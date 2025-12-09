newspaper
Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
09.12.2025 | 15:55
Το «βαρύ» ποινικό παρελθόν του 37χρονου που σχεδίαζε νέα δολοφονία - Ο βιασμός και η ανθρωποκτονία
Σημαντική είδηση:
09.12.2025 | 18:36
Τι αναφέρει το σκεπτικό της απόφασης για την υπόθεση Παντελίδη - Άδικη απόφαση, λέει η Μίνα Αρναούτη
Σημαντική είδηση:
09.12.2025 | 19:29
Δεν έχει ελληνικό δίπλωμα οδήγησης ο Στέφανος Τσιτσιπάς - Ληγεί την Παρασκευή η διορία για να το παραδώσει
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τέλος στις φωτοτυπίες ταυτότητας – Αλλάζουν όλα στις καθημερινές συναλλαγές
Ελλάδα 09 Δεκεμβρίου 2025 | 23:41

Τέλος στις φωτοτυπίες ταυτότητας – Αλλάζουν όλα στις καθημερινές συναλλαγές

Οι συναλλαγές πολιτών με ιδιωτικούς φορείς  -όπως τράπεζες- όπου απαιτείται φωτοαντίγραφο ταυτότητας, θα γίνονται πλέον αποκλειστικά ψηφιακά.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ύπνος: Κοιμάσαι σωστά; Αν όχι, η υγεία σου ίσως κινδυνεύει

Ύπνος: Κοιμάσαι σωστά; Αν όχι, η υγεία σου ίσως κινδυνεύει

Spotlight

Αλλαγές στη διαδικασία τήρησης και χρήσης φωτοαντιγράφων δελτίων ταυτότητας προωθεί το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με το νομοσχέδιο «Ψηφιακή ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και λοιπές διατάξεις».

Αλλαγές στα ψηφιακά φωτοαντίγραφα του δελτίου ταυτότητας

Σύμφωνα με το άρθρο 30 του εν λόγω νομοσχεδίου που τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, οι συναλλαγές πολιτών με ιδιωτικούς φορείς  -όπως τράπεζες- όπου απαιτείται φωτοαντίγραφο ταυτότητας, θα γίνονται πλέον αποκλειστικά ψηφιακά.

Συνοπτικά οι αλλαγές έχουν ως εξής:

  • Στις συναλλαγές με φορείς του ιδιωτικού τομέα, η υποβολή και η έκδοση του φωτοαντιγράφου ταυτότητας θα γίνεται πλέον αποκλειστικά με τη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών.
  • Η δημιουργία του ψηφιακού αντιγράφου δελτίου ταυτότητας Ελλήνων πολιτών γίνεται σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-Ε.Ψ.Π.). Η είσοδος σε αυτήν επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του φορέα που χειρίζεται την υπόθεση. Προϋπόθεση για την έκδοση του ψηφιακού αντιγράφου είναι η επαλήθευση της ορθότητας των στοιχείων και της ισχύος του δελτίου ταυτότητας του πολίτη, μέσω διαλειτουργικότητας με το Μητρώο Δελτίων Ταυτοτήτων Ελλήνων Πολιτών της Ελληνικής Αστυνομίας.
  • Στο ψηφιακό αντίγραφο δελτίου ταυτότητας Ελλήνων πολιτών περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία του δελτίου ταυτότητας Ελλήνων πολιτών: α) αριθμός δελτίου ταυτότητας, β) ονοματεπώνυμο με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες, γ) πατρώνυμο με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες, δ) μητρώνυμο με ελληνικούς χαρακτήρες, ε) ημερομηνία γέννησης, στ) τόπος γέννησης, ζ) ημερομηνία και αρχή έκδοσης και η) φωτογραφία του κατόχου.

Η άντληση των στοιχείων του πρώτου εδαφίου πραγματοποιείται από το Μητρώο Δελτίων Ταυτοτήτων Ελλήνων Πολιτών της Ελληνικής Αστυνομίας, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ..

Το ψηφιακό έγγραφο θα μπορεί να αποθηκεύεται και σε μορφή PDF, έχοντας πλήρη ισχύ νόμιμου φωτοαντιγράφου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Crypto
Bitcoin: Το 2025 αποδεικνύεται «τρενάκι του τρόμου» για το κρυπτονόμισμα

Bitcoin: Το 2025 αποδεικνύεται «τρενάκι του τρόμου» για το κρυπτονόμισμα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ύπνος: Κοιμάσαι σωστά; Αν όχι, η υγεία σου ίσως κινδυνεύει

Ύπνος: Κοιμάσαι σωστά; Αν όχι, η υγεία σου ίσως κινδυνεύει

World
Warner Bros. Discovery: Το παρασκήνιο της σύγκρουσης Netflix-Paramount

Warner Bros. Discovery: Το παρασκήνιο της σύγκρουσης Netflix-Paramount

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Χολαργός: Συνελήφθησαν οι δύο δράστες της επίθεσης με μαχαίρι στον 14χρονο
Ελλάδα 09.12.25

Συνελήφθησαν οι δύο δράστες της επίθεσης με μαχαίρι σε 14χρονο στον Χολαργό

Σε βάρος τους είχε σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοχρησία και οπλοκατοχή - Ο ένας εμφανίστηκε αυτοβούλως στην Αστυνομία και ο άλλος εντοπίστηκε σε ξενοδοχείο

Σύνταξη
Αγρότες: «Απόβαση» των τρακτέρ από ξηρά και θάλασσα – «Ας έρθουν να μας συλλάβουν»
Ανυποχώρητοι 09.12.25

«Απόβαση» αγροτών από ξηρά και θάλασσα - «Ας έρθουν να μας συλλάβουν»

Στα «χαρακώματα» οι αγρότες σχεδιάζουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους αψηφώντας τους εκβιασμούς, τις απειλές και την καταστολή. Ζεσταίνουν τις μηχανές των τρακτέρ και των αγροτικών τους μηχανημάτων προκειμένου να προχωρήσουν σε αποκλεισμό του επιβατικού και του εμπορικού λιμανιού του Βόλου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αγρότες πήγαν τούρτα σε αστυνομικό που είχε τα γενέθλιά της [βίντεο]
Σούπερ έκπληξη 09.12.25

Αγρότες πήγαν τούρτα σε αστυνομικό που είχε τα γενέθλιά της

Τρυφερό στιγμιότυπο από ένα κρύο δραμινό βράδυ. Οι αγρότες, μαζί με τους παρευρισκόμενους συναδέλφους της αστυνομικού, της τραγούδησαν το τραγούδι των γενεθλίων, κι εκείνη έσβησε το κεράκι κι έκανε την ευχή της.

Σύνταξη
Άρτα: Σοβαρό τροχαίο με ανατροπή νταλίκας που μετέφερε λάδια στην Ιονία Οδό – Εγκλωβίστηκε ο οδηγός
Ελλάδα 09.12.25

Άρτα: Σοβαρό τροχαίο με ανατροπή νταλίκας που μετέφερε λάδια στην Ιονία Οδό – Εγκλωβίστηκε ο οδηγός

Το βαρύ όχημα ανατράπηκε κοντά στη Σκαμνιά στην Άρτα - Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς μεγάλη ποσότητα λαδιών έχει χυθεί στο οδόστρωμα, δημιουργώντας υψηλό κίνδυνο ολισθηρότητας

Σύνταξη
Αγρότες πρόσφεραν κρόκο και μήλα στους διερχόμενους οδηγούς στην Κοζάνη [βίντεο]
Μπλόκο Σιάτιστας 09.12.25

Αγρότες πρόσφεραν κρόκο και μήλα στους διερχόμενους οδηγούς στην Κοζάνη

Οι αντιδράσεις των οδηγών αναδεικνύουν ότι υπάρχει μεγάλος σεβασμός και περίσσια αλληλεγγύη ανάμεσα στους αγρότες και τους πολίτες εκτός του κλάδου των αγροτοκτηνοτρόφων.

Σύνταξη
Ρύθμιση για διαθήκες που αφορούν θανάτους πριν από την 1η Νοεμβρίου – Ξεμπλοκάρουν 14.000 υποθέσεις
Ελλάδα 09.12.25

Ρύθμιση για διαθήκες που αφορούν θανάτους πριν από την 1η Νοεμβρίου - Ξεμπλοκάρουν 14.000 υποθέσεις

Ετσι, θα ξεμπλοκάρουν και όσες διαθήκες παραμένουν προς δημοσίευση φέρνοντας έσοδα και για το δημόσιο από την πληρωμή των αναλογούντων φόρων κληρονομιάς.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ν. Κακλαμάνης για τα 50 χρόνια από το Σύνταγμα του 1975: «Η Δημοκρατία είναι ζωντανός οργανισμός που εξελίσσεται»
«Ο Νόμος των Νόμων» 09.12.25

Ν. Κακλαμάνης για τα 50 χρόνια από το Σύνταγμα του 1975: «Η Δημοκρατία είναι ζωντανός οργανισμός που εξελίσσεται»

Την επετειακή έκθεση της Βουλής «Το δικό μας Σύνταγμα 1975–2025» προλόγισε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης για τα 50 χρόνια του Συντάγματος που καθόρισε τη Μεταπολίτευση.

Σύνταξη
«Δεν χρησιμοποιούμε πλαστικές σφαίρες» λέει η ΕΛ.ΑΣ. – Οι καταγγελίες των κτηνοτρόφων στην Κρήτη
Ελλάδα 09.12.25

«Δεν χρησιμοποιούμε πλαστικές σφαίρες» λέει η ΕΛ.ΑΣ. – Οι καταγγελίες των κτηνοτρόφων στην Κρήτη

Σύμφωνα με τον πρόεδρο των κτηνοτρόφων Κρήτης, Λευτέρη Τριανταφυλλάκη, πάνω από δέκα αγρότες και κτηνοτρόφοι τραυματίστηκαν από πλαστικές σφαίρες που φέρεται να εκτόξευσαν οι αστυνομικές δυνάμεις

Σύνταξη
Τι αναφέρει το σκεπτικό της απόφασης για την υπόθεση Παντελίδη – Αδικη απόφαση, λέει η Μίνα Αρναούτη
Ελλάδα 09.12.25

Τι αναφέρει το σκεπτικό της απόφασης για την υπόθεση Παντελίδη - Αδικη απόφαση, λέει η Μίνα Αρναούτη

Οι δύο κοπέλες που επέβαιναν στο μοιραίο τζιπ θα αποζημιωθούν από την ασφαλιστική εταιρεία του αυτοκινήτου, που οδηγούσε ο Παντελής Παντελίδης με ποσά πάντως πολύ μικρότερα από αυτά που διεκδικούσαν

Σύνταξη
Αγρότες: Καταστολή στα μπλόκα, εισαγγελείς και «εγκληματικές οργανώσεις» απέναντι σε ένα κίνημα που φουντώνει
Αγροτικές κινητοποιήσεις 09.12.25

Καταστολή στα μπλόκα, εισαγγελείς και «εγκληματικές οργανώσεις» απέναντι σε ένα κίνημα που φουντώνει

Ανυποχώρητοι αγρότες και κτηνοτρόφοι σε πάνω από 50 μπλόκα σε όλη τη χώρα. Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις με πολύμορφες δράσεις και την κυβέρνηση να απαντά με καταστολή αλλά και… «ανοιχτές πόρτες στον διάλογο». Παρέμβαση του Αρείου Πάγου και παραγγελία για αυτεπάγγελτη διερεύνηση τυχόν αδικημάτων. Σαρωτική η υποστήριξη των πολιτών στα αιτήματα του αγροκτηνοτροφικού κόσμου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τα μηνύματα της 20χρονης με τον 14χρονο στον Χολαργό – Τι υποστηρίζει ένας από τους δράστες
Ελλάδα 09.12.25

Τα μηνύματα της 20χρονης με τον 14χρονο στον Χολαργό – Τι υποστηρίζει ένας από τους δράστες

Οι δράστες, θέλοντας να καλύψουν τα ίχνη τους, έριξαν σαν δόλωμα στο θύμα μία 20χρονη η οποία του ζήτησε να βγουν ραντεβού, στον Χολαργό ένα ραντεβού που θα μετατρεπόταν σε εφιάλτη για τον ανήλικο.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ευρωκοινοβούλιο: Το άρθρο 86 και τα εμπόδια στην απονομή δικαιοσύνης – Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Δικαίου έναντι διατάξεων
Εκδήλωση Φαραντούρη 10.12.25

Το άρθρο 86 και τα εμπόδια στην απονομή δικαιοσύνης - Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Δικαίου έναντι διατάξεων

Στο Ευρωκοινοβούλιο μεταφέρθηκε η συζήτηση για τα εμπόδια στην απονομή δικαιοσύνης και το άρθρο 86 του ελληνικού Συντάγματος. Φαραντούρης, Καρυστιανού και Ράμμος τοποθετήθηκαν σχετικά.

