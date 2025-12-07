newspaper
Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025
Αίτημα κόκκινου συναγερμού στην Interpol από την Πολωνία για τους δράστες του σαμποτάζ στον σιδηρόδρομο
07 Δεκεμβρίου 2025 | 22:27

Αίτημα κόκκινου συναγερμού στην Interpol από την Πολωνία για τους δράστες του σαμποτάζ στον σιδηρόδρομο

Η Πολωνία υπέβαλε επίσημο αίτημα με το οποία ζητά από την Interpol να σημάνει κόκκινο συναγερμό για τη σύλληψη των δύο Ουκρανών ως υπεύθυνων για σαμποτάζ στον πολωνικό σιδηρόδρομο.

Η Πολωνία υπέβαλε αίτημα στην Interpol για την αναζήτηση και σύλληψη, βάσει κόκκινων ειδοποιήσεων της Interpol, δύο Ουκρανών πολιτών που είναι ύποπτοι για σαμποτάζ στις σιδηροδρομικές γραμμές – του Ολεξάντρ Κονονόφ και του Γεβχένιι Ιβανόφ.

H είδηση επιβεβαιώθηκε από την Πολωνικό πρακτορείο PAP, το οποίο επικαλείται την Καταρζίνα Νόβακ, εκπρόσωπο της Κεντρικής Αστυνομικής Διεύθυνσης της Πολωνίας.

Σύμφωνα με την Nowak, η Εθνική Εισαγγελία της Πολωνίας έστειλε αιτήματα στην Κεντρική Αστυνομική Διεύθυνση για την έκδοση κόκκινων ειδοποιήσεων της Interpol για τους Ολεξάντρ Κονονόφ και Γεβχένιι Ιβανόφ, 39 και 41 ετών αντίστοιχα, ως «υπόπτους για σαμποτάζ σε σιδηροδρομική γραμμή στην Πολωνία κατόπιν αιτήματος των μυστικών υπηρεσιών της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

Η Interpol θα κρίνει αν τα στοιχεία έχουν βάση και αν θα ενεργοποιηθεί το διεθνές ένταλμα

Η εκπρόσωπος του Αρχηγού της Αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι το Γραφείο Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας της Εθνικής Αστυνομικής Διεύθυνσης, έλαβε αιτήματα από την Εθνική Εισαγγελία να συμπεριλάβει δύο υπόπτους που κατηγορούνται για τρομοκρατικές δραστηριότητες στη δίωξη βάσει κόκκινου σήματος της Interpol.

Πρόσθεσε ότι οι ενέργειες των αστυνομικών περιλαμβάνουν την καταχώριση αυτών των αιτημάτων στη βάση δεδομένων της Interpol και την υποβολή τους. «Σε αυτό το στάδιο, η Interpol λαμβάνει την απόφαση», τόνισε.

Ταυτόχρονα, τόνισε ότι δεν υπάρχει καθορισμένη προθεσμία για την εξέταση των αιτημάτων. «Είναι θέμα της Interpol να επαληθεύσει, πρώτον, το υλικό που περιέχεται στα αιτήματα του εισαγγελέα και, δεύτερον, την ουσία των κατηγοριών», εξήγησε.

Πως λειτουργεί ο κόκκινος συναγερμός της Interpol

Ο κόκκινος συναγερμός της Interpol σημαίνει ότι οι ύποπτοι θα αναζητηθούν σε περισσότερες από 190 χώρες και κάθε χώρα που εντοπίζει ένα άτομο που υπόκειται σε τέτοια ειδοποίηση είναι υποχρεωμένη να το συλλάβει και να το παραδώσει στις πολωνικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Περιφερειακό Δικαστήριο της Βαρσοβίας εξέδωσε την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον Ουκρανό πολίτη Ολεξάντρ Κονονόφ, για εμπλοκή στο σαμποτάζ στον πολωνικό σιδηρόδρομο.

Το δικαστήριο της Βαρσοβίας έκανε δεκτό το αίτημα του εισαγγελέα και διέταξε την κράτηση για 60 ημέρες των Ιβανόφ και Κονονόφ, οι οποίοι είναι ύποπτοι για πράξεις σαμποτάζ στους σιδηροδρόμους της Πολωνίας. Η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ μετά τη σύλληψη των δύο υπόπτων, οι οποίοι κατέφυγαν στη Λευκορωσία σύμφωνα με τις πολωνικές αρχές.

Ο συντονιστής των ειδικών υπηρεσιών της Πολωνίας, Τομάζ  Σιέμονιακ , δήλωσε ότι οι πράξεις σαμποτάζ στον πολωνικό σιδηρόδρομο πραγματοποιήθηκαν από επαγγελματίες και όχι από ερασιτέχνες, με την προσδοκία να υπάρξουν πολλά θύματα.

Τι περιλαμβάνει το κατηγορητήριο – Τρίτος Ουκρανός συνελήφθη

Η εισαγγελία κατηγόρησε τα καταζητούμενα άτομα για τη διάπραξη τρομοκρατικών ενεργειών σαμποτάζ εκ μέρους των μυστικών υπηρεσιών της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά της Δημοκρατίας της Πολωνίας.

Πρόκειται για κατηγορία που περιλαμβάνει τρία άρθρα: κατασκοπεία με τη μορφή ενεργειών σαμποτάζ εκ μέρους ξένων μυστικών υπηρεσιών, δημιουργία καταστροφικής απειλής στις χερσαίες μεταφορές και χρήση εκρηκτικών υλών. Η κατηγορίες αυτές επισύρουν ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Στις 24 Νοεμβρίου, ο εκπρόσωπος της Εθνικής Εισαγγελίας, εισαγγελέας Πρζέμισλαβ Νόβακ, ανακοίνωσε ότι ο εισαγγελέας κατηγόρησε τον Βολοντίμιρ Μπ. για συνέργεια σε πράξεις σαμποτάζ. Πρόκειται για το τρίτο άτομο που αντιμετωπίζει κατηγορίες σε αυτή την υπόθεση. Ο άνδρας έχει τεθεί υπό κράτηση.

Η Λευκορωσία μέσω του εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών, Ρουσλάν Μπαράνκου, ανακοίνωσε ότι η είσοδος των δύο ατόμων στη χώρα έχει επιβεβαιωθεί και πως οι φυγάδες αναζητούνται. Τόνισε πως εάν εντοπιστεί η θέση τους, θα συλληφθούν και «σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες και λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές περιστάσεις, θα εξεταστεί το αίτημα για τη μεταφορά τους στην Πολωνία».

