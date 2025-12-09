Γιάννης Λάλας: Εξαρθρώθηκε ομάδα εκτελεστών – Είχαν κάνει απόπειρα δολοφονίας εναντίον του
Ο Γιάννης Λάλας δολοφονήθηκε πριν από λίγους μήνες στην Αράχοβα - Οι αρχές εξάρθρωσαν ομάδα εκτελεστών που είχαν συμμετάσχει σε αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας εναντίον του
Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται έξι άτομα που κατηγορούνται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης εκτελεστών συμβολαίων θανάτου και φέρονται ότι είναι πίσω από την απόπειρα ανθρωποκτονίας εναντίον του 42χρονου Γιάννη Λάλα, ο οποίος δολοφονήθηκε πριν από λίγο καιρό στην Αράχοβα.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, πρόκειται για τέσσερις άνδρες αλβανικής υπηκοότητας και δύο Έλληνες (έναν άνδρα και μια γυναίκα), οι οποίοι συνελήφθησαν από την Δίωξη Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Οι τέσσερις φέρονται να συμμετείχαν στην απόπειρα δολοφονίας που είχε γίνει εναντίον του Γιάννη Λάλα
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ως μέλη της ομάδας εκτελεστών φέρονται ότι είναι οι τέσσερις άνδρες αλβανικής καταγωγής, οι οποίοι είναι γνωστοί στις αρχές για απόπειρες ανθρωποκτονιών και άλλα βαριά αδικήματα, ενώ ο ένας από αυτούς κρατείται ήδη στις φυλακές, καθώς είχε συλληφθεί πριν από λίγο καιρό για ναρκωτικά.
Η αποτυχημένη απόπειρα
Οι τέσσερις Αλβανοί φέρονται ότι συμμετείχαν στην απόπειρα δολοφονίας που είχε γίνει εναντίον του Γιάννη Λάλα έξω από πρατήριο υγρών καυσίμων ιδιοκτησίας του στα Άνω Λιόσια, όπου είχαν «γαζώσει» τη θωρακισμένη Μερσεντές του με καλάσνικοφ, αλλά τότε είχε γλυτώσει από τις σφαίρες και είχε καταφύγει στην Αστυνομία.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, έχουν βρεθεί στην κατοχή των κατηγορούμενων τέσσερα τουφέκια καλάσνικοφ και τρία πιστόλια.
Λεπτομέρειες για την υπόθεση αναμένεται να ανακοινωθούν από την ΕΛ.ΑΣ. μετά την ολοκλήρωση της υπόθεσης.
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ
