Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025
Κρήτη: Σήμερα η κηδεία του 40χρονου ορειβάτη που έχασε τη ζωή του έπειτα από σοβαρό τραυματισμό σε φαράγγι
Ελλάδα 10 Δεκεμβρίου 2025

Κρήτη: Σήμερα η κηδεία του 40χρονου ορειβάτη που έχασε τη ζωή του έπειτα από σοβαρό τραυματισμό σε φαράγγι

Η κηδεία του θα γίνει στις 15:00 από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Κυρίου, στο Νέο Κοιμητήριο Ηρακλείου, στην Κρήτη - Η ανακοίνωση του Cretan Climbing Community

Σύνταξη
Στην τελευταία του κατοικία θα συνοδεύσουν σήμερα συγγενείς και φίλοι τον 40χρονο Στέλιο Παπαδογιαννάκη που έχασε τη ζωή του στα Αστερούσια Όρη, στην Κρήτη, όπου τραυματίστηκε σοβαρά κατά την κατάβαση στον καταρράκτη του Αμπά.

Η κηδεία του θα γίνει στις 15:00 από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Κυρίου, στο Νέο Κοιμητήριο Ηρακλείου, ενώ η σορός του θα βρίσκεται στο ναό από τις 14:30, αναφέρει το patris.gr.

Η επιθυμία της οικογένειας του αδικοχαμένου Στέλιου είναι αντί στεφάνων, τα χρήματα να δοθούν στο 46ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου ή στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Βασιλείου Βιάννου.

Άνθρωποι που βρέθηκαν στο πλευρό του 40χρονου λένε ότι αν είχε έρθει το ελικόπτερο, ίσως ο άνθρωπος θα ήταν ζωντανός

Κρήτη: Το χρονικό της τραγωδίας

Ο θάνατός του ορειβάτη έχει συγκλονίσει τόσο την οικογένειά του όσο και τους ίδιους τους διασώστες, οι οποίοι ανέφεραν ότι «το παλικάρι θα μπορούσε να ήταν ζωντανό», αναφέρει η ίδια πηγή.

Όπως τονίζεται, ο 40χρονος μιλούσε, πονούσε και ανέφερε ότι οι πόνοι του είναι στα πλευρά, στα νεφρά, στα πόδια, ενώ κρύωνε. Το σωστικό συνεργείο άναψε φωτιά για να τον ζεστάνει, τον σκέπασαν με κουβέρτες και προσπαθούσαν να τον κρατήσουν στη ζωή καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες. Του έκαναν ΚΑΡΠΑ, προσπαθούσαν να τον εμψυχώσουν, όμως, εκείνος έλεγε διαρκώς ότι κρυώνει και πονάει.

YouTube thumbnail

Η προσέγγισή του έγινε με δυσκολίες. Άλλωστε από την πρώτη στιγμή η ενημέρωση προς της Αρχές ήταν προβληματική. Αρχικά, ειπώθηκε ότι ο 40χρονος σκοτώθηκε, στη συνέχεια ότι είναι καλά, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, δόθηκαν και λάθος στοιχεία που καθυστέρησαν την προσέγγισή του.

Άνθρωποι που βρίσκονταν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του άτυχου ορειβάτη, ο οποίος κατά πληροφορίες ήταν σχολικός νοσηλευτής, ανέφεραν στο Πατρίς ότι εάν είχε έρθει το ελικόπτερο από την πρώτη στιγμή, τότε ίσως ο άνθρωπος να ήταν ζωντανός.

Η ανακοίνωση του Cretan Climbing Community

«Το εγκληματικό επιτελικό κράτος βάφει τα χέρια του με αίμα για άλλη μια φορά αφήνοντας έναν νέο άνθρωπο αβοήθητο για σχεδόν 20 ώρες στο βουνό.

»Αν δεν εμπλέκονταν καθόλου ο ‘κρατικός μηχανισμός’ δεν θα υπήρχε καθυστέρηση κι αυτός άνθρωπος πολύ πιθανόν να ήταν ζωντανός. Η ολιγωρία τους, η ανεπάρκειά τους στο πεδίο και η ημιμάθεια (στα όρια της ασχετοσύνης) στους εξειδικευμένους χειρισμούς που απαιτούσε η διαχείριση του περιστατικού, στοίχησαν ακόμα μια ζωή. Όλα πήγαν στραβά!

»Ο Στέλιος αν ζούσε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης και των Βαλκανίων τώρα θα ήταν μαζί μας. Το μόνο λάθος του ήταν να είναι πολίτης αυτής της Μπανανίας.

»Αν υπάρχει κάτι σε αυτό το μπουρδέλο που ζούμε είναι μόνο ο εθελοντισμός.

»Εθελοντές σπηλαιολόγοι, ορειβάτες και φαραγγάδες με εκπαίδευση σε διασώσεις και εξειδικευμένο εξοπλισμό, έτρεξαν να συνδράμουν μόλις ενημερώθηκαν.

»Για πάνω από 24 ώρες δεν υπήρξε άνθρωπος να τους φέρει νερό και φαγητό, ανταυτού οι ίδιοι κουβάλησαν νερά και για την ΕΜΑΚ.

»Τραγικές καταστάσεις διαδραματίστηκαν οι οποίες προφανώς θα παρουσιαστούν αναλυτικά όταν έρθει η ώρα. Όσοι και όσες εγκαταλείπουν κόσμο τραυματισμένο στο βουνό χρειάζονται εντατικά μαθήματα ανθρωπιάς, ορειβατικής ηθικής και δεν έχουν καμία θέση ανάμεσά μας.

»Ο Στέλιος με το μόνιμο χαμόγελο στο πρόσωπό του δυστυχώς έγινε άλλο ένα θύμα κρατικής ανεπάρκειας.

»Όσες και όσοι ασχολείστε με το βουνό και όχι μόνο, μην ξεχνάτε ότι είμαστε ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ.

»Αντίο μάγκα Στέλιο που δεν έχασες το χιούμορ και το χαμόγελο σου μέχρι την τελευταία στιγμή».

Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Αφροδίτη Τζιαντζή
