αποκλεισμού πυροτεχνημάτων είναι ένα σημαντικό βήμα για την προστασία των ζώων σε ζωολογικούς κήπους, των κατοικίδιων, των αλόγων, της κτηνοτροφίας και της άγριας ζωής. Υποστηρίζουμε επίσης τα αιτήματα φιλανθρωπικών οργανώσεων για την ευημερία των ζώων να απαγορευτεί η πώληση πυροτεχνημάτων στο κοινό, ώστε σε οργανωμένες εκδηλώσεις να χρησιμοποιούνται μόνο drones ή φωτεινά σόου»  υπογράμμισε.

Επέκταση του μέτρου

Ο δήμος του Εδιμβούργου επέκτεινε τη λίστα των γειτονιών όπου απαγορεύονται τα πυροτεχνήματα, αφού ο θάνατος ενός μωρού κόκκινου πάντα και της μητέρας του συνδέθηκε με τους δυνατούς κρότους γύρω από τη Bonfire Night πέρυσι.

Η απαγόρευση, που θα ισχύει από το Χάλοουιν έως και τις 9 Νοεμβρίου, θα καλύπτει πλέον εννέα γειτονιές του Εδιμβούργου, αφού δοκιμάστηκε πέρυσι σε λίγες περιοχές της σκωτσέζικης πρωτεύουσας.

Τον Μάρτιο, οι κάτοικοι αυτών των περιοχών προσκλήθηκαν να υποβάλουν αίτηση ώστε η τοπική τους περιοχή να γίνει απαγορευμένη ζώνη, με αποτέλεσμα την επέκταση της απαγόρευσης.

Η αστυνομία αντιμετώπισε επίσης σοβαρά επεισόδια σε περιοχές της πόλης, μεταξύ των οποίων Νίντρι, Γκρέισμαουντ και Μόρεντουν, τη νύχτα της Bonfire πέρυσι.

Δημόσια διαβούλευση κατέδειξε «συντριπτική υποστήριξη» για την εισαγωγή των ζωνών, σύμφωνα με τον δήμο.

Η δημοτική σύμβουλος Μάργκαρετ Γκρέιαμ, υπεύθυνη για τον πολιτισμό και τις κοινότητες, δήλωσε: «Θέλουμε όλοι να μπορούν να απολαμβάνουν τη Νύχτα του Γκάι Φοκς με ασφάλεια και υπευθυνότητα και αυτές οι ζώνες αποτελούν μέρος των προσπαθειών μας για να το διασφαλίσουμε. Οι νέες ζώνες που εισάγονται βασίζονται σε αιτήματα της κοινότητας και απαντούν σε πραγματικές ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια ανθρώπων και ζώων σε αυτές τις περιοχές. Αυτό έρχεται επιπλέον των ζωνών που εισήχθησαν για πρώτη φορά πέρυσι, για τις οποίες διαπιστώσαμε πολύ θετικό αντίκτυπο. Είναι απλώς ένα από τα εργαλεία για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων των πυροτεχνημάτων αυτή την εποχή του χρόνου, και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τους εταίρους μας για να εξετάζουμε διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης του ζητήματος».

Περνάνε στην ιστορία

Όπως αναφέρει το βρετανικό δημοσίευμα, τα διάσημα πρωτοχρονιάτικα πυροτεχνήματα του Χόγκμενεϊ στο Εδιμβούργο ίσως επίσης περάσουν στην ιστορία λόγω ανησυχιών για την ευημερία των ζώων, δήλωσε τον περασμένο Ιανουάριο η νέα επικεφαλής του δημοτικού συμβουλίου.

Η Τζέιν Μίγκερ είπε ότι πιστεύει πως «οι εποχές που στέλνουμε εκρηκτικά στον ουρανό» πλησιάζουν στο τέλος τους και ότι εναλλακτικές λύσεις μπορούν να προσφέρουν μια «υπέροχη και ζεστή» εμπειρία στο κοινό.

Ως λόγους επικαλέστηκε τη ηχορύπανση και τη μέριμνα για τα ζώα -κατοικίδια, ζώα σε ζωολογικούς κήπους και όχι μόνο- καθώς και τον αντίκτυπο στους ανθρώπους για τους οποίους οι δυνατοί κρότοι μπορεί να είναι τραυματικοί.

