newspaper
Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η Πολωνία προετοιμάζεται για πόλεμο: «Ανατολική ασπίδα», καταφύγια και στρατιωτική εκπαίδευση των πολιτών
Κόσμος 09 Δεκεμβρίου 2025 | 09:00

Η Πολωνία προετοιμάζεται για πόλεμο: «Ανατολική ασπίδα», καταφύγια και στρατιωτική εκπαίδευση των πολιτών

Από το σκάψιμο χαρακωμάτων και την κατασκευή τειχών έως την εκμάθηση τεχνικών επιβίωσης, η Πολωνία συνειδητοποιεί όλο και περισσότερο τους κινδύνους που εγκυμονούν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
A
A
Vita.gr
Έντερο: Στο «φως» 168 ουσίες που μπορεί να το διαταράσσουν

Έντερο: Στο «φως» 168 ουσίες που μπορεί να το διαταράσσουν

Spotlight

Ο Τσέζαρι Προύσκο θυμάται ακόμα την εκπαίδευση στην πολιτική άμυνα που έλαβε κατά τη σχολική του ηλικία στην εποχή του κομμουνισμού στην Πολωνία: ανάγνωση χαρτών, τεχνικές επιβίωσης και την αίσθηση ότι ο κίνδυνος του πολέμου ήταν πραγματικός και πάντα παρών.

«Η γενιά μου μεγάλωσε με αυτές τις απειλές. Δεν χρειαζόταν να εξηγήσεις γιατί αυτό ήταν σημαντικό», είπε ο 60χρονος Προύσκο, καθώς ανανέωνε αυτές τις δεξιότητες σε μια στρατιωτική βάση έξω από τη Βαρσοβία, ένα πρόσφατο παγωμένο Σάββατο πρωί.

Μαζί με δεκάδες άλλους Πολωνούς πολίτες, επισκέφθηκε ένα καταφύγιο, φόρεσε αντιασφυξιογόνη μάσκες και εξασκήθηκε στο να ανάβει φωτιά με σπινθήρες από πυρόλιθο.

Σύμφωνα με τον Guardian, αυτή η εκπαίδευση αποτελεί μέρος μιας σημαντικής νέας πρωτοβουλίας που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των πολιτών της Πολωνίας.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην εκπαίδευση 400.000 πολιτών έως το 2027 και η συμμετοχή είναι ανοιχτή σε όλους, από μαθητές έως συνταξιούχους.

Ο υπουργός Άμυνας της Πολωνίας, Βλάντισλαβ Κοσινιάκ-Καμίσ, τόνισε κατά την έναρξη του προγράμματος ότι η Ευρώπη έχει εισέλθει σε μια περίοδο κινδύνου άνευ προηγουμένου.

«Ζούμε στην πιο επικίνδυνη εποχή από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου», προειδοποίησε, τονίζοντας την ανάγκη για πρακτικές δεξιότητες διαχείρισης κρίσεων μεταξύ των απλών πολιτών.

Ένα έθνος που περιβάλλεται από κινδύνους

Η Πολωνία γνωρίζει από καιρό την ευάλωτη γεωγραφική της θέση στο κέντρο της Ευρώπης, που συνορεύει με ισχυρούς γείτονες και ιστορικά βρίσκεται ανάμεσα σε συγκρούσεις μεγάλων δυνάμεων.

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 ενέτεινε τους υπάρχοντες φόβους, αλλά οι πρόσφατες εισβολές drone στον πολωνικό εναέριο χώρο και μια σειρά από απόπειρες σαμποτάζ που συνδέονται με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες έχουν εντείνει ακόμη περισσότερο την αίσθηση του κινδύνου.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, οι αρχές ανέφεραν ότι μια σιδηροδρομική γραμμή ανατινάχθηκε σε μια επίθεση που πιστεύουν ότι οργανώθηκε από τη Ρωσία με σκοπό να προκληθούν ανθρώπινες απώλειες.

Αυτές οι κλιμακούμενες απειλές έχουν οδηγήσει σε μια δραματική επανεξέταση της εθνικής αμυντικής πολιτικής.

Η Πολωνία σχεδιάζει να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες στο 4,8% του ΑΕΠ, ξεπερνώντας σχεδόν όλες τις άλλες χώρες του ΝΑΤΟ.

Οι νέοι οικοδομικοί κανονισμοί απαιτούν πλέον την κατασκευή καταφυγίων, ενώ η κυβέρνηση έχει αρχίσει την ανακαίνιση παλαιότερων καταφυγίων που είχαν καταστραφεί μετά τον Ψυχρό Πόλεμο.

Ταυτόχρονα, έχει ξεκινήσει η κατασκευή της «Ανατολικής Ασπίδας», ενός εκτεταμένου συστήματος οχυρώσεων που αναπτύσσεται κατά μήκος των συνόρων της Πολωνίας με τη Λευκορωσία και την ρωσική περιοχή του Καλίνινγκραντ.

Αναθεώρηση του στρατιωτικού εγχειριδίου

Σε μια προωθημένη βάση επιχειρήσεων κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία, ο Ταξίαρχος Ρομάν Μπρούντλο της 9ης Τεθωρακισμένης Ιππικής Ταξιαρχίας αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει αναδιαμορφώσει την αμυντική στάση της Πολωνίας.

«Οι ήσυχες εποχές έχουν περάσει», είπε.

«Διαβάζω τις εφημερίδες, ακούω τις ειδήσεις… σε ένα, δύο, πέντε χρόνια μπορεί να αντιμετωπίσουμε μια πλήρη εισβολή. Ελπίζω να μην συμβεί αυτό».

Ο Μπρούντλο, ο οποίος εντάχθηκε στον στρατό το 1996 λόγω της αγάπης του για τα άρματα μάχης, αναγνωρίζει ότι η παραδοσιακή στρατιωτική εκπαίδευση δεν αρκεί πλέον.

Οι σύγχρονες απειλές — drones, σαμποτάζ, υβριδικές επιθέσεις — απαιτούν νέες τακτικές και νέο τρόπο σκέψης.

Ο λοχαγός Κάρολ Φρανκόφσκι, αξιωματικός επικοινωνιών, περιγράφει τη συμμετοχή της Πολωνίας στις ασκήσεις Saber Junction του ΝΑΤΟ στη Γερμανία.

Στρατιώτες από περισσότερες από δώδεκα χώρες προσομοίωσαν μια υβριδική κρίση στην οποία κατέρρευσε η τάξη και η ασφάλεια και επιβλήθηκε στρατιωτικός νόμος. Η μονάδα του Φρανκόφσκι έπρεπε να αλληλεπιδράσει με ηθοποιούς που υποδύονταν τοπικούς αξιωματούχους και δημοσιογράφους, χειριζόμενη τις πολύπλοκες δυναμικές των σχέσεων μεταξύ πολιτών και στρατού σε μια περίοδο κρίσης.

Σύμφωνα με τους Μπρούντλο και Φρανκόφσκι, μια βασική υβριδική τακτική που χρησιμοποιούν η Ρωσία και η Λευκορωσία είναι η οργάνωση «παράνομης μετανάστευσης» για να αποσταθεροποιήσουν τα ευρωπαϊκά σύνορα.

Η ταξιαρχία τους βοηθά τώρα τους συνοριοφύλακες να εντοπίζουν και να σταματούν τις διελεύσεις προς την Πολωνία και τη ζώνη Σένγκεν.

Αισθητήρες κατά μήκος του συνοριακού τείχους ανιχνεύουν κινήσεις και οι στρατιώτες ανταποκρίνονται αμέσως.

Μάλιστα, μια πρόσφατη σύλληψη αφορούσε έναν άνδρα από το Αφγανιστάν, τον οποίο οι στρατιώτες υποψιάζονταν —χωρίς αποδείξεις— ότι θα μπορούσε να είναι κατάσκοπος.

Μια σκληρή συζήτηση για τη μετανάστευση

Η πεποίθηση ότι η Μόσχα και το Μινσκ χρησιμοποιούν τη μετανάστευση ως όπλο ήταν κεντρική στην σκληρή πολιτική των συνόρων της προηγούμενης εθνικιστικής κυβέρνησης.

Παραδόξως, ακόμη και μετά την ανάληψη της εξουσίας από την προοδευτική συμμαχία του Ντόναλντ Τουσκ, μεγάλο μέρος της σκληρής στάσης παραμένει. Ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι φόβοι για ρωσική επιθετικότητα έχουν ωθήσει το πολιτικό κέντρο προς τα δεξιά σε θέματα μετανάστευσης.

