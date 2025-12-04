Αποκάλυψη in: Στοιχεία σοκ – 41 θανατηφόρα τροχαία τους τελευταίους μήνες οφείλονται στην χρήση ναρκωτικών

Ούτε λίγο ούτε πολύ 41 θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα (δηλαδή περισσότερα από δύο κάθε μήνα) που οφείλονται σε χρήση ναρκωτικών έχουν σημειωθεί στην χώρα μας από τις αρχές του 2024 μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2025!

Το ποσοστό της ανίχνευσης ναρκωτικών σε νεκρούς οδηγούς δίτροχων και τετράτροχων που έχουν εμπλακεί σε τροχαία δυστυχήματα (σ.σ παρασύροντας πολλές φορές στον θάνατο κι άλλους ανθρώπους) φαίνεται να υπερβαίνει τους τελευταίους μήνες το 10%.

Σύμφωνα με αναλύσεις της ΕΛ.ΑΣ. και των αρμοδίων ιατροδικαστικών υπηρεσιών το ποσοστό χρήσης ναρκωτικών (κυρίως κοκαΐνης και χασίς) από νεαρούς κυρίως οδηγούς οχημάτων είναι μεγαλύτερο από εκείνους που προχωρούν σε χρήση αλκοόλ. Και αυτό γιατί δεν υπάρχουν ναρκοτέστ στους δρόμους. Κάτι που ενθαρρύνει δεκάδες χιλιάδες άτομα να προχωρούν στην χρήση ναρκωτικών κι ακολούθως να οδηγούν αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες προκαλώντας αιματηρά συμβάντα.

Αυτά τα εντυπωσιακά στοιχεία που αποκαλύπτει το in προσδιορίζουν τον τεράστιο «αόρατο κίνδυνο» με τους οδηγούς χρήστες ναρκωτικών που σκορπούν τον θάνατο σε διάφορα δραματικά συμβάντα στους ελληνικούς δρόμους. Κι αυτό στην συνέχεια του τραγικού δυστυχήματος προ μερικών ημερών στην Λούτσα με τον θάνατο ενός 24χρονου, τον σοβαρό τραυματισμό της συντρόφου του που παρασύρθηκαν από το ανεξέλεγκτο ΙΧ 29χρονου που είχε κάνει χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. το 2024 το ποσοστό ανίχνευσης αλκοόλ σε οδηγούς μετά από την πρόκληση τροχαίων προσεγγίζει το 1,5-2%. Επίσης το ποσοστό των οδηγών που εντοπίσθηκαν σε πρόσφατους ελέγχους της ΕΛ.ΑΣ. να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ δεν υπερέβαινε το 2% (προ του τελευταίου μπαράζ ελέγχων ήταν μεγαλύτερο).

Όμως όπως αναδεικνύεται κι από το τραγικό δυστύχημα στην Λούτσα, υπάρχει τεράστιος , μη επαρκώς προσδιορισμένος κίνδυνος από την χρήση ναρκωτικών από ασυνείδητους οδηγούς που δεν υφίστανται σχετικούς ελέγχους.

Με στελέχη της Τροχαίας ν΄ αναφέρουν ότι πολλές φορές εντοπίζονται σε «μπλόκα» των αστυνομικών υπηρεσιών οδηγοί σε κατάσταση παραζάλης να προχωρούν σε σπασμωδικές κινήσεις. Με τον έλεγχο για ανακάλυψη ενδείξεων μέθης να είναι αρνητικό. Όμως λόγω έλλειψης ναρκοτέστ (σ.σ έχουν κινηθεί οι διαδικασίες απόκτησης τέτοιου είδους συσκευών με λήψη κι ανάλυση σιέλου που έχουν ποσοστό «ευστοχίας» της τάξης του 85% και θ΄ ακολουθεί αιματολογικός έλεγχος για επαλήθευση) οι εν λόγω οδηγοί χωρίς αυτοέλεγχο να αφήνονται να συνεχίσουν την πορεία τους.

Με τους ίδιους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. να επισημαίνουν ότι «οι οδηγοί που δίνουν την εικόνα σε μπλόκα ότι είναι σε κατάσταση ζάλης ή κι υπερέντασης κλπ λόγω χρήσης κοκαΐνης, ηρωίνης, αμφεταμινών κλπ χωρίς τα αλκοτέστ να δείχνουν οτιδήποτε , είναι περισσότεροι από εκείνους που εντοπίζονται να έχουν καταναλώσει αλκοόλ».

Σοκαριστικά στοιχεία

Τα επίσημα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. για τα οποία ενημερώθηκε το in είναι εντυπωσιακά. Ολόκληρο το 2024 σημειώθηκαν 623 θανατηφόρα τροχαία και σε 35 από αυτά υπήρξαν ευρήματα χρήσης ναρκωτικών ουσιών, δηλαδή συνολικά ποσοστό 5,6%. Το ποσοστό αυτή είχε ανέλθει σε 6,5% το δεύτερο εξάμηνο της περασμένης χρόνιας. Το πρώτο εξάμηνο του 2025 σημειώθηκαν 233 θανατηφόρα δυστυχήματα κι εκείνα στα οποία εντοπίσθηκαν ευρήματα χρήσης ναρκωτικών από τους οποίους ήταν έξι (ποσοστό 2,6%). Με αυτό το ποσοστό όμως ν΄ αυξάνει του τελευταίους μήνες.

Όμως στοιχεία σοκ για τον ρόλο της χρήσης ναρκωτικών στην πρόκληση θανατηφόρων τροχαίων προκύπτουν κι από σχετικές καταγραφές του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας -με υπεύθυνο τον καθηγητή κ Ν. Ραικο – του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης .

Επί συνόλου 71 εξετάσεων σε δείγματα αίματος από σορούς οδηγών που έχασαν την ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα εντοπίσθηκαν εννιά (ποσοστό σχεδόν 13% ) που είχαν προχωρήσει σε χρήση ναρκωτικών! Παρόμοιο ποσοστό φαίνεται να έχουν καταγράψει και τα αρμόδια εργαστήρια των ιατροδικαστικών υπηρεσιών της Αθήνας,

Ενδεικτικό του σχετικού προβληματισμού για τους οδηγούς που βρίσκονται υπό την επήρεια ναρκωτικών είναι τα δεδομένα ερευνών στην Μ. Βρετανία όπου σχετική έρευνα έδειξε ότι ένας στους επτά (16%) οδηγούς ηλικίας 17-34 ετών παραδέχτηκε ότι κάθισε πίσω από το τιμόνι μετά από χρήση ναρκωτικών. Παράλληλα, κατά την περίοδο 2014-2022 οι θάνατοι από τροχαία στα οποία εμπλέκονται οδηγοί που βρίσκονταν υπό επήρεια φαρμακευτικών ή ναρκωτικών ουσιών, αυξήθηκαν κατά 70%.