Economy
Δημόσιο Χρέος: Άλλη μια «μάχη» της Ελλάδας με hedge funds – Τι γίνεται με τα GDP warrants [πίνακας]

Δημόσιο Χρέος: Άλλη μια «μάχη» της Ελλάδας με hedge funds – Τι γίνεται με τα GDP warrants [πίνακας]

Vita.gr
Πρεβιοτικά: Οι «αφανείς» ήρωες του εντέρου μας μέσα από μια ανάλυση 35 τροφίμων

Πρεβιοτικά: Οι «αφανείς» ήρωες του εντέρου μας μέσα από μια ανάλυση 35 τροφίμων

Crypto
Επιτροπή κεφαλαιαγοράς: Τι αλλάζει στην αγορά crypto στην Ελλάδα – Το νέο ΦΕΚ

Επιτροπή κεφαλαιαγοράς: Τι αλλάζει στην αγορά crypto στην Ελλάδα – Το νέο ΦΕΚ

inWellness
Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;
Μεγάλη αλήθεια 22.08.25

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Ένα χειμωνιάτικο βράδυ που ο Γερμανός φιλόσοφος Άρθουρ Σοπενχάουερ κοιτούσε από το παράθυρο του σπιτιού του, εμπνεύστηκε το δίλημμα του σκαντζόχοιρου για να περιγράψει τις δυσκολίες των ανθρωπίνων σχέσεων.

Σύνταξη
inTown
«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης
inTickets 22.08.25

«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης

Στην παράσταση «170 Τετραγωνικά» παίζουν οι Γιώργος Τσουρής, Ήβη Νικολαϊδου, Θανάσης Ζερίτης, Λυδία Γιαννουσάκη, Αγγελική Γρηγοροπούλου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Παλούμπης.

Σύνταξη
inTickets 21.08.25

«Οι καταραμένοι»: Η πρώτη ταινία μυθοπλασίας του Ρ. Μινερβίνι, βραβευμένη στις Κάννες, βγαίνει στις αίθουσες

Στην ταινία «Οι καταραμένοι», που κάνει πρεμιέρα απόψε στη μεγάλη οθόνη, πρωταγωνιστούν οι Τζερεμάια Κναπ, Ρενέ Σόλομον και Νόα Κάρλσον.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Καθηγητής Χάρβαρντ: Ο Τραμπ δεν έχει ιδέα από διπλωματία!
«Δάσκαλος της παραχώρησης» 22.08.25

Καθηγητής Χάρβαρντ: Ο Τραμπ δεν έχει ιδέα από διπλωματία!

«Όταν "ελαφριοί" σαν τον Τραμπ, τον Μάρκο Ρούμπιο και τον Στιβ Γουίτκοφ αναμετρώνται με πρόσωπα όπως ο Βλαντιμίρ Πούτιν ή ο Σεργκέι Λαβρόφ, να περιμένετε οι Ρώσοι να αδειάσουν τις αμερικανικές τσέπες»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Εγγύηση Ασφάλειας»: Τι είναι, τι μας διδάσκει το παρελθόν και τι μπορεί να γίνει στην Ουκρανία
Κόσμος 22.08.25

Τι είναι μια «Εγγύηση Ασφάλειας»; Τι μας διδάσκει το παρελθόν και τι μπορεί να γίνει στην Ουκρανία

Η σύνοδος κορυφής της Αλάσκας και οι επακόλουθες συνομιλίες στην Ουάσιγκτον έχουν αναζωπυρώσει τις συζητήσεις σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Γάζα: Στο χειρότερο και πιο οξύ επίπεδο ο λιμός – Οι θάνατοι θα αυξάνονται εκθετικά, λέει ο οργανισμός του ΟΗΕ
IPC 22.08.25

Ώρα μηδέν: Στο χειρότερο και πιο οξύ επίπεδο ο λιμός στην πόλη της Γάζας - Οι θάνατοι θα αυξάνονται εκθετικά

Ο παγκόσμιος παρατηρητής πείνας (IPC) κατέταξε σήμερα στη φάση 5 την επισιτιστική ανασφάλεια που επικρατεί στη Γάζα λίγο πριν την εισβολή του ισραηλινού στρατού

Σύνταξη
Γερμανία: Καταδικασμένος νεοναζί άλλαξε φύλο και στέλνεται σε γυναικεία φυλακή
Κόσμος 22.08.25

Οργή στη Γερμανία: Καταδικασμένος νεοναζί άλλαξε φύλο και στέλνεται σε γυναικεία φυλακή

Ο νεοναζί ήταν μέλος του ακροδεξιού κινήματος στην ανατολική Γερμανία από τη δεκαετία του '90 και διηύθυνε το τοπικό παράρτημα του κινήματος «Αίμα και Τιμή» στη Σαξονία-Άνχαλτ

Σύνταξη
Κολομβία: Drone κατέρριψε ελικόπτερο της αστυνομίας και εξερράγη αυτοκίνητο – Τουλάχιστον 18 νεκροί
InView 22.08.25

Ελικόπτερο της αστυνομίας καταρρίφθηκε από drone στην Κολομβία - 18 νεκροί σε δύο επιθέσεις

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, δήλωσε ότι οι ένοπλοι αντιφρονούντες και τα καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών θα πρέπει να θεωρούνται «τρομοκράτες» και να «διώκονται διεθνώς».

Σύνταξη
Ουκρανία: «Η ισχυρότερη εγγύηση ασφαλείας είναι ένας ισχυρός ουκρανικός στρατός», λέει η Κάγια Κάλας
Κάγια Κάλας 22.08.25

«Η ισχυρότερη εγγύηση ασφαλείας είναι ένας ισχυρός ουκρανικός στρατός» - Πώς διαμορφώνεται η στάση της ΕΕ

Σε συνέντευξή της στο BBC η Κάγια Κάλας σκιαγραφεί τη στάση της ΕΕ για την Ουκρανία όπως διαμορφώνεται μετά τη συνάντηση ευρωπαίων ηγετών με τον Ντόναλντ Τραμπ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
ΗΠΑ: «Φρένο» από δικαστή στα σχέδια Τραμπ για το «Αλκατράζ με αλιγάτορες» όπου θα μεταφέρονταν μετανάστες
Στη Φλόριντα 22.08.25

«Φρένο» από δικαστή στα σχέδια Τραμπ για το «Αλκατράζ με αλιγάτορες» όπου θα μεταφέρονταν μετανάστες

Η Κάθλιν Ουίλιαμς απαγόρευσε να μεταχθούν νέοι κρατούμενοι που δεν βρίσκονταν εκεί όταν εκδόθηκε η διαταγή - Σε 60 ημέρες πρέπει να έχουν αποσυρθεί όλες οι περιφράξεις του «Αλκατράζ με αλιγάτορες»

Σύνταξη
«Διπλωματία του γκολφ» – Πώς ο Αλεξάντερ Στουμπ έγινε βασικός παίκτης στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία
Νέος «εκλεκτός» 22.08.25

«Διπλωματία του γκολφ» – Πώς ο Αλεξάντερ Στουμπ έγινε βασικός παίκτης στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας, ενός από τα νεότερα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, θεωρείται ο νέος Ευρωπαίος «ψιθυριστής» του Αμερικανού προέδρου Τραμπ για την Ουκρανία. Το κατάφερε μέσα από… παρτίδες γκολφ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ευρώπη: Γιατί οι νέοι χάνουν την εμπιστοσύνη τους στη Δημοκρατία – Τι τροφοδοτεί την αγανάκτησή τους
Διάβρωση εμπιστοσύνης 22.08.25

Γιατί οι νέοι στην Ευρώπη μοιάζουν να αποστρέφονται τη Δημοκρατία - Τι τροφοδοτεί την αγανάκτησή τους

Οι νέοι στην Ευρώπη γίνονται πιο δύσπιστοι για τη Δημοκρατία και πιο ανοιχτοί σε εναλλακτικές - Οι αιτίες εντοπίζονται στις επίμονες ανισότητες, τη διαφθορά και την οικονομική ανασφάλεια

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
ΠΟΥ: Επτά μέτρα για την θερμική καταπόνηση των εργαζομένων διεθνώς
Κλιματική αλλαγή 22.08.25

ΠΟΥ: Επτά μέτρα για την θερμική καταπόνηση των εργαζομένων διεθνώς

Έκθεση των Παγκόσμιων Οργανισμών Υγείας και Μετεωρολογίας με τη συμμετοχή Έλληνα καθηγητή από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, προτείνει λύσεις για την θερμική καταπόνηση των εργαζομένων

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Μακρόν – Νετανιάχου: Οι σχέσεις των δύο ηγετών έχουν διαρραγεί
Κόσμος 22.08.25

Μακρόν – Νετανιάχου: Οι σχέσεις των δύο ηγετών έχουν διαρραγεί

Όλο και πιο βαριές κουβέντες ανταλλάσσουν ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, με αφορμή την πρόθεση του πρώτου να αναγνωρίσει το Κράτος της Παλαιστίνης

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
«Μαχητής» Πολονάρα: Νικά και τη λευχαιμία και επιστρέφει στο μπάσκετ με τη Σάσαρι (vid)
Μπάσκετ 22.08.25

«Μαχητής» Πολονάρα: Νικά και τη λευχαιμία και επιστρέφει στο μπάσκετ με τη Σάσαρι (vid)

Η Ντιναμό Σάσαρι προχώρησε σε μία σπουδαία κίνηση, ανακοινώνοντας ότι έχει συμφωνήσει με τον Ακίλε Πολονάρα, ο οποίος θέλει να αγωνιστεί ξανά μετά το νέο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε.

Σύνταξη
Κασσελάκης: Σιωπή της κυβέρνησης για την ισοπέδωση της Γάζας – Η Ελλάδα δεν είναι επιχείρηση του Μητσοτάκη
Κίνημα Δημοκρατίας 22.08.25

Κασσελάκης: Σιωπή της κυβέρνησης για την ισοπέδωση της Γάζας – Η Ελλάδα δεν είναι επιχείρηση του Μητσοτάκη

Απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό, ο Στέφανος Κασσελάκης τόνισε πως «δεν μπορείτε να κρατάτε τη χώρα μας σιωπηλή μπροστά σε αυτό το έγκλημα. Δεν μπορεί να σερνόμαστε πίσω από την φιλία σας με τον ακροδεξιό Νετανιάχου»

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στον Βόλο: Τα χαρακτηριστικά του 40χρονου δολοφόνου που κατάφερε να διαφύγει μετά το έγκλημα
Ανθρωποκυνηγητό 22.08.25

Τα χαρακτηριστικά του γυναικοκτόνου που διέφυγε μετά το έγκλημα στον Βόλο - Συστάσεις στους πολίτες

Ο 40χρονος δολοφόνησε άγρια τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους και μπροστά στα μάτια των παιδιών τους - Μετά τη γυναικοκτονία που διέπραξε διέφυγε τρέχοντας, ενώ πιθανόν να έχει τραυματιστεί στο χέρι

Σύνταξη
Σε ιστορικό ρεκόρ οι πυρκαγιές στην ΕΕ – Τα καμένα ξεπέρασαν σε έκταση την Κύπρο
Στάχτη 10 εκατ. στρέμματα 22.08.25

Σε ιστορικό ρεκόρ οι πυρκαγιές στην ΕΕ – Τα καμένα ξεπέρασαν σε έκταση την Κύπρο

Η έκταση που έκαψαν φέτος οι πυρκαγιές ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 10 εκατομμύρια στρέμματα. Για την Ελλάδα, το 2025 είναι μέχρι στιγμής η πέμπτη χειρότερη χρονιά.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Να προχωρήσει άμεσα η κυβέρνηση στη νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας
Δολοφονία 36χρονης 22.08.25

Νέα Αριστερά: Να προχωρήσει άμεσα η κυβέρνηση στη νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας

Η Νέα Αριστερά επισημαίνει ότι «η μνήμη των θυμάτων δεν μπορεί να τιμάται με λόγια συμπόνιας μόνο. Απαιτείται πολιτική βούληση και θεσμική τομή άμεσα»

Σύνταξη
Καθηγητής Χάρβαρντ: Ο Τραμπ δεν έχει ιδέα από διπλωματία!
«Δάσκαλος της παραχώρησης» 22.08.25

Καθηγητής Χάρβαρντ: Ο Τραμπ δεν έχει ιδέα από διπλωματία!

«Όταν "ελαφριοί" σαν τον Τραμπ, τον Μάρκο Ρούμπιο και τον Στιβ Γουίτκοφ αναμετρώνται με πρόσωπα όπως ο Βλαντιμίρ Πούτιν ή ο Σεργκέι Λαβρόφ, να περιμένετε οι Ρώσοι να αδειάσουν τις αμερικανικές τσέπες»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΣΥΡΙΖΑ: Ακόμη μια γυναικοκτονία, ενώ ο Μητσοτάκης αρνείται τη νομική αναγνώριση του όρου
Στον Βόλο 22.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Ακόμη μια γυναικοκτονία, ενώ ο Μητσοτάκης αρνείται τη νομική αναγνώριση του όρου

«Αρνείται πεισματικά να ακούσει τους ειδικούς οργανώνοντας ένα ουσιώδες πλαίσιο προστασίας και υποστήριξης των γυναικών», υπογραμμίζει για τον πρωθυπουργό ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Βανδαλισμοί στα νέα φωτιστικά της Βορειοδυτικής Χίου
Δημοτική περιουσία 22.08.25

Βανδαλισμοί στα νέα φωτιστικά της Βορειοδυτικής Χίου

Πλήγμα στην καθημερινότητα των δοκιμαζόμενων από τις πυρκαγιές πολιτών και τοπικών θεσμών της Χίου αποτελούν οι βανδαλισμοί των νέων φωτιστικών σωμάτων που καταγγέλλει ο Δήμος Χίου.

Σύνταξη
«Εγγύηση Ασφάλειας»: Τι είναι, τι μας διδάσκει το παρελθόν και τι μπορεί να γίνει στην Ουκρανία
Κόσμος 22.08.25

Τι είναι μια «Εγγύηση Ασφάλειας»; Τι μας διδάσκει το παρελθόν και τι μπορεί να γίνει στην Ουκρανία

Η σύνοδος κορυφής της Αλάσκας και οι επακόλουθες συνομιλίες στην Ουάσιγκτον έχουν αναζωπυρώσει τις συζητήσεις σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Kaspersky: Πώς να προστατευτείτε από απάτες online στοιχήματος – Δείτε παραδείγματα
Απαιτείται προσοχή 22.08.25

Πώς να προστατευτείτε από απάτες online στοιχήματος - Δείτε παραδείγματα

Το συνεχές παγκόσμιο ενδιαφέρον για τον αθλητισμό, με τους φιλάθλους να μπαίνουν σε πλατφόρμες streaming για να στοιχηματίσουν στις ομάδες τους, το καθιστά μόνιμο στόχο για διαδικτυακές απάτες

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Στον ανακριτή ο 28χρονος δολοφόνος της 47χρονης
Ελλάδα 22.08.25

Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Στον ανακριτή ο 28χρονος δολοφόνος της 47χρονης

Ο δράστης της γυναικοκτονίας στο Χαλάνδρι είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση καθώς και για οπλοφορία και οπλοχρησία.

Σύνταξη
Όταν κοιτάς από ψηλά: Μοντέλο του OnlyFans λέει ότι έχει ύψος 2.13 μ. και θαυμαστές τους Σακίλ Ο’Νιλ και Κέβιν Ντουράντ
Αφ' υψηλου 22.08.25

Όταν κοιτάς από ψηλά: Μοντέλο του OnlyFans λέει ότι έχει ύψος 2.13 μ. και θαυμαστές τους Σακίλ Ο’Νιλ και Κέβιν Ντουράντ

Η Μαρί Τεμάρα βλέπει τον κόσμο από τα 213 εκατοστά και αυτό είναι υπέρ αρκετό για να κερδίζει 10 εκατ. δολάρια τον χρόνο στο OnlyFans. Ή τουλάχιστον αυτό ισχυρίζεται.

Σύνταξη
Γάζα: Στο χειρότερο και πιο οξύ επίπεδο ο λιμός – Οι θάνατοι θα αυξάνονται εκθετικά, λέει ο οργανισμός του ΟΗΕ
IPC 22.08.25

Ώρα μηδέν: Στο χειρότερο και πιο οξύ επίπεδο ο λιμός στην πόλη της Γάζας - Οι θάνατοι θα αυξάνονται εκθετικά

Ο παγκόσμιος παρατηρητής πείνας (IPC) κατέταξε σήμερα στη φάση 5 την επισιτιστική ανασφάλεια που επικρατεί στη Γάζα λίγο πριν την εισβολή του ισραηλινού στρατού

Σύνταξη
Βουλή: Αναφορά ΣΥΡΙΖΑ για να επεκταθεί χρονικά το επίδομα ανεργίας για τους εργαζόμενους σε επισιτισμό – τουρισμό
Οικονομικές Ειδήσεις 22.08.25

Αναφορά ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για να επεκταθεί χρονικά το επίδομα ανεργίας για τους εργαζόμενους σε επισιτισμό - τουρισμό

Την αναφορά κατέθεσαν η τομεάρχης Τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Καλλιόπη Βέττα, και ο τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Γιώργος Γαβρήλος

Σύνταξη
