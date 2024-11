Η Ρόξι, ένα μωρό κόκκινο πάντα, πέθανε σε ζωολογικό κήπο του Εδιμβούργου λόγω «στρες από πυροτεχνήματα», αφού πνίγηκε από τον εμετό του.

Οι κτηνίατροι της Βασιλικής Ζωολογικής Εταιρείας της Σκωτίας (RZSS) ανακοίνωσαν την Τετάρτη (13/11) ότι ένα πάντα ηλικίας 3 μηνών με το όνομα Ρόξι πέθανε «λόγω στρες που προκλήθηκε από πυροτεχνήματα που εκτοξεύτηκαν σε όλο το κέντρο της πόλης». Το ζωάκι έφυγε από τη ζωή στις 5 Νοεμβρίου.

Η μητέρα της Ρόξι είχε πεθάνει λίγες ημέρες νωρίτερα. «Η Ρόξι είχε χάσει πρόσφατα τη μητέρα της, την Τζίντζερ, αλλά αντεπεξήλθε στην εξειδικευμένη φροντίδα της ομάδας των ειδικών μας και τρεφόταν ανεξάρτητα. Δυστυχώς, πνίγηκε από τον εμετό της τη νύχτα των πυροτεχνημάτων, και οι κτηνίατροί μας πιστεύουν ότι αυτό ήταν πιθανότατα αντίδραση στον θόρυβο από τα πυροτεχνήματα», δήλωσε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της RZSS, Ben Supple.

Και πρόσθεσε: «Η Ρόξι είχε πρόσβαση στη φωλιά της, αλλά οι τρομακτικοί θόρυβοι φαίνεται ότι ήταν υπερβολικοί για εκείνη».

Το Ηνωμένο Βασίλειο γιόρταζε τη νύχτα του Γκάι Φωκς ή νύχτα της φωτιάς στις 5 Νοεμβρίου, μια γιορτή που περιλαμβάνει φωτιές και πυροτεχνήματα για να τιμήσει την αποτυχία μιας συνωμοσίας που σχεδίαζε μια ομάδα αντιφρονούντων Καθολικών να δολοφονήσουν τον προτεστάντη βασιλιά στο χρόνο, James I, και να ανατινάξουν τα κτήρια του Κοινοβουλίου το 1605.

We are calling for tighter restrictions on fireworks following the death of Roxie, our endangered red panda kit, on bonfire night.

Our expert vet team believe it’s likely that three-month-old Roxie died due to stress caused by fireworks in the local area. pic.twitter.com/fYSaPlxSOW

— Edinburgh Zoo (@EdinburghZoo) November 14, 2024