Ωστόσο, η Αλεξάνδρα Χρζάνοφσκα της Grupa Granica υποστηρίζει ότι οι μετανάστες δυσφημίζονται άδικα.

Χαρακτηρίζει την αφήγηση που συνδέει τους αιτούντες άσυλο με απειλές για την εθνική ασφάλεια «ακροδεξιά και ρατσιστική», σημειώνοντας ότι τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων επισκιάζονται όλο και περισσότερο από τις ανησυχίες για την ασφάλεια.

Ενίσχυση των ανατολικών συνόρων

Τα σύνορα με τη Λευκορωσία είναι πλέον οχυρωμένα όχι μόνο με ένα ψηλό τείχος, αλλά και με νέα αμυντικά έργα στο πλαίσιο της «Ανατολικής Ασπίδας» της Πολωνίας.

Αυτά περιλαμβάνουν χαρακώματα, οχυρώσεις και σύγχρονες εγκαταστάσεις, όπως πύργους GPS, σχεδιασμένους για την αντιμετώπιση απειλών από drones. Αν και είναι απίθανο να περάσουν τανκς τα σύνορα, η κυβέρνηση αναμένει μη συμβατικές μεθόδους επίθεσης.

Στο Γκόλνταπ, μια ήσυχη πόλη κοντά στο Καλίνινγκραντ, οι κάτοικοι αναγνωρίζουν τους κινδύνους, αλλά παραμένουν γενικά ήρεμοι.

Παλαιότερα, οι ντόπιοι διέσχιζαν τακτικά τα σύνορα με τη Ρωσία για ψώνια και καύσιμα, αλλά σήμερα τα σύνορα είναι κλειστά και οι πρώην συνοριακοί σταθμοί είναι εγκαταλελειμμένοι.

«Η Ρωσία αποτελεί απειλή, αλλά όχι τεράστια», δήλωσε ο Πιότρ Μπαρτοσούκ διευθυντής του τοπικού επαγγελματικού κολεγίου. «Είμαστε μέλη του ΝΑΤΟ. Δεν θα μας επιτεθούν ξαφνικά».

Μια νέα γενιά έτοιμη να υπερασπιστεί τη χώρα

Καθώς η εκπαίδευση κοντά στη Βαρσοβία έφτανε στο τέλος της, ο Τσέζαρι Προύσκο αναλογίστηκε τους λόγους για τους οποίους έφερε τους υπαλλήλους της εταιρείας του στο πρόγραμμα.

Πολλοί νεότεροι Πολωνοί, είπε, μεγάλωσαν σε μια ειρηνική Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς πραγματικές αναμνήσεις από συγκρούσεις.

«Ελπίζω να μην χρειαστούμε ποτέ αυτές τις δεξιότητες», είπε. «Αλλά θέλω να ξέρουν τι να κάνουν αν έρθει ποτέ αυτή η στιγμή».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
FSRU: Η μάχη για την δεύτερη υποδομή και η σφήνα AKTOR

FSRU: Η μάχη για την δεύτερη υποδομή και η σφήνα AKTOR

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έντερο: Στο «φως» 168 ουσίες που μπορεί να το διαταράσσουν

Έντερο: Στο «φως» 168 ουσίες που μπορεί να το διαταράσσουν

Business
Warner Bros. Discovery: Η δύναμη του περιεχομένου πίσω από το deal

Warner Bros. Discovery: Η δύναμη του περιεχομένου πίσω από το deal

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Τόνι Μπλερ: Εκτός της λίστας Τραμπ για το «συμβούλιο ειρήνης» στη Γάζα
Κόσμος 09.12.25

Ο Τόνι Μπλερ βγήκε από τη λίστα του Τραμπ για το «συμβούλιο ειρήνης» στη Γάζα - Αναζητούν συμμετοχές

Ακόμα δεν είναι γνωστό ποιοι θα στελεχώσουν το περιβόητο «συμβούλιο ειρήνης» στη Γάζα - Το όνομα του Τόνι Μπλερ ήταν το μόνο που είχε ακουστεί, αλλά φαίνεται πως απορρίφθηκε από τα αραβικά κράτη

