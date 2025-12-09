Τέλος στις φωτοτυπίες ταυτότητας – Αλλάζουν όλα στις καθημερινές συναλλαγές

Αλλαγές στη διαδικασία τήρησης και χρήσης φωτοαντιγράφων δελτίων ταυτότητας προωθεί το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με το νομοσχέδιο «Ψηφιακή ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και λοιπές διατάξεις».

Αλλαγές στα ψηφιακά φωτοαντίγραφα του δελτίου ταυτότητας

Σύμφωνα με το άρθρο 30 του εν λόγω νομοσχεδίου που τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, οι συναλλαγές πολιτών με ιδιωτικούς φορείς -όπως τράπεζες- όπου απαιτείται φωτοαντίγραφο ταυτότητας, θα γίνονται πλέον αποκλειστικά ψηφιακά.

Συνοπτικά οι αλλαγές έχουν ως εξής:

Στις συναλλαγές με φορείς του ιδιωτικού τομέα, η υποβολή και η έκδοση του φωτοαντιγράφου ταυτότητας θα γίνεται πλέον αποκλειστικά με τη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών.

Η δημιουργία του ψηφιακού αντιγράφου δελτίου ταυτότητας Ελλήνων πολιτών γίνεται σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-Ε.Ψ.Π.). Η είσοδος σε αυτήν επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του φορέα που χειρίζεται την υπόθεση. Προϋπόθεση για την έκδοση του ψηφιακού αντιγράφου είναι η επαλήθευση της ορθότητας των στοιχείων και της ισχύος του δελτίου ταυτότητας του πολίτη, μέσω διαλειτουργικότητας με το Μητρώο Δελτίων Ταυτοτήτων Ελλήνων Πολιτών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στο ψηφιακό αντίγραφο δελτίου ταυτότητας Ελλήνων πολιτών περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία του δελτίου ταυτότητας Ελλήνων πολιτών: α) αριθμός δελτίου ταυτότητας, β) ονοματεπώνυμο με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες, γ) πατρώνυμο με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες, δ) μητρώνυμο με ελληνικούς χαρακτήρες, ε) ημερομηνία γέννησης, στ) τόπος γέννησης, ζ) ημερομηνία και αρχή έκδοσης και η) φωτογραφία του κατόχου.

Η άντληση των στοιχείων του πρώτου εδαφίου πραγματοποιείται από το Μητρώο Δελτίων Ταυτοτήτων Ελλήνων Πολιτών της Ελληνικής Αστυνομίας, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ..

Το ψηφιακό έγγραφο θα μπορεί να αποθηκεύεται και σε μορφή PDF, έχοντας πλήρη ισχύ νόμιμου φωτοαντιγράφου.