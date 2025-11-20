Στη φυλακή οι 4 συλληφθέντες για τη δολοφονία Λάλα – «Ψάξτε αλλού τους δράστες» είπε ο βασικός κατηγορούμενος
Όπως υποστήριξε ο 37χρονος, δεν έχει σχέση με τη δολοφονία Λάλα και ότι τα όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή του τα είχε για την προσωπική του ασφάλεια.
- Μεταλλαγμένο στέλεχος γρίπης απειλεί με αύξηση κρουσμάτων – Πόσο προστατεύει το εμβόλιο
- Άγριο bullying σε δημοτικό - Εννιάχρονο αγόρι ακρωτηριάστηκε από συμμαθητές του
- Εργατικό δυστύχημα σχεδόν κάθε δύο μέρες – Η αξία της ζωής στην εργασία σε Ελλάδα και Ευρώπη σε εκδήλωση της Left στην Αθήνα
- Πώς ένα από τα πιο επικίνδυνα ηφαίστεια των ΗΠΑ θα αξιοποιηθεί ως πηγή ενέργειας
Στη φυλακή οδηγούνται και οι τέσσερις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της δολοφονίας του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα.
Σύμφωνα με πληροφορίες κανένας από τους κατηγορουμένους δεν αποδέχθηκε ότι έχει σχέση με την εγκληματική ενέργεια που τους αποδίδεται.
Ο 37χρονος, ο οποίος φέρεται να έχει κεντρικό ρόλο στην αξιόποινη πράξη της ανθρωποκτονίας αλλά και σε άλλη εγκληματική ενέργεια που έλαβε χώρα λιγο διάστημα πριν στην Αθήνα, αρνήθηκε την εμπλοκή του.
«Τα όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή μου τα είχα για την προσωπική μου ασφάλεια. Δεν έχω καμία σχέση με τη ανθρωποκτονία του 42χρονου, ψάξτε αλλού τους δράστες» φέρεται να ισχυρίστηκε ο κατηγορούμενος.
Υπενθυμίζεται ότι με βάση τα στοιχεία της προανακριτικής δικογραφίας σε βάρος των τεσσάρων κατηγορουμένων, έχει ασκηθεί βαρυτατη ποινική δίωξη για σειρά κακουργηματικών και πλημμεληματικών πράξεων μεταξύ των οποίων οι κατηγορίες της εγκληματικής οργανωσης, της ανθρωποκτονίας, της διακίνησης ναρκωτικών και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
- COP30: Πυρκαγιά σε περίπτερο του συνεδριακού κέντρου όπου γίνονται οι συνομιλίες για το κλίμα
- Δημοσκόπηση Metron Analysis: Αντιμέτωπη με τείχος δυσαρέσκειας η κυβέρνηση – Όνειρο άπιαστο η αυτοδυναμία
- Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κάνει κακό στον εαυτό του
- Στο προσκήνιο ξανά το Βρετανικό Μουσείο και όχι για τα εκθέματά του: Η αμφιλεγόμενη χορηγία των 15 ετών
- Λίβανος: «Συνελήφθη ο μεγαλύτερος βαρόνος ναρκωτικών της χώρας», λέει ο στρατός
- Super League: Το «ψυγείο» των διαιτητών γίνεται «κατάψυξη»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις