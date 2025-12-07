newspaper
Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025
06.12.2025 | 22:56
Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα - Τι λένε στο in οι σεισμολόγοι
Οι ΗΠΑ θέτουν προς πώληση 250 τεθωρακισμένα στην Πολωνία για… 1 δολάριο!
Κόσμος 07 Δεκεμβρίου 2025 | 00:30

Οι ΗΠΑ θέτουν προς πώληση 250 τεθωρακισμένα στην Πολωνία για… 1 δολάριο!

Οι ΗΠΑ πρότειναν να δώσουν στην Πολωνία 250 τεθωρακισμένα μεταφοράς προσωπικού που βρίσκονται σταθμευμένα στην Ευρώπη με κόστος 1 δολάριο. Τα οχήματα βέβαια ενδέχεται να χρειαστούν ανακατασκευή

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Άμυνας της Πολωνίας, Βλάντισλαβ Κοσινιάκ-Καμίζ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ προσφέρθηκαν να πουλήσουν στην Πολωνία 250 τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού Stryker, τα οποία χρησιμοποιούνται επί του παρόντος από μονάδες του αμερικανικού στρατού στην Ευρώπη, έναντι συμβολικού τιμήματος 1 δολαρίου.

Τα Stryker, πιθανώς από το 2ο Σύνταγμα Ιππικού (Second Dragoons), θα μεταφερθούν στην Πολωνία αντί να επιστραφούν στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της προτεινόμενης από την κυβέρνηση Τραμπ μεγάλης κλίμακας μείωσης των αμερικανικών δυνάμεων στην Ανατολική Ευρώπη. Τα Stykers θα μεταφερθούν στον πολωνικό στρατό μετά την έγκριση ενός σχεδίου τεχνικής επιθεώρησης και ανακατασκευής.

Ο Βλάντισλαβ Κοσινιάκ-Καμίζ επιβεβαιώνει ότι η Πολωνία θα μπορούσε να αποκτήσει δωρεάν θωρακισμένα οχήματα Stryker από τις ΗΠΑ. Σε σχόλιο για το Business Insider Polska, το γραφείο Τύπου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας τόνισε ότι η προσφορά θα μπορούσε να είναι «οικονομικά και χρονικά αποδοτική».

«Το υπουργείο Άμυνας αναλύει επί του παρόντος την προσφορά της αμερικανικής κυβέρνησης για την απόκτηση τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού Stryker από τους πόρους του αμερικανικού στρατού στην Ευρώπη δωρεάν», δήλωσε το γραφείο Τύπου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας πολωνικό μέσο.

Τα αμερικανικά τεθωρακισμένα δεν θα επηρεάσουν το πολωνικό πρόγραμμα

Όπως περιγράφει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, «μετά από μια αρχική ανάλυση, αποφασίστηκε ότι οι Πολωνικές Ένοπλες Δυνάμεις θα ελέγξουν την τεχνική κατάσταση του εξοπλισμού και θα αξιολογήσουν την καταλληλότητά του για εκπαιδευτικές και επιχειρησιακές δραστηριότητες». Το έργο αυτό ανατέθηκε στο Γενικό Επιτελείο των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Το ζήτημα των Stryker έχει προκαλέσει σημαντική αντιπαράθεση τις τελευταίες ημέρες. Στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες φοβούνταν ότι η απόκτηση των οχημάτων θα μπορούσε να καταστήσει μη κερδοφόρα την κατασκευή νέων οχημάτων, όπως τα Rosomaks, στην Πολωνία. Επίσης, δεν είναι σαφής η τεχνική κατάσταση των Stryker που θα μπορούσαν να παραδοθούν στην Πολωνία.

«Η πιθανή απόκτηση του Stryker APC (τροχοφόρο θωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού) ανταποκρίνεται στις ανάγκες των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων και δεν αποτελεί απειλή για τα σχέδια προμηθειών. Η προτεινόμενη φόρμουλα μεταφοράς του Stryker θα μπορούσε να είναι επωφελής για το στρατό μας τόσο από οικονομική όσο και από χρονική άποψη» ανέφερε το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Πολωνίας.

«Η ανάγκη για αποτελεσματική ανανέωση του ποσοτικού εξοπλισμού και των μέσων των στρατιωτικών μονάδων υποστηρίζει αυτή την προσέγγιση», συμπλήρωσαν από το υπουργείο. Δεν είναι μυστικό ότι η Πολωνία έχει μεταφέρει μεγάλο αριθμό θωρακισμένων οχημάτων στην Ουκρανία και αντιμετωπίζει σήμερα σημαντική έλλειψη σε αυτόν τον εξοπλισμό.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
World
Αρκτική: Πώς θα συνδεθεί με την παγκόσμια οικονομία

Αρκτική: Πώς θα συνδεθεί με την παγκόσμια οικονομία

Τουλάχιστον 23 νεκροί εξαιτίας πυρκαγιάς σε νυχτερινό κέντρο στην Ινδία στο κρατίδιο της Γκόα [βίντεο]
Τρομακτικός θάνατος 07.12.25

Τουλάχιστον 23 νεκροί εξαιτίας πυρκαγιάς σε νυχτερινό κέντρο στην Ινδία στο κρατίδιο της Γκόα

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δημοφιλές bar- restaurant στη Γκόα στην Ινδία όπου έχασαν τη ζωή τους περίπου 20 εργαζόμενοι στην κουζίνα και 3 ή 4 τουρίστες. Περίπου οι 20 πέθαναν από ασφυξία...

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Χαμάς είναι έτοιμη να παραδώσει τα όπλα της σε μια παλαιστινιακή αρχή, «αν σταματήσει η κατοχή»
Κόσμος 07.12.25

Η Χαμάς είναι έτοιμη να παραδώσει τα όπλα της σε μια παλαιστινιακή αρχή, «αν σταματήσει η κατοχή»

H Χαμάς ανακοίνωσε πως ο οπλισμός της θα μεταφερθεί στις αρχές εφόσον υπάρξει Παλαιστινιακό Κράτος, αφήνοντας να εννοηθεί πως σε αντίθετη περίπτωση ο οπλισμός είναι απαραίτητος εξαιτίας της κατοχής

Σύνταξη
Φρίντριχ Μερτς: «Είναι στον πυρήνα του DNA μας να σταθούμε στο πλευρό του Ισραήλ»
«Φιλία-θησαυρός» 06.12.25

Φρίντριχ Μερτς: «Είναι στον πυρήνα του DNA μας να σταθούμε στο πλευρό του Ισραήλ»

Επίσημη επίσκεψη στο Ισραήλ πραγματοποιεί ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς. Υπογράμμισε τις σχέσεις φιλίας με το Ισραήλ και δήλωσε ότι προσβλέπει στην επόμενη φάση του σχεδίου για τη Γάζα.

Σύνταξη
Πόλεμος στην Ουκρανία: Η ηγεσία της ΕΕ και το ενδεχόμενο ενός πρωτοφανούς στρατηγικού ναυαγίου
Μονόδρομος; 06.12.25

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η ηγεσία της ΕΕ και το ενδεχόμενο ενός πρωτοφανούς στρατηγικού ναυαγίου

Η προοπτική μιας ιστορικών διαστάσεων γεωπολιτικής αποτυχίας στην Ουκρανία και ο κίνδυνος μιας άνευ προηγουμένου στρατηγικής συντριβής για την ηγεσία της ΕΕ.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Επιθέσεις σε σιδηροδρομικό σταθμό και άλλες υποδομές στην Ουκρανία [βίντεο]
Φωτογραφίες 06.12.25 Upd: 23:09

Επιθέσεις σε σιδηροδρομικό σταθμό και άλλα δίκτυα υποδομών στην Ουκρανία

Η Ουκρανία δέχθηκε καταιγισμό χτυπημάτων από τη Ρωσία με στόχο κρίσιμες υποδομές, κυρίως στον τομέα των μεταφορών. Ολοκληρωτική ζημιά στον σιδηροδρομικό σταθμό Φαστίβ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συρία: Κίνδυνος για τη χώρα η επιμονή του Ισραήλ να αποστρατιωτικοποιηθεί ο νότος, λέει ο Αλ-Σάρα
Θέτει όρους 06.12.25

Συρία: Κίνδυνος για τη χώρα η επιμονή του Ισραήλ να αποστρατιωτικοποιηθεί ο νότος, λέει ο Αλ-Σάρα

Ο Αλ-Σάρα επισήμανε ότι η Συρία είναι αυτή που υφίσταται επιθέσεις από το Ισραήλ. Συνεπώς, η Δαμασκός είναι αυτή που δικαιούται να ζητά την απόσυρση των δυνάμεών του από το συριακό έδαφος.

Σύνταξη
Στη Βηθλεέμ ετοιμάζονται για τα πρώτα τους Χριστούγεννα μετά από 2 χρόνια
Κόσμος 06.12.25

Στη Βηθλεέμ ετοιμάζονται για τα πρώτα τους Χριστούγεννα μετά από 2 χρόνια

Η Βηθλεέμ άναψε το πρώτο της χριστουγεννιάτικο δέντρο στη Βηθλεέμ από το 2022, με τον δήμαρχο να ανησυχεί για τους κατοίκους της Γάζας, αλλά και την οικονομία και τον τουρισμό της πόλης

Σύνταξη
Πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ: Σκάνδαλο στις παραβάσεις των κανόνων ασφαλείας – Αγνοήθηκαν οι ανησυχίες των ενοίκων
Εγκληματική αμέλεια 06.12.25

Πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ: Σκάνδαλο στις παραβάσεις των κανόνων ασφαλείας – Αγνοήθηκαν οι ανησυχίες των ενοίκων

Ο εργολάβος που ανέλαβε την ανακαίνιση των ουρανοξυστών είχε δώσει ψευδές μητρώο ασφάλειας. Είχε διωχθεί για παραβάσεις κανονισμών και του είχαν επιβληθεί πρόστιμα. Κανείς δεν άκουσε τους ενοίκους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Ρωσία τερματίζει τις στρατιωτικές συμφωνίες με Πορτογαλία, Γαλλία και Καναδά
Κόβει τις γέφυρες 06.12.25

Η Ρωσία τερματίζει τις στρατιωτικές συμφωνίες με Πορτογαλία, Γαλλία και Καναδά

Η Πορτογαλία και η Γαλλία υποστηρίζουν τις προτάσεις της ΕΕ για χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την παροχή δανείων στο Κίεβο, εν μέσω του πολέμου που κήρυξε η Ρωσία στη γειτονική της χώρα

Σύνταξη
Προδημοσίευση του βιβλίου του Σαρκοζί: «Προσευχήθηκα να μπορέσω να σηκώσω τον σταυρό μου»
Κρατούμενος 320535 06.12.25

Προδημοσίευση του βιβλίου του Σαρκοζί: «Προσευχήθηκα να μπορέσω να σηκώσω τον σταυρό μου»

Ο Νικολά Σαρκοζί περιγράφει με δραματικούς τόνους τις μόλις 20 ημέρες που πέρασε στη φυλακή. Έγραψε το βιβλίο του «με στιλό, σε ένα μικρό τραπέζι από κόντρα πλακέ».

Σύνταξη
Τηλεφώνημα Ζελένσκι-Γουίτκοφ για τη διαπραγμάτευση – Σύνοδος για την Ουκρανία στο Λονδίνο τη Δευτέρα
Διπλωματικός πυρετός 06.12.25

Ζελένσκι: «Επικοινώνησα με Γουίτκοφ και Κούσνερ - Αποφασισμένη για πραγματική ειρήνη η Ουκρανία»

Ο Στάρμερ συγκάλεσε στο Λονδίνο σύνοδο Βρετανίας, Γαλλίας, Γερμανίας και Κιέβου τη Δευτέρα. Θα συζητήσουν το σχέδιο Τραμπ και μέτρα ενίσχυση της ασφάλειας στην Ουκρανία. Τηλεφώνημα Ζελένσκι-Γουίτκοφ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025
