Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025
10.11.2025 | 13:24
Προσωρινές αλλαγές στη Γραμμή 2 του Μετρό από την Τρίτη λόγω έργων
Στη φυλακή ο αστυνομικός για την υπόθεση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών – Είχε καταθέσεις άνω των 600.000 €
Ελλάδα 10 Νοεμβρίου 2025 | 19:03

Στη φυλακή ο αστυνομικός για την υπόθεση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών – Είχε καταθέσεις άνω των 600.000 €

Ο αστυνομικός απολογούμενος αρνήθηκε τη βαριά κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών υπερασπιζόμενος τη νομιμότητα του τρόπου κτήσης των χρημάτων.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 38χρονος αστυνομικός o οποίος φέρεται ως εμπλεκόμενος σε υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών .

Στον λογαριασμό του κατηγορούμενου εντοπίστηκε χρηματικό ποσό άνω των 600 χιλιάδων ευρώ σε διάστημα εννέα μηνών, ωστόσο ο ίδιος απολογούμενος αρνήθηκε τη βαριά κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών υπερασπιζόμενος τη νομιμότητα του τρόπου κτήσης των χρημάτων.

Ο αστυνομικός αρνήθηκε την αξιόποινη πράξη και ισχυρίστηκε ότι είναι μόνο περιστασιακός χρήστης κοκαΐνης. Απολογούμενος ισχυρίστηκε ότι έχει οικονομική άνεση από την οικογένειά του και πως έχει δικαιολογήσει στις αρχές όλες τις συναλλαγές του και τη νομιμότητα αυτών.

«Το λάθος μου ήταν ότι τα χρήματα που εισέπραττα από τις εργασίες μου τα έπαιζα στο στοίχημα», υποστήριξε, μεταξύ άλλων, κατά πληροφορίες ο κατηγορούμενος λίγο πριν ακούσει την σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα για την προσωρινή του κράτηση.

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε και ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος , ο  οποίος  επίσης αρνήθηκε την οποιαδήποτε συμμετοχή του εμφανιζόμενος και ό ίδιος ως χρήστης ναρκωτικών .

«Δεν έκανα διακίνηση και είναι ψέματα ότι έδινα ναρκωτικά παρουσία του ανηλίκου παιδιού μου» φέρεται να ισχυρίστηκε ο κατηγορούμενος, ενώ η σύζυγός του η οποία επίσης προφυλακίστηκε , αρνήθηκε την οποιαδήποτε σχέση της με ναρκωτικές ουσίες , ζητώντας από τον ανακριτή να την αφήσουν ελεύθερη για να επιστρέψει στο παιδί της..

Στη φυλακή οδηγήθηκαν ακόμη τέσσερα φερόμενα ως μέλη του κυκλώματος, ένας κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με όρους, ενώ η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται για ακόμη έναν κατηγορούμενο.

Business
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στη νέα πρόταση της Euronext για την ΕΧΑΕ

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στη νέα πρόταση της Euronext για την ΕΧΑΕ

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Σύνταξη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025
