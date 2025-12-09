Γέμισε πορτοκάλια ο Κηφισός – Επεσαν από φορτηγό
Αναζητείται ο οδηγός του φορτηγού που αποχώρησε από το σημείο.
Γέμισε με πορτοκάλια ο Κηφισός που έπεσαν από φορτηγό το οποίο τα μετάφερε στο ύψος της Κηφισίας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τροχαίας, λόγω πτώσης μεταφορικού εμπορεύματος (πορτοκάλια) εν οδώ από διερχόμενο φορτηγό, παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος της εξόδου Κηφισιάς, συγκεκριμένα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.
Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση της Τροχαίας αναζητείται ο οδηγός που αποχώρησε από το σημείο.
Δείτε την κίνηση στους δρόμους
Εντόνα ωστόσο κυκλοφοριακά προβλήματα παρατηρούνται αυτή την ώρα στην Εθνική οδό στο ύψος της Κηφισιάς. Στο κόκκινο ωστόσο βρίσκονται και αρκετοί δρόμοι του λεκανοπεδίου.
- Καλύβια: Αυτά είναι τα καλάσνικοφ που βρέθηκαν στο κλεμμένο ΙΧ – Κρατά το στόμα του κλειστό ο 37χρονος
- To σκάνδαλο Μογκερίνι «κατάπιε» την ευρωπαϊκή συμφωνία κατά της διαφθοράς
- O Γ.Γ. της FIBA Ανδρέας Ζαγκλής για την πιθανή ημερομηνία έναρξης του ΝΒΑ Europe
- Ούτε κρύο, ούτε χιλιόμετρα: «Ερυθρόλευκη» η εξέδρα και στην Αστάνα (pics)
- Τυχαίες μεταλλάξεις μετατρέπουν το σώμα μας σε γενετικό μωσαϊκό
- Θεσσαλονίκη: Πτώση μεγάλου δένδρου στη Χαριλάου – Καταπλάκωσε σταθμευμένα αυτοκίνητα
- Ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις βάζει στη θέση του τον Ταραντίνο – Kοκαΐνη, τοξικότητα, IDF και ενόχληση με όλα
- Ρωσία: Νεκρά τα μέλη του πληρώματος του στρατιωτικού μεταγωγικού που συνετρίβη κοντά στη Μόσχα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις