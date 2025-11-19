Ντοκουμέντα με τα οχήματα που χρησιμοποίησαν οι δράστες της δολοφονίας Λάλα – Αυτό είναι το μισθωμένο ΙΧ του Πετσίτη

Πλούσιο υλικό από κάμερες ασφαλείας που κατέγραψαν τις κινήσεις των δραστών της δολοφονίας του Γιάννη Λάλα αξιοποίησαν οι αξιωνατικοί της ΕΛ.ΑΣ. για την ταυτοποίησή τους.

Σημαντικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης και στη σύλληψη των δραστών έπαιξαν τα οχήματα που χρησιμοποίησαν οι δράστες κατά τις μετακινήσεις του.

Το όχημα του Πετσίτη

Αρχικά η αστυνομία είχε εντοπίσει το αυτοκίνητο και την μηχανή με τα οποία κινήθηκαν οι δράστες τον περασμένο Σεπτέμβριο στο Παγκράτι κατά την απόπειρα δολοφονίας 34χρονου συνεργάτη του Γιάννη Λάλα.

Ο ένας δράστης οδηγεί την μοτοσικλέτα και ο άλλος το πολυτελές μαύρο όχημα, που όπως προέκυψε από την έρευνα των Αρχών είχε παραχωρηθεί από εταιρεία χρονομίσθωσης και ενοικιάσεων αυτοκινήτων στο όνομα του επιχειρηματία Μανώλη Πετσίτη εδώ και περίπου έναν χρόνο και βρέθηκε στην κατοχή των δραστών με άγνωστο μέχρι στιγμής τρόπο.

Σε άλλες εικόνες που εντοπίστηκαν από κάμερες ασφαλείας έχουν καταγραφεί τα οχήματα των δραστών κατά τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα στην περιοχή της Αράχωβας.

Συγκεκριμένα φαίνονται οι κινήσεις των δύο εκτελεστών με το κλεμμένο από την Ηλιούπολη κόκκινο SUV, την στιγμή που φεύγουν από του Γκύζη όπου κατοικούσε ο ένας εξ αυτών και στη συνέχεια την άφιξή τους στον Παρνασσό.

Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο βρέθηκε λίγη ώρα μετά τη δολοφονία Λάλα να καίγεται σε ερημική περιοχή της Αράχωβας