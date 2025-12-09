Ούτε κρύο, ούτε χιλιόμετρα: «Ερυθρόλευκη» η εξέδρα και στην Αστάνα (pics)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Καϊράτ Αλμάτι στην παγωμένη Αστάνα (17:30) για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League και ψάχνει μόνο τη νίκη για να μπει ξανά στο «κόλπο» της πρόκρισης.

Το θερμόμετρο μπορεί να δείχνει -25 εκτός γηπέδου, ωστόσο ο κόσμος του Ολυμπιακού, όπως πάντα, βρίσκεται στο πλάι της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Πάνω από 600 άτομα έχουν κάνει το ταξίδι για το μακρινό Καζακστάν, προκειμένου να φωνάξουν για την αγαπημένη τους ομάδα.

Αρκετοί μάλιστα βρίσκονται στο γήπεδο αρκετή ώρα πριν αρχίσει το παιχνίδι, αποθεώνοντας τόσο τον Βάσκο τεχνικό, όσο και τους παίκτες των ερυθρόλευκων, όταν εκείνοι βγήκαν για ζέσταμα.

Δείτε φωτογραφίες από τον κόσμο του Ολυμπιακού