Σύνταξη
Οι ανισότητες στην Υγεία μεγαλώνουν
Πρόβλημα τα φάρμακα 09.12.25

Οι ανισότητες στην Υγεία μεγαλώνουν

ΠΟΥ: 4,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας ενώ 2,1 δισ. αντιμετωπίζουν οικονομική επιβάρυνση για ιατρική φροντίδα

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Από το «φθινόπωρο των μεταρρυθμίσεων», στον «χειμώνα της δυσαρέσκειας» – Η ταχεία φθορά του Φρίντριχ Μερτς
Τροχιά κρίσης 09.12.25

Από το «φθινόπωρο των μεταρρυθμίσεων», στον «χειμώνα της δυσαρέσκειας» – Η ταχεία φθορά του Φρίντριχ Μερτς

Οι ενδοκυβερνητικοί τριγμοί γίνονται όλο και πιο εκκωφαντικοί στο Βερολίνο, ενόσω ο καγκελάριος Μερτς επαναδιεκδικεί για τη Γερμανία ηγετικό ρόλο στην Ευρώπη, στο φόντο της εποχής Τραμπ 2.0

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Για τον Τραμπ, η Ευρώπη «παίρνει ορισμένες κακές κατευθύνσεις» – «Βρομερή» απόφαση το πρόστιμο στο Χ
Λευκός Οίκος 09.12.25

Νέα σκληρή επίθεση Τραμπ στην Ευρώπη

«Πρέπει να προσέξει πολύ», τονίζει ο Τραμπ για την Ευρώπη, εξαπολύοντας νέα επίθεση εναντίον της καθώς «παίρνει ορισμένες κακές κατευθύνσεις (...) πολύ κακές για τον λαό».

Σύνταξη
Ονδούρα: Ξανάρχισε η καταμέτρηση των ψήφων εν μέσω καταγγελιών για απάτη
Για απάτη 09.12.25

Ξανάρχισε εν μέσω καταγγελιών η καταμέτρηση των ψήφων στην Ονδούρα

Η καταμέτρηση των ψήφων προχωρά πολύ αργά στην Ονδούρα εν μέσω καταγγελιών για απάτη κι ενώ ο υποψήφιος που υποστηρίζει ο Τραμπ διατηρεί οριακό προβάδισμα έναντι του βασικού αντιπάλου του.

Σύνταξη
Καμπότζη: Τουλάχιστον 6 άμαχοι νεκροί σε εχθροπραξίες στα σύνορα με την Ταϊλάνδη
Νέες εχθροπραξίες 09.12.25

Με νεκρούς η... ειρηνευτική συμφωνία Τραμπ για Καμπότζη και Ταϊλάνδη

Πριν συμπληρωθούν δύο μήνες από τη σύναψη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, με παρόντα τον Τραμπ, Καμπότζη και Ταϊλάνδη έχουν εμπλακεί σε νέες πολύνεκρες συνοριακές εχθροπραξίες.

Σύνταξη
Βολιβία: 2 διαδηλωτές έχασαν τη ζωή τους από σφαίρες
Βολιβία 09.12.25

2 διαδηλωτές νεκροί από σφαίρες

Δύο άτομα που συμμετείχαν σε κινητοποίηση στη Βολιβία έχασαν τη ζωή τους από σφαίρες που δέχτηκαν στον θώρακα, ενώ άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν, οι δύο από τους οποίους σοβαρά.

Σύνταξη
Ο Μαμντάνι μετακομίζει από το ταπεινό δυάρι στην πολυτελή δημαρχιακή έπαυλη των 1.000 τ.μ.
«Με λύπη» 09.12.25

Ο Μαμντάνι αφήνει το ταπεινό δυαράκι για το πολυτελές Gracie Mansion των 1.000 τ.μ.

Ο Μαμντάνι αφήσει «με λύπη» το ταπεινό δυάρι των 2.300 δολαρίων τον μήνα για να μετακομίσει στην πολυτελή έπαυλη των 1.000 τ.μ., επίσημη κατοικία του δημάρχου, στο πολύ αριστοκρατικό Απερ Ιστ Σάιντ.

Σύνταξη
Ουκρανία: Κοινή δήλωση Φον ντερ Λάιεν – Κόστα για τη συνάντηση με Ζελένσκι
Ουκρανία 09.12.25

Κοινή δήλωση Φον ντερ Λάιεν - Κόστα για τη συνάντηση με Ζελένσκι

«Καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες συνεχίζονται, η ΕΕ παραμένει αμετάκλητη στην υποστήριξή της προς την Ουκρανία» αναφέρουν οι Φοντ ντερ Λάιεν και Κόστα, μετά τη συνάντησή τους με τον Ζελένσκι.

Σύνταξη
Το «οπλοστάσιο» των ΗΠΑ στο κατώφλι του Μαδούρο: Πώς εξελίσσεται η εκστρατεία πίεσης κατά της Βενεζουέλας
Καραϊβική 09.12.25

Το «οπλοστάσιο» των ΗΠΑ στο κατώφλι του Μαδούρο: Πώς εξελίσσεται η εκστρατεία πίεσης κατά της Βενεζουέλας

Οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν το πρόσχημα του «πολέμου κατά των ναρκωτικών» για να δικαιολογήσουν τις επιθέσεις τους, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε 83 θανάτους που ο ΟΗΕ έχει χαρακτηρίσει ως παράνομες εκτελέσεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Κομισιόν απαντά στον Μασκ: Οι νομοθεσίες ισχύουν για όλους – «Δύναμή» μας να μετριάσουμε τις εντάσεις
Πλατφόρμα «X» 09.12.25

Η ΕΕ απαντά στον Μασκ: Το πρόστιμο σχετίζεται με τον νόμο και δεν αφορά ιδεολογία

Η Κομισιόν απαντά στον Ελον Μασκ επισημαίνοντας ότι «το πρόστιμο αντικατοπτρίζει τη μη συμμόρφωση με τον νόμο» και τονίζοντας ότι δεν θα ακολουθήσει την ακραία διπλωματική αντιπαράθεση.

Σύνταξη
Συρία: Έναν χρόνο μετά την ανατροπή Άσαντ, ο Αλ-Σάρα υπόσχεται «συνύπαρξη και δικαιοσύνη»
Ελπίδα και φόβος 08.12.25

Συρία: Έναν χρόνο μετά την ανατροπή Άσαντ, ο Αλ-Σάρα υπόσχεται «συνύπαρξη και δικαιοσύνη»

Συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την πτώση του καθεστώτος Άσαντ. Στο μήνυμά του προς τους Σύρους πολίτες, ο Άχμαντ Αλ-Σάρα δεσμεύθηκε για μια «νέα λαμπρή εποχή για τη Συρία».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τόνι Μπλερ: Εκτός της λίστας Τραμπ για το «συμβούλιο ειρήνης» στη Γάζα
Κόσμος 09.12.25

Ο Τόνι Μπλερ βγήκε από τη λίστα του Τραμπ για το «συμβούλιο ειρήνης» στη Γάζα - Αναζητούν συμμετοχές

Ακόμα δεν είναι γνωστό ποιοι θα στελεχώσουν το περιβόητο «συμβούλιο ειρήνης» στη Γάζα - Το όνομα του Τόνι Μπλερ ήταν το μόνο που είχε ακουστεί, αλλά φαίνεται πως απορρίφθηκε από τα αραβικά κράτη

Σύνταξη
Πρώην γενικός διευθυντής Σπαρτάκ για Λιβάι Γκαρσία: «Η χειρότερη μεταγραφή, μας ξεγέλασαν…»
Ποδόσφαιρο 09.12.25

Πρώην γενικός διευθυντής Σπαρτάκ για Λιβάι Γκαρσία: «Η χειρότερη μεταγραφή, μας ξεγέλασαν…»

Με καυστικό τρόπο σχολίασε τη μεταγραφή του Λιβάι Γκαρσία στην Σπαρτάκ Μόσχας, ο πρώην γενικός διευθυντής της ομάδας – Η ατάκα για «παράπλευρα έξοδα» και «σακούλες με χρήματα».

Σύνταξη
Seeds for the Future: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Huawei που ταξιδεύει Έλληνες φοιτητές και φοιτήτριες στο κέντρο της τεχνολογίας
Τα Νέα της Αγοράς 09.12.25

Seeds for the Future: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Huawei που ταξιδεύει Έλληνες φοιτητές και φοιτήτριες στο κέντρο της τεχνολογίας

Η ελληνική συμμετοχή στο Seeds for the Future της Huawei ταξίδεψε στην Κίνα, όπου δύο φοιτήτριες εκπαιδεύτηκαν σε AI, 5G+, Cloud και τις τεχνολογίες του μέλλοντος.

Σύνταξη
Κάθε φορά που αισθανόταν μπερδεμένος, ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ επέστρεφε σε ένα τραγούδι του Μπρους Σπρίνγκστιν
«Mansion on the Hill» 09.12.25

Κάθε φορά που αισθανόταν μπερδεμένος, ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ επέστρεφε σε ένα τραγούδι του Μπρους Σπρίνγκστιν

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του «Springsteen: Deliver Me from Nowhere», ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ συνήθιζε να ανατρέχει στην δισκογραφία του Μπρους Σπρίνγκστιν, ώστε να βρει και πάλι τον δρόμο του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο πλανήτης μπροστά σε νέα κρίση χρέους – Καμπάνα κινδύνου από τη Διεθνή Τράπεζα Διακανονισμών
Κίνδυνοι εν όψει 09.12.25

Ο πλανήτης μπροστά σε νέα κρίση χρέους – Καμπάνα κινδύνου από τη Διεθνή Τράπεζα Διακανονισμών

Το δημόσιο χρέος δεν βρίσκεται μόνο σε χέρια τραπεζών. Τα ομόλογα που κρατούν κερδοσκοπικά hedge funds και συνταξιοδοτικά ταμεία έχει αυξηθεί. Μαζί με την αδιαφάνεια, το κοκτέιλ γίνεται εκρηκτικό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Καϊράτ Αλμάτι Κ19 – Ολυμπιακός Κ19
Youth League 09.12.25

LIVE: Καϊράτ Αλμάτι Κ19 – Ολυμπιακός Κ19

LIVE: Καϊράτ Αλμάτι Κ19 – Ολυμπιακός Κ19. Παρακολουθήστε live στις 09:00 την αναμέτρηση Καϊράτ Αλμάτι Κ19 – Ολυμπιακός Κ19 για την 6η αγωνιστική της League Phase του Youth League.

Σύνταξη
Αγρότες: Κλιμακώνουν παρά την καταστολή εντείνοντας την πίεση στην κυβέρνηση
Πανελλαδικός ξεσηκωμός 09.12.25

Η καταστολή δεν φρενάρει τα μπλόκα - Κλιμακώνουν οι αγρότες εντείνοντας την πίεση στην κυβέρνηση

Αλύγιστοι οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους παρά την καταστολή, εντείνοντας την πίεση στην κυβέρνηση η οποία θορυβημένη αναζητεί διέξοδο βλέποντας ότι το χαρτί του κοινωνικού αυτοματισμού δεν έφερε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα

Σύνταξη
Πόσο Τραμπ μπορεί να αντέξει η Ευρώπη;
Διπλωματία 09.12.25

Πόσο Τραμπ μπορεί να αντέξει η Ευρώπη;

Στο νέο δόγμα Τραμπ για τις ΗΠΑ επιβεβαιώνεται η επιλογή του οικονομικού ιμπεριαλισμού ως η αιχμή του δόρατος της επιρροής της Ουάσιγκτον στον πλανήτη.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Copernicus: Το 2025 αναμένεται να είναι το δεύτερο θερμότερο έτος που καταγράφτηκε ποτέ
Κλιματική κρίση 09.12.25

«Βράζει» ο πλανήτης: Το 2025 αναμένεται να είναι το δεύτερο θερμότερο έτος που καταγράφτηκε ποτέ

Το 2025 οδεύει να γίνει η δεύτερη πιο θερμή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με το Copernicus - Η κλιματική απορρύθμιση κάνει τα ακραία φαινόμενα συχνότερα, φονικότερα και καταστροφικότερα.

Σύνταξη
Must Read
Βροχή τα πακέτα στο ΧΑ, μετοχικές αλλαγές σε ΕΥΑΘ και Cenergy, τράπεζες, έργα και… γεωτρήσεις στο Capital Link, το μήνυμα Εξάρχου

Βροχή τα πακέτα στο ΧΑ, μετοχικές αλλαγές σε ΕΥΑΘ και Cenergy, τράπεζες, έργα και… γεωτρήσεις στο Capital Link, το μήνυμα Εξάρχου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο