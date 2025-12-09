Σε συζήτηση «εφ’ όλης της ύλης για το Αιγαίο» καλεί ο Φιντάν – Μία η ελληνοτουρκική διαφορά απαντά η Αθήνα

Για μία «δίκαιη μοιρασιά» στην Ανατολική Μεσόγειο μίλησε για μία ακόμα φορά ο τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, επιμένοντας στη θέση της Άγκυρας περί μίας συζήτησης όλων των διαφορών που υποστηρίζει η Τουρκία ότι υπάρχουν στο Αιγαίο, προβάλλοντας τις διεκδικήσεις της.

«Εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε την άποψη της δίκαιης μοιρασιάς στην Ανατολική Μεσόγειο. Υποστηρίζουμε την εξέταση όλων των διαφορών του Αιγαίου ως ένα σύνολο, να βρεθεί λύση στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου και της καλής γειτονίας με ουσιαστικό και εποικοδομητικό τρόπο. Το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο θέλουμε να τα δούμε ως μια περιοχή ευημερίας και σταθερότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χακάν Φιντάν.

Θέλει συνέχεια της θετικής ατζέντας ο Φιντάν

Ο τούρκος Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ακόμα ότι η Τουρκία θέλει να διατηρήσει τη θετική ατζέντα στις σχέσεις της με την Ελλάδα.

Ο Φιντάν αναφέρθηκε και στην μουσουλμανική κοινότητα της Θράκης λέγοντα πως «κάνουμε τα βήματά μας σχετικά με την υποστήριξη των δικαιωμάτων της τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης κι αν χρειαστεί το κάνουμε με αμοιβαιότητα».

Απορρίπτουμε αναθεωρητικές προτάσεις απαντά η Αθήνα

Απαντώντας στις δηλώσεις του τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, διπλωματικές πηγές τόνιζαν ότι «η οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και υφαλοκρηπίδας είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ως εκ τούτου αναθεωρητικές θέσεις και προτάσεις είναι καθολικά απορριπτέες».

Οι ίδιες πηγές σημείωναν ότι «η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και επιθυμεί, πάντοτε με γνώμονα το εθνικό συμφέρον, να συνεχίσει τον δομημένο διάλογο με την Τουρκία επί τη βάσει αυτών των αρχών».

Τέλος διπλωματικές πηγές τόνιζαν ως προς το καθεστώς της μουσουλμανικής μειονότητας, που επίσης έθεσε ο Φιντάν ότι «η Συνθήκη της Λωζάννης, καθορίζει σαφώς τον χαρακτήρα της μειονότητας στη Θράκη ως θρησκευτικό, στα μέλη της οποίας η Ελλάδα επιφυλάσσει πλήρη ισονομία και ισοπολιτεία».