Συνελήφθη γνωστός τράπερ για κατοχή ναρκωτικών
Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται τράπερ, καθώς στο όχημα που οδηγούσε εντοπίστηκαν ναρκωτικά
- Πώς δρούσε το κύκλωμα που έκλεβε ρούχα από μαγαζιά στην Αττική και τα πωλούσε στα Τίρανα
- Συνελήφθη γνωστός τράπερ για κατοχή ναρκωτικών
- Ευχάριστα νέα από το Τορίνο: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η μεταμόσχευση ήπατος στον 18χρονο Μάριο
- Συνελήφθησαν ένας 16χρονος και ένας 17χρονος με την κατηγορία απόπειρας βιασμού ανήλικης
Γνωστός τράπερ συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών, μαζί με ένα ακόμα άτομο με το οποίο βρίσκονταν στο ίδιο όχημα.
Η σύλληψη του τράπερ
Σύμφωνα με πληροφορίες, χθες το βράδυ, στην περιοχή της Κηφισιάς αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν ένα όχημα το οποίο έκριναν ύποπτο και κάλεσαν τον οδηγό σε έλεγχο.
Στο τιμόνι βρισκόταν ο 21χρονος τράπερ, ενώ μέσα στο όχημα βρισκόταν ένα ακόμη άτομο.
Κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκαν ναρκωτικές ουσίες, με τους αστυνομικούς να περνούν χειροπέδες στους δύο άνδρες.
Η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται από τις αρχές.
- Ολυμπιακός – Νέα Ιωνία 97-80: Δεύτερη σερί νίκη με… άνεση
- Συνελήφθη ο Μπολσονάρου εν μέσω υποψιών ότι επρόκειτο να διαφύγει σε ξένη πρεσβεία
- Βρετανία: Η Daily Mail εξαγοράζει την Telegraph για 500 εκατ. λίρες
- Ουκρανία: «Ο Γουίτκοφ χρειάζεται ψυχίατρο» – Εξοργισμένη η ΕΕ για τις βλέψεις Τραμπ στα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια
- COP30: Στην παράταση κρίνεται η σύνοδος για το κλίμα – ΕΕ εναντίον Σαουδικής Αραβίας για τα ορυκτά καύσιμα
- Η Αφρική χρειάζεται… τουαλέτες – Τι αναφέρει νέα έρευνα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις