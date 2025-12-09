Μεγάλη «μάχη» στην παγωμένη Αστάνα κόντρα στην Καϊράτ ο Ολυμπιακός

Στην Αστάνα για την «μάχη» με την Καϊράτ (9/12, 17:30) βρίσκεται ο Ολυμπιακός, που ψάχνει το τρίποντο που θα τον κρατήσει… ζωντανό στην υπόθεση πρόκριση στα νοκ-άουτ του Champions League.

Οι Πειραιώτες έφτασαν την Κυριακή (7/12) στο Καζακστάν προκειμένου να συνηθίσουν τις… πολικές καιρικές συνθήκες και να προετοιμαστούν για τον σημερινό αγώνα.

Πάνοπλος στην Αστάνα ο Ολυμπιακός

Χωρίς καμία έκπληξη οι επιλογές του Βάσκου τεχνικού για τον αγώνα, ο οποίος μπορεί να κρίνει εν πολλοίς την πορεία των «ερυθρόλευκων» στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Οι μόνοι που λείπουν από την αποστολή του αγώνα είναι οι τραυματίες Παναγιώτης Ρέτσος και Αλέξανδρος Πασχαλάκης.

Από εκεί και πέρα, όλοι οι υπόλοιποι διαθέσιμοι ποδοσφαιριστές δηλώνουν «παρών» για την αναμέτρηση με την Καϊράτ, με τον Μεντιλίμπαρ να παίρνει μαζί του 23 ποδοσφαιριστές στο Καζακστάν. Μεταξύ των οποίων οι Ποντένσε και Τσικίνιο, που πλέον είναι απολύτως καλά, έχοντας ξεπεράσει τα προβλήματα τραυματισμών τους.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Μπότης, Κουρακλής, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.

Ο Μεντιλίμπαρ μετά τη συνέντευξη Τύπου για το ματς, «πάτησε» το πλαστικό χορτάρι του «Αστάνα Αρένα», μαζί με τους συνεργάτες του και τους ποδοσφαιριστές της ομάδας ενόψει της τελευταίες προπόνησης πριν από το ματς με την Καίράτ.

Ο Βάσκος τεχνικός έκανε τις… δοκιμές του με την μπάλα στον πλαστικό χλοοτάπητα, όπως και οι συνεργάτες του, αλλά και οι παίκτες των Πειραιωτών.

Αξίζει να σημειωθεί πως η τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού πριν το αυριανό ματς ήταν για 15 περίπου λεπτά ανοιχτή για τους δημοσιογράφους, με τον Μεντιλίμπαρ να κάνει εκτός από την… αυτοψία στο γήπεδο και τις τελευταίες δοκιμές του για την ενδεκάδα που θα παρατάξει.

Πανέτοιμη η Καϊράτ

Ο προπονητής της Καϊράτ, Ραφαέλ Ουραζμπαχτίν, ανέφερε στην συνέντευξη Τύπου ενόψει του ματς πως γνωρίζει τη δυναμική των Πειραιωτών, αφού έχει μελετήσει πολλά παιχνίδια τους και χαρακτήρισε το παιχνίδι ως ένα τεστ για την ομάδα του.

«Γνωρίζουμε πολύ καλά τη δύναμη των αντιπάλων μας. Τους έχουμε μελετήσει καλά και έχουμε παρακολουθήσει πολλά παιχνίδια. Τα αποτελέσματά τους μιλούν από μόνα τους. Έχουν καλούς νεαρούς παίκτες. Αλλά είμαστε πρόθυμοι να αγωνιστούμε . Όσο πιο δυνατός είναι ο αντίπαλος, τόσο το καλύτερο για εμάς.

Αυτή είναι μια δοκιμασία για εμάς. Ελπίζουμε να παίξουμε καλά και να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Βασιζόμαστε στην υποστήριξη των φιλάθλων μας. Είμαστε χαρούμενοι που παίζουμε στο Καζακστάν. Όσο πιο δυνατός αντίπαλος, τόσο το καλύτερο για εμάς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο προπονητής των Καζάκων.