Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν ποσότητες κοκαΐνης, ηρωίνης, κεταμίνης, αμφεταμίνης, μεθαμφεταμίνης και MDMA, LSD, αποξηραμένα παραισθησιογόνα μανιτάρια, ναρκωτικά και φαρμακευτικά δισκία.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθη τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025, στην Αθήνα, 49χρονος ημεδαπός, για κατοχή και διακίνηση διάφορων μορφών ναρκωτικών ουσιών, καθώς και φαρμακευτικών δισκίων, αποξηραμένων παραισθησιογόνων μανιταριών και αναβολικών ουσιών, στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργία προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση του κατηγορούμενου.

Μεταξύ άλλων βρέθηκε, μέχρι και φυλλάδιο με οδηγίες για την χρήση των ουσιών και άλλο που στο κάτω μέρος έγραφε «Άσε το μιξάρισμα στον dj».

Ειδικότερα, από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Κοκαΐνη, μικτού βάρους -7,25- γραμμαρίων,

βραστή κοκαΐνη, μικτού βάρους -2,3- γραμμαρίων,

ηρωίνη, μικτού βάρους -8,85- γραμμαρίων,

κεταμίνη, μικτού βάρους -115,95- γραμμαρίων,

αποξηραμένα παραισθησιογόνα μανιτάρια, μικτού βάρους -402- γραμμαρίων,

κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη, μικτού βάρους -23,6- γραμμαρίων,

«3MMC» μικτού βάρους -17,8- γραμμαρίων,

«2MMC» μικτού βάρους -1,1- γραμμαρίων,

«3-MMA» μικτού βάρους -6- γραμμαρίων,

αμφεταμίνη, μικτού βάρους -3,15- γραμμαρίων,

-42- χαρτάκια εμποτισμένα με την χημική ουσία «LSD»,

«MDMA» μικτού βάρους -25,95- γραμμαρίων,

-235- διάφορα δισκία, πλήθος θραυσμάτων δισκίων «XTC» (ecstasy),

ζελεδάκι,

χημικές ουσίες κατάλληλες για νόθευση ναρκωτικών μικτού βάρους -22,6- γραμμαρίων,

άγνωστες χημικές ουσίες μικτού βάρους -13,8- γραμμαρίων,

-6- γυάλινα φιαλίδια με ουσίες που εμπίπτουν στον πίνακα απαγορευμένων αναβολικών ουσιών,

-2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

πλήθος χειρόγραφων σημειώσεων,

πλήθος νάιλον συσκευασιών,

-3- κινητά τηλέφωνα και

-2.215- ευρώ.

Ο συλληφθείς, ο οποίος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.