Σύνταξη
Αεροπλάνο προσγειώνεται πάνω σε αυτοκίνητο και όλοι επιβιώνουν με γρατζουνιές! [βίντεο]
Τρομακτικό 10.12.25

Απίστευτο σκηνικό στις ΗΠΑ: Αεροπλάνο προσγειώθηκε σε εν κινήσει ΙΧ

Την Δευτέρα το βράδυ μια 57χρονη οδηγός μπορεί να πει πως «έπεσε ο ουρανός στο κεφάλι της», όταν ένα αεροπλάνο προσγειώθηκε πάνω στο αυτοκίνητό της και την γλίτωσαν όλοι!

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ- Μαρσέιγ 2-3: Γλίτωσαν στο τέλος οι φιλοξενούμενοι, νίκη με εκτελεστή τον Γκρίνγουντ (vid)
Champions League 10.12.25

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ- Μαρσέιγ 2-3: Γλίτωσαν στο τέλος οι φιλοξενούμενοι, νίκη με εκτελεστή τον Γκρίνγουντ (vid)

Μπορεί η Ουνιόν να προηγήθηκε στο 5’, όμως η Μαρσέιγ είχε σε μεγάλη μέρα τον Γκρίνγουντ που πέτυχε δυο γκολ. Οι Γάλλοι πάνε δυνατά για την πρόκριση. Δυο γκολ της Ουνιόν, μετά το 2-3, ακυρώθηκαν για οφσάιντ

Βάιος Μπαλάφας
PSV Αϊντχόφεν – Ατλέτικο Μαδρίτης 2-3: Αντέδρασε, νίκησε και «βλέπει» οχτάδα
Champions League 10.12.25

PSV Αϊντχόφεν – Ατλέτικο Μαδρίτης 2-3: Αντέδρασε, νίκησε και «βλέπει» οχτάδα

Η Ατλέτικο Μαδρίτης αν και βρέθηκε από νωρίς πίσω στο σκορ κόντρα στην Αϊντχόφεν, στην Ολλανδία, για την έκτη αγωνιστική του UCL, αντέδρασε, πήρε το ματς με 3-2 και πλέον «βλέπει» για τα καλά μια θέση στην οχτάδα.

Δημήτρης Θεοδωρόπουλος
Χολαργός: Συνελήφθησαν οι δύο δράστες της επίθεσης με μαχαίρι στον 14χρονο
Ελλάδα 09.12.25

Συνελήφθησαν οι δύο δράστες της επίθεσης με μαχαίρι σε 14χρονο στον Χολαργό

Σε βάρος τους είχε σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοχρησία και οπλοκατοχή - Ο ένας εμφανίστηκε αυτοβούλως στην Αστυνομία και ο άλλος εντοπίστηκε σε ξενοδοχείο

Σύνταξη
Ο Δένδιας ζήτησε συγγνώμη από τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων – Τα «καρφιά» στον Μητσοτάκη
Χριστουγεννιάτικο δέντρο 09.12.25

Ο Δένδιας ζήτησε συγγνώμη από τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων – Τα «καρφιά» στον Μητσοτάκη

Ο Νίκος Δένδιας εξέφρασε τη λύπη του γιατί το πρόγραμμα της Βουλής δεν επέτρεψε να ψηφιστεί το ν/σ με τις αυξήσεις για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων πριν τα Χριστούγγενα.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Ολική επαναφορά Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο – Ένας στους πέντε πολίτες δηλώνουν δυνητικοί ψηφοφόροι
Δημοσκόπηση 09.12.25

Ολική επαναφορά Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο - Ένας στους πέντε πολίτες δηλώνουν δυνητικοί ψηφοφόροι

Τι καταγράφει η πρώτη δημοσκόπηση για τον Αλέξη Τσίπρα, μετά την παρουσίαση της «Ιθάκης» στο «Παλλάς». Οι διαθέσεις της κοινής γνώμης απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό και το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου πολιτικού φορέα.

Σύνταξη
Τζέρεμι Ο. Χάρις: Ελεύθερος χωρίς κατηγορίες στην Ιαπωνία ο ηθοποιός του Emily In Paris μετά την υπόθεση MDMA
Fizz 09.12.25

Τζέρεμι Ο. Χάρις: Ελεύθερος χωρίς κατηγορίες στην Ιαπωνία ο ηθοποιός του Emily In Paris μετά την υπόθεση MDMA

Ο γνωστός θεατρικός συγγραφέας και ηθοποιός Τζέρεμι Ο. Χάρις αφέθηκε ελεύθερος μετά από τρεις εβδομάδες κράτησης στην Ιαπωνία, χωρίς να του ασκηθούν διώξεις

Σύνταξη
Agrotica: Η ΔΕΘ μεταφέρει την κλαδική έκθεση – Κινητοποιήσεις και αποχώρηση εταιρειών αλλάζει τον σχεδιασμό
Agro-in 09.12.25

Η ΔΕΘ μεταφέρει τον Μάρτιο την Agrotica - Κινητοποιήσεις και αποχώρηση εταιρειών αλλάζει τον σχεδιασμό

H διεξαγωγή της 31ης Διεθνούς Έκθεσης Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού & Εφοδίων «Agrotica» μετατίθεται χρονικά για να διασφαλιστεί το κύρος της. Η κορυφαία κλαδική έκθεση βρίσκεται μπροστά σε ένα «τσουνάμι» απόσυρσης μεγάλων εταιρειών σε ένδειξη συμπαράστασης στις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Σύνταξη
OnlyFans Wrapped 2025: Ποιοί ξοδεύουν και πόσα – Οι Έλληνες, η πρωταθλήτρια, και ο μυστικός «χρηματοδότης»
Εκτόνωση 09.12.25

OnlyFans Wrapped 2025: Ποιοί ξοδεύουν και πόσα – Οι Έλληνες, η πρωταθλήτρια, και ο μυστικός «χρηματοδότης»

Η ετήσια έκθεση OnlyFans Wrapped 2025 αποκαλύπτει τη λεπτομερή γεωγραφία της δαπάνης αναδεικνύοντας τους πιο γενναιόδωρους χρήστες αλλά και τις ανισότητες στον αλγόριθμο του σεξ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – Μαρσέιγ
Champions League 09.12.25

LIVE: Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – Μαρσέιγ

LIVE: Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – Μαρσέιγ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – Μαρσέιγ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 9.

Σύνταξη
LIVE: Μονακό – Γαλατάσαραϊ
Champions League 09.12.25

LIVE: Μονακό – Γαλατάσαραϊ

LIVE: Μονακό – Γαλατάσαραϊ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μονακό – Γαλατάσαραϊ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 8.

Σύνταξη
LIVE: Τότεναμ – Σλάβια Πράγας
Champions League 09.12.25

LIVE: Τότεναμ – Σλάβια Πράγας

LIVE: Τότεναμ – Σλάβια Πράγας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Τότεναμ – Σλάβια Πράγας για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
LIVE: Αϊντχόφεν – Ατλέτικο Μαδρίτης
Champions League 09.12.25

LIVE: Αϊντχόφεν – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Αϊντχόφεν – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Αϊντχόφεν – Ατλέτικο Μαδρίτης για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 6.

Σύνταξη
LIVE: Ίντερ – Λίβερπουλ
Champions League 09.12.25

LIVE: Ίντερ – Λίβερπουλ

LIVE: Ίντερ – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ίντερ – Λίβερπουλ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Άιντραχτ Φρανκφούρτης
Ποδόσφαιρο 09.12.25

LIVE: Μπαρτσελόνα – Άιντραχτ Φρανκφούρτης

LIVE: Μπαρτσελόνα – Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπαρτσελόνα – Άιντραχτ Φρανκφούρτης για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Must Read
Βροχή τα πακέτα στο ΧΑ, μετοχικές αλλαγές σε ΕΥΑΘ και Cenergy, τράπεζες, έργα και… γεωτρήσεις στο Capital Link, το μήνυμα Εξάρχου

Βροχή τα πακέτα στο ΧΑ, μετοχικές αλλαγές σε ΕΥΑΘ και Cenergy, τράπεζες, έργα και… γεωτρήσεις στο Capital Link, το μήνυμα Εξάρχου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο