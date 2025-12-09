newspaper
Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025
21o
Οι ανισότητες στην Υγεία μεγαλώνουν
Κόσμος 09 Δεκεμβρίου 2025

Οι ανισότητες στην Υγεία μεγαλώνουν

ΠΟΥ: 4,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας ενώ 2,1 δισ. αντιμετωπίζουν οικονομική επιβάρυνση για ιατρική φροντίδα

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Από το 2000 και μετά, οι περισσότερες χώρες του κόσμου έχουν σημειώσει πρόοδο τόσο στην κάλυψη των υπηρεσιών υγείας όσο και στη μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης για τους πολίτες, σύμφωνα με τη νέα κοινή έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Οι δύο αυτοί δείκτες αποτελούν τον πυρήνα της Καθολικής Κάλυψης Υγείας (UHC): την παγκόσμια δέσμευση για πρόσβαση όλων σε ποιοτική φροντίδα υγείας χωρίς οικονομικά εμπόδια έως το 2030.

Η Έκθεση Παγκόσμιας Παρακολούθησης UHC 2025 δείχνει ότι η κάλυψη υπηρεσιών υγείας (Service Coverage Index – SCI) αυξήθηκε από 54 μονάδες το 2000 σε 71 το 2023. Παράλληλα, το ποσοστό των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν οικονομική δυσχέρεια λόγω υψηλών ιδιωτικών δαπανών υγείας μειώθηκε από 34% σε 26% μεταξύ 2000 και 2022.

Ωστόσο, η έκθεση προειδοποιεί πως η πρόοδος δεν επαρκεί: 4,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως δεν έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας, ενώ 2,1 δισεκατομμύρια άνθρωποι υφίστανται οικονομική επιβάρυνση, εκ των οποίων 1,6 δισεκατομμύρια ζουν σε φτώχεια ή οδηγούνται βαθύτερα σε αυτή λόγω ιατρικών εξόδων.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ, Tedros Adhanom Ghebreyesus, δήλωσε: «Η καθολική κάλυψη υγείας αποτελεί την ανώτερη έκφραση του δικαιώματος στην υγεία. Ωστόσο, για δισεκατομμύρια ανθρώπους, αυτό το δικαίωμα παραμένει άπιαστο. Σε μια περίοδο σημαντικών περικοπών στη διεθνή βοήθεια, είναι απαραίτητες οι επενδύσεις στα συστήματα υγείας για να προστατευθούν οι λαοί και οι οικονομίες».

Φάρμακα: ο μεγάλος ένοχος για την οικονομική επιβάρυνση

Ο ορισμός της οικονομικής δυσχέρειας αφορά νοικοκυριά που δαπανούν πάνω από 40% του διαθέσιμου προϋπολογισμού τους σε ιδιωτικές πληρωμές υγείας (out-of-pocket). Τα φάρμακα είναι ο βασικός παράγοντας πίσω από αυτή την επιβάρυνση: στο 75% των χωρών με διαθέσιμα δεδομένα, αποτελούν πάνω από το 55% των συνολικών ιδιωτικών δαπανών υγείας.

Για τους φτωχότερους πληθυσμούς το βάρος είναι ακόμη μεγαλύτερο: το 60% των εξόδων υγείας αφορά φάρμακα, συχνά εις βάρος άλλων βασικών αναγκών.

Αν και όλες οι περιφέρειες του ΠΟΥ έχουν βελτιώσει την κάλυψη υπηρεσιών, μόνο τρεις-Αφρική, Νοτιοανατολική Ασία και Δυτικός Ειρηνικός- έχουν μειώσει και την οικονομική επιβάρυνση. Οι χώρες χαμηλού εισοδήματος σημείωσαν ταχύτερη πρόοδο, αλλά εξακολουθούν να έχουν τα μεγαλύτερα κενά.

Ιδιαίτερη βελτίωση σημειώθηκε στην αντιμετώπιση μεταδοτικών ασθενειών και, σε μικρότερο βαθμό, στις μη μεταδοτικές ασθένειες (NCDs). Αντίθετα, οι πρόοδοι στην υγεία μητέρων, νεογνών και παιδιών ήταν περιορισμένες.

Οι ανισότητες βαθαίνουν

Παρά τη συνολική πρόοδο, οι ανισότητες όχι μόνο παραμένουν, αλλά σε πολλές περιπτώσεις διευρύνονται. Συγκεκριμένα, 3 στους 4 ανθρώπους στο φτωχότερο 20% αντιμετωπίζουν οικονομική επιβάρυνση λόγω υγείας. Στο πλουσιότερο 20%, ο αριθμός αυτός είναι κάτω από 1 στους 25.

Γυναίκες, κάτοικοι αγροτικών περιοχών, άτομα με λιγότερη εκπαίδευση και ευάλωτες ομάδες αναφέρουν συστηματικά μεγαλύτερες δυσκολίες πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας. Ακόμη και σε περιοχές με υψηλές επιδόσεις, όπως η Ευρώπη, οι πιο ευάλωτοι εξακολουθούν να έχουν υψηλά επίπεδα ακάλυπτων ιατρικών αναγκών.

Η έκθεση σημειώνει ότι αυτά τα στοιχεία πιθανότατα υποεκτιμούν το πραγματικό μέγεθος των ανισοτήτων, αφού πολλοί ευάλωτοι πληθυσμοί —όπως εκτοπισμένοι και κάτοικοι παραγκουπόλεων— συχνά δεν καταγράφονται στα επίσημα δεδομένα.

Τι πρέπει να γίνει έως το 2030

Με μόλις πέντε χρόνια να απομένουν μέχρι τη λήξη της ατζέντας των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), η έκθεση καλεί σε άμεση δράση, προτείνοντας έξι κρίσιμες παρεμβάσεις:
• πρόσβαση σε βασική περίθαλψη δωρεάν στο σημείο χρήσης για τους πιο φτωχούς,
• αύξηση των δημόσιων επενδύσεων στα συστήματα υγείας,
• μείωση των δαπανών για φάρμακα,
• επιτάχυνση πρόσβασης σε υπηρεσίες για NCDs,
• ενίσχυση της πρωτοβάθμιας υγείας,
• εφαρμογή πολυτομεακών πολιτικών, αναγνωρίζοντας ότι οι καθοριστικοί παράγοντες της υγείας υπερβαίνουν τον ίδιο τον τομέα υγείας.

Η έκθεση παρουσιάστηκε στο UHC High-Level Forum στο Τόκιο, που συνδιοργανώνεται από την Ιαπωνία, την Παγκόσμια Τράπεζα και τον ΠΟΥ. Εκεί εγκαινιάστηκε και το νέο UHC Knowledge Hub, ένα κέντρο τεχνογνωσίας που στοχεύει στην ενίσχυση των κυβερνήσεων σε μεταρρυθμίσεις χρηματοδότησης της υγείας.

Από το «φθινόπωρο των μεταρρυθμίσεων», στον «χειμώνα της δυσαρέσκειας» – Η ταχεία φθορά του Φρίντριχ Μερτς
Τροχιά κρίσης 09.12.25

Από το «φθινόπωρο των μεταρρυθμίσεων», στον «χειμώνα της δυσαρέσκειας» – Η ταχεία φθορά του Φρίντριχ Μερτς

Οι ενδοκυβερνητικοί τριγμοί γίνονται όλο και πιο εκκωφαντικοί στο Βερολίνο, ενόσω ο καγκελάριος Μερτς επαναδιεκδικεί για τη Γερμανία ηγετικό ρόλο στην Ευρώπη, στο φόντο της εποχής Τραμπ 2.0

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Για τον Τραμπ, η Ευρώπη «παίρνει ορισμένες κακές κατευθύνσεις» – «Βρομερή» απόφαση το πρόστιμο στο Χ
Λευκός Οίκος 09.12.25

Νέα σκληρή επίθεση Τραμπ στην Ευρώπη

«Πρέπει να προσέξει πολύ», τονίζει ο Τραμπ για την Ευρώπη, εξαπολύοντας νέα επίθεση εναντίον της καθώς «παίρνει ορισμένες κακές κατευθύνσεις (...) πολύ κακές για τον λαό».

Σύνταξη
Ονδούρα: Ξανάρχισε η καταμέτρηση των ψήφων εν μέσω καταγγελιών για απάτη
Για απάτη 09.12.25

Ξανάρχισε εν μέσω καταγγελιών η καταμέτρηση των ψήφων στην Ονδούρα

Η καταμέτρηση των ψήφων προχωρά πολύ αργά στην Ονδούρα εν μέσω καταγγελιών για απάτη κι ενώ ο υποψήφιος που υποστηρίζει ο Τραμπ διατηρεί οριακό προβάδισμα έναντι του βασικού αντιπάλου του.

Σύνταξη
Καμπότζη: Τουλάχιστον 6 άμαχοι νεκροί σε εχθροπραξίες στα σύνορα με την Ταϊλάνδη
Νέες εχθροπραξίες 09.12.25

Με νεκρούς η... ειρηνευτική συμφωνία Τραμπ για Καμπότζη και Ταϊλάνδη

Πριν συμπληρωθούν δύο μήνες από τη σύναψη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, με παρόντα τον Τραμπ, Καμπότζη και Ταϊλάνδη έχουν εμπλακεί σε νέες πολύνεκρες συνοριακές εχθροπραξίες.

Σύνταξη
Βολιβία: 2 διαδηλωτές έχασαν τη ζωή τους από σφαίρες
Βολιβία 09.12.25

2 διαδηλωτές νεκροί από σφαίρες

Δύο άτομα που συμμετείχαν σε κινητοποίηση στη Βολιβία έχασαν τη ζωή τους από σφαίρες που δέχτηκαν στον θώρακα, ενώ άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν, οι δύο από τους οποίους σοβαρά.

Σύνταξη
Ο Μαμντάνι μετακομίζει από το ταπεινό δυάρι στην πολυτελή δημαρχιακή έπαυλη των 1.000 τ.μ.
«Με λύπη» 09.12.25

Ο Μαμντάνι αφήνει το ταπεινό δυαράκι για το πολυτελές Gracie Mansion των 1.000 τ.μ.

Ο Μαμντάνι αφήσει «με λύπη» το ταπεινό δυάρι των 2.300 δολαρίων τον μήνα για να μετακομίσει στην πολυτελή έπαυλη των 1.000 τ.μ., επίσημη κατοικία του δημάρχου, στο πολύ αριστοκρατικό Απερ Ιστ Σάιντ.

Σύνταξη
Ουκρανία: Κοινή δήλωση Φον ντερ Λάιεν – Κόστα για τη συνάντηση με Ζελένσκι
Ουκρανία 09.12.25

Κοινή δήλωση Φον ντερ Λάιεν - Κόστα για τη συνάντηση με Ζελένσκι

«Καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες συνεχίζονται, η ΕΕ παραμένει αμετάκλητη στην υποστήριξή της προς την Ουκρανία» αναφέρουν οι Φοντ ντερ Λάιεν και Κόστα, μετά τη συνάντησή τους με τον Ζελένσκι.

Σύνταξη
Το «οπλοστάσιο» των ΗΠΑ στο κατώφλι του Μαδούρο: Πώς εξελίσσεται η εκστρατεία πίεσης κατά της Βενεζουέλας
Καραϊβική 09.12.25

Το «οπλοστάσιο» των ΗΠΑ στο κατώφλι του Μαδούρο: Πώς εξελίσσεται η εκστρατεία πίεσης κατά της Βενεζουέλας

Οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν το πρόσχημα του «πολέμου κατά των ναρκωτικών» για να δικαιολογήσουν τις επιθέσεις τους, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε 83 θανάτους που ο ΟΗΕ έχει χαρακτηρίσει ως παράνομες εκτελέσεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Κομισιόν απαντά στον Μασκ: Οι νομοθεσίες ισχύουν για όλους – «Δύναμή» μας να μετριάσουμε τις εντάσεις
Πλατφόρμα «X» 09.12.25

Η ΕΕ απαντά στον Μασκ: Το πρόστιμο σχετίζεται με τον νόμο και δεν αφορά ιδεολογία

Η Κομισιόν απαντά στον Ελον Μασκ επισημαίνοντας ότι «το πρόστιμο αντικατοπτρίζει τη μη συμμόρφωση με τον νόμο» και τονίζοντας ότι δεν θα ακολουθήσει την ακραία διπλωματική αντιπαράθεση.

Σύνταξη
Συρία: Έναν χρόνο μετά την ανατροπή Άσαντ, ο Αλ-Σάρα υπόσχεται «συνύπαρξη και δικαιοσύνη»
Ελπίδα και φόβος 08.12.25

Συρία: Έναν χρόνο μετά την ανατροπή Άσαντ, ο Αλ-Σάρα υπόσχεται «συνύπαρξη και δικαιοσύνη»

Συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την πτώση του καθεστώτος Άσαντ. Στο μήνυμά του προς τους Σύρους πολίτες, ο Άχμαντ Αλ-Σάρα δεσμεύθηκε για μια «νέα λαμπρή εποχή για τη Συρία».

Σύνταξη
Σαρκοζί: Άνοιγμα στη Λεπέν – Ο Εθνικός Συναγερμός «δεν αποτελεί κίνδυνο» για τη Γαλλία, λέει
Συμπάσχει με τη Λεπέν 08.12.25

Σαρκοζί: Άνοιγμα στη Λεπέν – Ο Εθνικός Συναγερμός «δεν αποτελεί κίνδυνο» για τη Γαλλία, λέει

Ο Νικολά Σαρκοζί γράφει ότι δεν θα συμμαχήσει με τα κόμματα που κάνουν μέτωπο εναντίον της ακροδεξιάς στη Γαλλία. Επίσης, προτείνει μια δεξιά συμμαχία «χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς κατακραυγές».

Σύνταξη
Ουκρανία: Τι θα γίνει με το δάνειο αποζημιώσεων – Ο χρόνος πιέζει τους Ευρωπαίους συμμάχους της
Ο ρόλος του Βελγίου 08.12.25

Τι θα γίνει με το δάνειο αποζημιώσεων στην Ουκρανία - Ο χρόνος πιέζει τους Ευρωπαίους συμμάχους της

Στις 18 Δεκεμβρίου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κληθεί να πάρει απόφαση για το πώς θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία - Μαίνεται η σύγκρουση για το λεγόμενο δάνειο αποζημιώσεων

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ζελένσκι: Έτοιμο την Τρίτη το σχέδιο 20 σημείων Ουκρανίας και Ευρώπης – Θα διαβιβαστεί στις ΗΠΑ
Νέα εξέλιξη 08.12.25

Ζελένσκι: Έτοιμο την Τρίτη το σχέδιο 20 σημείων Ουκρανίας και Ευρώπης - Θα διαβιβαστεί στις ΗΠΑ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενημέρωσε ότι το σχέδιο στο οποίο συμφώνησε τους Ευρωπαίους ηγέτες θα εξεταστεί ξανά την Τρίτη και θα διαβιβαστεί στην κυβέρνηση Τραμπ

Σύνταξη
