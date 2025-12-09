Γέμισε πορτοκάλια ο Κηφισός – Επεσαν από φορτηγό

Γέμισε με πορτοκάλια ο Κηφισός που έπεσαν από φορτηγό το οποίο τα μετάφερε στο ύψος της Κηφισίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τροχαίας, λόγω πτώσης μεταφορικού εμπορεύματος (πορτοκάλια) εν οδώ από διερχόμενο φορτηγό, παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος της εξόδου Κηφισιάς, συγκεκριμένα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση της Τροχαίας αναζητείται ο οδηγός που αποχώρησε από το σημείο.

Εντόνα ωστόσο κυκλοφοριακά προβλήματα παρατηρούνται αυτή την ώρα στην Εθνική οδό στο ύψος της Κηφισιάς. Στο κόκκινο ωστόσο βρίσκονται και αρκετοί δρόμοι του λεκανοπεδίου.