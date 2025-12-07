Οι ΗΠΑ θέτουν προς πώληση 250 τεθωρακισμένα στην Πολωνία για… 1 δολάριο!

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Άμυνας της Πολωνίας, Βλάντισλαβ Κοσινιάκ-Καμίζ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ προσφέρθηκαν να πουλήσουν στην Πολωνία 250 τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού Stryker, τα οποία χρησιμοποιούνται επί του παρόντος από μονάδες του αμερικανικού στρατού στην Ευρώπη, έναντι συμβολικού τιμήματος 1 δολαρίου.

Τα Stryker, πιθανώς από το 2ο Σύνταγμα Ιππικού (Second Dragoons), θα μεταφερθούν στην Πολωνία αντί να επιστραφούν στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της προτεινόμενης από την κυβέρνηση Τραμπ μεγάλης κλίμακας μείωσης των αμερικανικών δυνάμεων στην Ανατολική Ευρώπη. Τα Stykers θα μεταφερθούν στον πολωνικό στρατό μετά την έγκριση ενός σχεδίου τεχνικής επιθεώρησης και ανακατασκευής.

Ο Βλάντισλαβ Κοσινιάκ-Καμίζ επιβεβαιώνει ότι η Πολωνία θα μπορούσε να αποκτήσει δωρεάν θωρακισμένα οχήματα Stryker από τις ΗΠΑ. Σε σχόλιο για το Business Insider Polska, το γραφείο Τύπου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας τόνισε ότι η προσφορά θα μπορούσε να είναι «οικονομικά και χρονικά αποδοτική».

«Το υπουργείο Άμυνας αναλύει επί του παρόντος την προσφορά της αμερικανικής κυβέρνησης για την απόκτηση τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού Stryker από τους πόρους του αμερικανικού στρατού στην Ευρώπη δωρεάν», δήλωσε το γραφείο Τύπου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας πολωνικό μέσο.

Τα αμερικανικά τεθωρακισμένα δεν θα επηρεάσουν το πολωνικό πρόγραμμα

Όπως περιγράφει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, «μετά από μια αρχική ανάλυση, αποφασίστηκε ότι οι Πολωνικές Ένοπλες Δυνάμεις θα ελέγξουν την τεχνική κατάσταση του εξοπλισμού και θα αξιολογήσουν την καταλληλότητά του για εκπαιδευτικές και επιχειρησιακές δραστηριότητες». Το έργο αυτό ανατέθηκε στο Γενικό Επιτελείο των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Το ζήτημα των Stryker έχει προκαλέσει σημαντική αντιπαράθεση τις τελευταίες ημέρες. Στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες φοβούνταν ότι η απόκτηση των οχημάτων θα μπορούσε να καταστήσει μη κερδοφόρα την κατασκευή νέων οχημάτων, όπως τα Rosomaks, στην Πολωνία. Επίσης, δεν είναι σαφής η τεχνική κατάσταση των Stryker που θα μπορούσαν να παραδοθούν στην Πολωνία.

«Η πιθανή απόκτηση του Stryker APC (τροχοφόρο θωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού) ανταποκρίνεται στις ανάγκες των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων και δεν αποτελεί απειλή για τα σχέδια προμηθειών. Η προτεινόμενη φόρμουλα μεταφοράς του Stryker θα μπορούσε να είναι επωφελής για το στρατό μας τόσο από οικονομική όσο και από χρονική άποψη» ανέφερε το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Πολωνίας.

«Η ανάγκη για αποτελεσματική ανανέωση του ποσοτικού εξοπλισμού και των μέσων των στρατιωτικών μονάδων υποστηρίζει αυτή την προσέγγιση», συμπλήρωσαν από το υπουργείο. Δεν είναι μυστικό ότι η Πολωνία έχει μεταφέρει μεγάλο αριθμό θωρακισμένων οχημάτων στην Ουκρανία και αντιμετωπίζει σήμερα σημαντική έλλειψη σε αυτόν τον εξοπλισμό.