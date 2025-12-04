Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων σε έναν λιμενικό και έναν 49χρονο ημεδαπό στην Αττική, για την εμπλοκή τους σε υπόθεση συστηματικής διακίνησης ναρκωτικών όπως διαπιστώθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών.

Τα ναρκωτικά παραδίδονταν χέρι με χέρι έξω από την πολυκατοικία ή τοποθετούνταν στη ρόδα ή στη σέλα δικύκλου του 49χρονου

Ειδικότερα, ο 49χρονος χρησιμοποιούσε διαμέρισμα ως χώρο αποθήκευσης και διακίνησης ηρωίνης, με τις παραδόσεις να γίνονται όλο το 24ωρο. Ο λιμενικός φέρεται να προμηθευόταν ποσότητες σχεδόν καθημερινά.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν πρωινές ώρες της περασμένης Τρίτης σε περιοχή της Αττικής, για κατά περίπτωση παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων. Στην κατοχή τους εντοπίστηκαν ποσότητες ναρκωτικών, ενώ ο 49χρονος αντιστάθηκε κατά τη σύλληψη. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα τρία άτομα.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: «Στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας, μετά από συνδυαστική αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και δεδομένων, καθώς και χρήση ειδικών ανακριτικών ενεργειών, προέκυψε ότι ο 49χρονος προέβαινε στη συστηματική διακίνηση ηρωίνης σε περιοχή της Αττικής».

Αττική: Πώς διακινούσαν την ηρωίνη

Οι αγοραπωλησίες πραγματοποιούνταν μέρα και νύχτα, με τις ποσότητες να παραδίδονται χέρι με χέρι, έξω από την πολυκατοικία ή να τοποθετούνται στη ρόδα ή στη σέλα δικύκλου, ιδιοκτησίας του 49χρονου.

Από την αστυνομική έρευνα, προέκυψε ότι ο λιμενικός επισκεπτόταν σχεδόν καθημερινά το διαμέρισμα του 49χρονου για να προμηθευτεί ναρκωτικά, όπου και παρέμενε για μικρό χρονικό διάστημα.

Μάλιστα, για να μην γίνονται αντιληπτοί, στις περισσότερες περιπτώσεις η ποσότητα της αγοραπωλησίας ναρκωτικών ουσιών με τους τακτικούς πελάτες ήταν προσυμφωνημένη, ενώ χρησιμοποιούσαν λέξεις με κωδικές ονομασίες, όπως «μπλούζα» για ποσότητα ηρωίνης.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης αρχικά συνελήφθη ο λιμενικός, ο οποίος είχε στην κατοχή του δύο αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες με ηρωίνη, που είχε προμηθευτεί λίγο νωρίτερα από τον 49χρονο.

Ακολούθησε η δεύτερη σύλληψη, με τον 49χρονο στη θέα των αστυνομικών να καταπίνει ποσότητα ναρκωτικής ουσίας ώστε να μη βρεθεί στην κατοχή του, ενώ παράλληλα αντιστάθηκε σθεναρά προκειμένου να διαφύγει.

Τα κατασχεθέντα

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, καθώς και από την κατοχή των συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες που περιείχαν ηρωίνη συνολικού βάρους 5,16 γραμμαρίων,

αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία που περιείχε αποσπάσματα κάνναβης, συνολικού μικτού βάρους 10,37 γραμμαρίων.

ξύλινο κουτί που περιείχε αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 2,90 γραμμαρίων,

ζυγαριά ακριβείας,

3 ναρκωτικά δισκία,

2 κινητά τηλέφωνα και

το χρηματικό ποσό των 484 ευρώ.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα, διακριβώθηκε η εμπλοκή του 49χρονου σε τουλάχιστον 14 περιπτώσεις διακίνησης ποσοτήτων ηρωίνης, ενώ ο λιμενικός προέβη σε τουλάχιστον οκτώ περιπτώσεις αγοράς ποσοτήτων ηρωίνης κατά το διάστημα από 01-11-2025 έως 02-12-2025.

Ο λιμενικός οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε κύρια ανάκριση, ενώ ο 49χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος σε νοσοκομείο και θα απολογηθεί ενώπιον της ανακριτικής Αρχής.