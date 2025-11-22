Συνελήφθη γνωστός τράπερ για κατοχή ναρκωτικών

Γνωστός τράπερ συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών, μαζί με ένα ακόμα άτομο με το οποίο βρίσκονταν στο ίδιο όχημα.

Η σύλληψη του τράπερ

Σύμφωνα με πληροφορίες, χθες το βράδυ, στην περιοχή της Κηφισιάς αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν ένα όχημα το οποίο έκριναν ύποπτο και κάλεσαν τον οδηγό σε έλεγχο.

Στο τιμόνι βρισκόταν ο 21χρονος τράπερ, ενώ μέσα στο όχημα βρισκόταν ένα ακόμη άτομο.

Κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκαν ναρκωτικές ουσίες, με τους αστυνομικούς να περνούν χειροπέδες στους δύο άνδρες.

Η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται από τις αρχές.