Αλλάξτε τρόπο να γιορτάζετε – Ο ήχος από πυροτεχνήματα σκοτώνει ζώα – Αντιδράσεις στη Σκωτία

Εναλλακτικούς τρόπους ψάχνουν πλέον οι κάτοικοι στο Εδιμβούργο να γιορτάσουν την ετήσια «Νύχτα του Γκάι Φοκς» (Νύχτα των Πυροτεχνημάτων) στις 5 Νοεμβρίου, καθώς τα πατροπαράδοτα βεγγαλικά συνδέονται με θανάτους ζώων. Είναι μια εξέλιξη που ίσως πρέπει να τραβήξει και την ελληνική προσοχή καθώς τα πυροτεχνήματα είναι πολύ συχνά σε γιορτές, όπως την Ανάσταση.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Telegraph, το δημοτικό συμβούλιο υπό την ηγεσία των Εργατικών απαγόρευσε τα πυροτεχνήματα ενόψει της Νύχτας του Γκάι Φοκς προς ανάμνηση της αποτυχημένης «Συνωμοσίας της Πυρίτιδας» του 1605, καθώς υπάρχουν σοβαρότατες ενδείξεις ότι στρεσάρουν τα πάντα που ζουν σε κοντινό ζωολογικό κήπο.

Οι ζώνες ελέγχου πυροτεχνημάτων (Firework Control Zones – FCZ) απαγορεύουν τη χρήση πυροτεχνημάτων σε συγκεκριμένη περιοχή για τον περιορισμό της κακής χρήσης και την προστασία ζώων και ευάλωτων ανθρώπων.

Εισήχθησαν για πρώτη φορά από τον δήμο τον περασμένο Αύγουστο στο Μπαλέρνο, το Κάλτον Χιλ, το Νίντρι και το Σίφιλντ.

Την Πέμπτη 21 Αυγούστου, μέλη της δημοτικής επιτροπής πολιτισμού και κοινοτήτων ψήφισαν να παρατείνουν τη χρήση FCZ σε αυτές τις περιοχές για ακόμη δύο χρόνια και να εισαγάγουν ένα σύνολο νέων απαγορεύσεων σε Μόρεντουν, Γκρέισμαουντ, Λονγκστόουν, Σάιτχιλ και Κόρστορφιν.

Δύο πάντα έχασαν τη ζωή του

Η κίνηση χαιρετίστηκε από τη Βασιλική Ζωολογική Εταιρεία της Σκωτίας (RZSS), η οποία δήλωσε ότι δύο κόκκινοι πάντα – μητέρα και μικρό – μπορεί να πέθαναν από σοκ στον Ζωολογικό Κήπο του Εδιμβούργου κατά την εορταστική περίοδο του 2024.

Ο ζωολογικός κήπος βρίσκεται στην περιοχή Κόρστορφιν, η οποία πλέον θα καλύπτεται από την απαγόρευση.

Η Ρόξι, το μωρό πάντα πνίγηκε από τον ίδιο του τον εμετό στις 5 Νοεμβρίου και η μητέρα του, η Τζίντζερ, πέθανε πέντε μέρες νωρίτερα, σύμφωνα με ζωολόγους, αυτό θα μπορούσε να αποδοθεί στο στρες από τα πυροτεχνήματα.

Ο Μπεν Σάπλ, γενικός διευθυντής του ζωολογικού κήπου, είπε: «Είμαστε πολύ ευγνώμονες στον δήμο που δημιούργησε μια ζώνη αποκλεισμού πυροτεχνημάτων γύρω από τον Ζωολογικό Κήπο του Εδιμβούργου. Η Ρόξι δυστυχώς πνίγηκε με τα ίδια της τα αναγωγικά υγρά την περσινή Νύχτα του Γκάι Φοκς και είναι πολύ πιθανό αυτό να οφειλόταν στο στρες από τα πυροτεχνήματα. Οι δυνατοί κρότοι θα της ήταν απίστευτα τρομακτικοί και τα πυροτεχνήματα μπορεί επίσης να συνέβαλαν στον θάνατο της μητέρας της, της Τζίντζερ, πέντε μέρες νωρίτερα»

«Οι ζώνες αποκλεισμού πυροτεχνημάτων είναι ένα σημαντικό βήμα για την προστασία των ζώων σε ζωολογικούς κήπους, των κατοικίδιων, των αλόγων, της κτηνοτροφίας και της άγριας ζωής. Υποστηρίζουμε επίσης τα αιτήματα φιλανθρωπικών οργανώσεων για την ευημερία των ζώων να απαγορευτεί η πώληση πυροτεχνημάτων στο κοινό, ώστε σε οργανωμένες εκδηλώσεις να χρησιμοποιούνται μόνο drones ή φωτεινά σόου» υπογράμμισε.

Επέκταση του μέτρου

Ο δήμος του Εδιμβούργου επέκτεινε τη λίστα των γειτονιών όπου απαγορεύονται τα πυροτεχνήματα, αφού ο θάνατος ενός μωρού κόκκινου πάντα και της μητέρας του συνδέθηκε με τους δυνατούς κρότους γύρω από τη Bonfire Night πέρυσι.

Η απαγόρευση, που θα ισχύει από το Χάλοουιν έως και τις 9 Νοεμβρίου, θα καλύπτει πλέον εννέα γειτονιές του Εδιμβούργου, αφού δοκιμάστηκε πέρυσι σε λίγες περιοχές της σκωτσέζικης πρωτεύουσας.

Τον Μάρτιο, οι κάτοικοι αυτών των περιοχών προσκλήθηκαν να υποβάλουν αίτηση ώστε η τοπική τους περιοχή να γίνει απαγορευμένη ζώνη, με αποτέλεσμα την επέκταση της απαγόρευσης.

Η αστυνομία αντιμετώπισε επίσης σοβαρά επεισόδια σε περιοχές της πόλης, μεταξύ των οποίων Νίντρι, Γκρέισμαουντ και Μόρεντουν, τη νύχτα της Bonfire πέρυσι.

Δημόσια διαβούλευση κατέδειξε «συντριπτική υποστήριξη» για την εισαγωγή των ζωνών, σύμφωνα με τον δήμο.

Η δημοτική σύμβουλος Μάργκαρετ Γκρέιαμ, υπεύθυνη για τον πολιτισμό και τις κοινότητες, δήλωσε: «Θέλουμε όλοι να μπορούν να απολαμβάνουν τη Νύχτα του Γκάι Φοκς με ασφάλεια και υπευθυνότητα και αυτές οι ζώνες αποτελούν μέρος των προσπαθειών μας για να το διασφαλίσουμε. Οι νέες ζώνες που εισάγονται βασίζονται σε αιτήματα της κοινότητας και απαντούν σε πραγματικές ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια ανθρώπων και ζώων σε αυτές τις περιοχές. Αυτό έρχεται επιπλέον των ζωνών που εισήχθησαν για πρώτη φορά πέρυσι, για τις οποίες διαπιστώσαμε πολύ θετικό αντίκτυπο. Είναι απλώς ένα από τα εργαλεία για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων των πυροτεχνημάτων αυτή την εποχή του χρόνου, και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τους εταίρους μας για να εξετάζουμε διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης του ζητήματος».

Περνάνε στην ιστορία

Όπως αναφέρει το βρετανικό δημοσίευμα, τα διάσημα πρωτοχρονιάτικα πυροτεχνήματα του Χόγκμενεϊ στο Εδιμβούργο ίσως επίσης περάσουν στην ιστορία λόγω ανησυχιών για την ευημερία των ζώων, δήλωσε τον περασμένο Ιανουάριο η νέα επικεφαλής του δημοτικού συμβουλίου.

Η Τζέιν Μίγκερ είπε ότι πιστεύει πως «οι εποχές που στέλνουμε εκρηκτικά στον ουρανό» πλησιάζουν στο τέλος τους και ότι εναλλακτικές λύσεις μπορούν να προσφέρουν μια «υπέροχη και ζεστή» εμπειρία στο κοινό.

Ως λόγους επικαλέστηκε τη ηχορύπανση και τη μέριμνα για τα ζώα -κατοικίδια, ζώα σε ζωολογικούς κήπους και όχι μόνο- καθώς και τον αντίκτυπο στους ανθρώπους για τους οποίους οι δυνατοί κρότοι μπορεί να είναι τραυματικοί.