Ολυμπιακός: Η 11άδα για το παιχνίδι με την Καϊράτ (pic)
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την ενδεκάδα του για τη μεγάλη «μάχη» του Ολυμπιακού με την Καϊράτ στην Αστάνα για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League (9/12, 17.30).
Έφτασε η ώρα της «μάχης» στην Αστάνα, εκεί όπου ο Ολυμπιακός παίζει με την Καϊράτ (9/12, 17:30) και ψάχνει το τρίποντο που θα τον κρατήσει… ζωντανό στην υπόθεση πρόκριση στα νοκ-άουτ του Champions League.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την ενδεκάδα του για το μεγάλο παιχνίδι περίπου μία ώρα πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης και αυτή είναι η εξής: Τζολάκης, Ροντινέι, Μπιανκόν, Πιρόλα, Ορτέγκα – Μουζακίτης, Έσε – Ποντένσε, Μαρτίνς, Τσικίνιο, Ελ Κααμπί.
Πιο αναλυτικά, μπροστά από την εστία θα βρίσκεται ο Τζολάκης, με τους Ροντινέι, Μπιανκόν, Πιρόλα και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Οι Μουζακίτης και Έσε θα είναι στα χαφ, με τους Ποντένσε, Μαρτίνς και Τσικίνιο πίσω από τον Ελ Κααμπί.
Στον πάγκο για τους ερυθρολεύκους βρίσκονται οι: Μπότης, Κουράκλης, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Κοστίνια, Στρεφέτσα, Ονιεμαέτσι, Πνευμονίδης, Ταρέμι.
Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:
Καϊράτ (Ουραζμπακτίν): Αναρμπέκοφ, Μάτα, Σορόκιν, Σιρομπόκοφ, Ταπάλοφ – Γκλάζερ, Μπάιμπεκ – Μρίνσκι, Ρικαρντίνιο, Ζάρια – Εντμίλσον.
Στον πάγκο οι: Μπουχ, Καλμούρζα, Κασαμπούλατ, Κούργκιν, Σαντιμπέκοφ, Ζορζίνιο, Μαρτίνοβιτς, Στανόγιεφ, Γκρομίκοφ, Τουγιακμπάγεφ.
