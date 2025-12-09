Πώς θα παίξει η Καϊράτ κόντρα στον Ολυμπιακό – Τα πλάνα του Ουραζμπαχτίν για την ενδεκάδα

Δύσκολη αποστολή κόντρα στον Ολυμπιακό έχει η Καϊράτ, που θα φιλοξενήσει τους Πειραιώτες στην Αστάνα (9/12, 17:30) για την έκτη αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Οι Καζάκοι θέλουν επίσης νίκη για να παραμείνουν «ζωντανοί» στην υπόθεση πρόκριση στην 24άδα του Champions League, με τον προπονητή της ομάδας, Ραφαέλ Ουραζμπαχτίν, να έχει καταλήξει στην ενδεκάδα που θα παρατάξει στην «Αστάνα Αρένα», σύμφωνα με Μέσα στο εξωτερικό.

Έτσι θα παραταχθεί η Καϊράτ

Το αυριανό παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό χάνει το μεγάλο αστέρι της Καϊράτ, Νταστάν Σατπάεφ, καθώς λόγω του τραυματισμού του βρίσκεται στη Γερμανία για θεραπεία, ενώ στο προηγούμενο ματς είχε δεχθεί κίτρινη κάρτα μετά από εντολή του… προπονητή του, για να εκτίσει την ποινή του κόντρα στους Πειραιώτες.

«Γνωρίζουμε πολύ καλά τη δύναμη των αντιπάλων μας. Τους έχουμε μελετήσει καλά και έχουμε παρακολουθήσει πολλά παιχνίδια. Τα αποτελέσματά τους μιλούν από μόνα τους, ανέφερε χαρακτηριστικά στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του ματς ο προπονητής των Καζάκων, κάτι που σημαίνει πως έχει συγκεκριμένο πλάνο για το πώς θα παρατάξει την ομάδα του.

Ποιο θα είναι αυτό; Σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα, ο Ουραζμπαχτίν θα επιλέξει τον Τεμιρλάν Αναρμπέκοφ κάτω από τα δοκάρια, με τους Μαρτίνοβιτς και Έγκορ Σορόκιν να είναι το δίδυμο των στόπερ, ενώ οι Ταπάλοφ και Μάτα θα είναι στο δεξί και αριστερό άκρο της αμυντική γραμμής,αντίστοιχα.

Από’ κει και πέρα, οι Κασαμπουλάτ και Γκλέιζερ θα είναι στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τους Μρίνσκι (που θα αντικαταστήσει το αστέρι της ομάδας) και Γκρομίκο στα «φτερά» της επίθεσης, ενώ ο Zορζίνιο θα παίξει πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Έντμιλσον.