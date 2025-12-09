Σε συζήτηση «εφ’ όλης της ύλης για το Αιγαίο» καλεί ο Φιντάν – Μία η ελληνοτουρκική διαφορά απαντά η Αθήνα
Διπλωματικές πηγές απαντούν στις δηλώσεις Φιντάν ότι αναθεωρητικές θέσεις και προτάσεις είναι απορριπτέες.
- Ασταμάτητη πλέον η Κίνα – Το πλεόνασμα ενός τρισ. δολ. μας επηρεάζει όλους
- Τα τρία αεροδρόμια που ξαναγράφουν τον παγκόσμιο χάρτη πτήσεων
- Άγνωστος πόλεμος Κιέβου-Μόσχας: Ο Ζελένσκι δεν θέλει μόνο εδάφη πίσω, αλλά και έναν… καλλιτέχνη
- Τι αναφέρει το σκεπτικό της απόφασης για την υπόθεση Παντελίδη - Αδικη απόφαση, λέει η Μίνα Αρναούτη
Για μία «δίκαιη μοιρασιά» στην Ανατολική Μεσόγειο μίλησε για μία ακόμα φορά ο τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, επιμένοντας στη θέση της Άγκυρας περί μίας συζήτησης όλων των διαφορών που υποστηρίζει η Τουρκία ότι υπάρχουν στο Αιγαίο, προβάλλοντας τις διεκδικήσεις της.
«Εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε την άποψη της δίκαιης μοιρασιάς στην Ανατολική Μεσόγειο. Υποστηρίζουμε την εξέταση όλων των διαφορών του Αιγαίου ως ένα σύνολο, να βρεθεί λύση στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου και της καλής γειτονίας με ουσιαστικό και εποικοδομητικό τρόπο. Το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο θέλουμε να τα δούμε ως μια περιοχή ευημερίας και σταθερότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χακάν Φιντάν.
Θέλει συνέχεια της θετικής ατζέντας ο Φιντάν
Ο τούρκος Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ακόμα ότι η Τουρκία θέλει να διατηρήσει τη θετική ατζέντα στις σχέσεις της με την Ελλάδα.
Ο Φιντάν αναφέρθηκε και στην μουσουλμανική κοινότητα της Θράκης λέγοντα πως «κάνουμε τα βήματά μας σχετικά με την υποστήριξη των δικαιωμάτων της τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης κι αν χρειαστεί το κάνουμε με αμοιβαιότητα».
Απορρίπτουμε αναθεωρητικές προτάσεις απαντά η Αθήνα
Απαντώντας στις δηλώσεις του τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, διπλωματικές πηγές τόνιζαν ότι «η οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και υφαλοκρηπίδας είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ως εκ τούτου αναθεωρητικές θέσεις και προτάσεις είναι καθολικά απορριπτέες».
Οι ίδιες πηγές σημείωναν ότι «η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και επιθυμεί, πάντοτε με γνώμονα το εθνικό συμφέρον, να συνεχίσει τον δομημένο διάλογο με την Τουρκία επί τη βάσει αυτών των αρχών».
Τέλος διπλωματικές πηγές τόνιζαν ως προς το καθεστώς της μουσουλμανικής μειονότητας, που επίσης έθεσε ο Φιντάν ότι «η Συνθήκη της Λωζάννης, καθορίζει σαφώς τον χαρακτήρα της μειονότητας στη Θράκη ως θρησκευτικό, στα μέλη της οποίας η Ελλάδα επιφυλάσσει πλήρη ισονομία και ισοπολιτεία».
- Τραγωδία στην Άρτα: Νεκρός ο οδηγός της νταλίκας που ανατράπηκε στην Ιονία Οδό
- Καρδίτσα – Μερσίν 72-80: Πλήρωσε την κακή πρώτη περίοδο
- Τα τρία αεροδρόμια που ξαναγράφουν τον παγκόσμιο χάρτη πτήσεων
- OnlyFans Wrapped 2025: Ποιοί ξοδεύουν και πόσα – Οι Έλληνες, η πρωταθλήτρια, και ο μυστικός «χρηματοδότης»
- Topolino, το μικρό αυτοκίνητο της Fiat που θέλει να κερδίσει τις ΗΠΑ
- LIVE: Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – Μαρσέιγ
- LIVE: Μονακό – Γαλατάσαραϊ
- LIVE: Τότεναμ – Σλάβια Πράγας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις