Υπόθεση ναρκωτικών στην Καλλιθέα: Σε δίκη 48 κατηγορούμενοι για εγκληματική οργάνωση και διακίνηση ναρκωτικών

Η πολύκροτη υπόθεση που είχε απασχολήσει το περασμένο καλοκαίρι τις αρχές, με τη σύλληψη 48 ατόμων στην Καλλιθέα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, οδηγείται πλέον στο ακροατήριο.

Μετά από πολύμηνη κύρια ανάκριση, κατά την οποία εξετάστηκαν εκατοντάδες σελίδες απομαγνητοφωνημένων τηλεφωνικών συνομιλιών και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία, η Εισαγγελέας Εφετών υπέβαλε πρόταση απευθείας παραπομπής των κατηγορουμένων στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, κρίνοντας ότι προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής για τα αποδιδόμενα αδικήματα. Η πρόταση έγινε δεκτή από τον Πρόεδρο Εφετών, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για τη διεξαγωγή της δίκης.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από πολύμηνη επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών, η οποία, αξιοποιώντας τηλεφωνικές παρακολουθήσεις και απομαγνητοφωνήσεις, κατέληξε στην εξάρθρωση δικτύου που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στην Καλλιθέα και τα νότια προάστια, διακινώντας ναρκωτικά σε ευρεία κλίμακα.

Με το πέρας των ανακριτικών διαδικασιών, δύο εκ των κατηγορουμένων κρίθηκαν προφυλακιστέοι, ενώ στους υπόλοιπους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση τακτικής παρουσίας στο αστυνομικό τμήμα τρεις φορές μηνιαίως. Παράλληλα, εκδόθηκαν δύο εντάλματα σύλληψης για πρόσωπα που παραμένουν ασύλληπτα έως σήμερα.

Σε δήλωσή του ο δικηγόρος Δημήτρης Κατσάμπουλας, που εκπροσωπεί έναν εκ των κατηγορουμένων, υπογράμμισε:

«Η Δικαιοσύνη καλείται να επιτελέσει ένα ιδιαίτερα απαιτητικό έργο. Στο στάδιο αυτό είναι καθοριστικό να αποσαφηνιστεί ποιοι είχαν ουσιαστική και άμεση εμπλοκή στην υπόθεση και ποιοι, αντίθετα, παρασύρθηκαν ή βρέθηκαν περιφερειακά σε ένα ευρύτερο δίκτυο χωρίς πραγματική συμμετοχή. Το έργο της απονομής δικαίου απαιτεί νηφαλιότητα και ακρίβεια, μακριά από συλλογικές ενοχοποιήσεις. Η συγκεκριμένη δικογραφία θεωρείται ιδιαίτερα ογκώδης και σύνθετη, με την επικείμενη δίκη να αναμένεται να ρίξει φως στις δομές και τους ρόλους των εμπλεκομένων μέσα στο φερόμενο κύκλωμα, αλλά και να αναδείξει — για ακόμη μία φορά — τη λεπτή γραμμή που χωρίζει την οργανωμένη εγκληματική δράση από τις μεμονωμένες πράξεις χρήσης ή κατοχής ναρκωτικών.»