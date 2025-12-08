Η Ιαπωνία καλεί τον πρεσβευτή της Κίνας για έντονες διαμαρτυρίες
Η Ιαπωνία κάλεσε τον Κινέζο πρεσβευτή στο υπουργείο Εξωτερικών, με σκοπό να προβεί σε έντονες διαμαρτυρίες για φερόμενο «κλείδωμα» γιαπωνέζικου μαχητικού αεροσκάφους από κινεζικό μαχητικό.
Η ιαπωνική διπλωματία κάλεσε τον πρεσβευτή της Κίνας στην Ιαπωνία για να του εκφράσει την «έντονη διαμαρτυρία» της διότι το σαββατοκύριακο κινεζικά στρατιωτικά αεροσκάφη «εγκλώβισαν» με τα ραντάρ τους ιαπωνικά καταδιωκτικά, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών στο Τόκιο.
Ο υφυπουργός Εξωτερικών Τακεχίρο Φουνακόσι κάλεσε τον πρεσβευτή Γου Τζιανγκχάο χθες μετά το μεσημέρι (τοπική ώρα) και του εξέφρασε την «έντονη διαμαρτυρία» της κυβέρνησής του για «αυτές τις επικίνδυνες και εξαιρετικά λυπηρές ενέργειες», αναφέρει δελτίο Τύπου του υπουργείου.
Ο κ. Φουνακόσι «παρότρυνε σθεναρά την κινεζική κυβέρνηση να εγγυηθεί πως δεν θα επαναληφθούν τέτοιες ενέργειες», προστίθεται στο κείμενο, που δόθηκε στη δημοσιότητα αργά χθες το βράδυ, σύμφωνα με το ΑΠΕ.
Τι σημαίνει «εγκλωβισμός» στο ραντάρ πυρός
Ο όρος «εγκλωβισμός» σημαίνει πως το ραντάρ κάποιου στρατιωτικού αεροσκάφους σταματά απλώς να σαρώνει τους αιθέρες κι αρχίζει να παρακολουθεί συγκεκριμένο στόχο, ώστε τα υπολογιστικά συστήματα να καταλήξουν σε «λύση» πυρός.
Τα σύγχρονα μαχητικά διαθέτουν συστήματα προειδοποίησης, που επιτρέπουν να ενημερώνεται ο χειριστής αν το αεροσκάφος του έχει εγκλωβιστεί κατ’ αυτόν τον τρόπο κι αν βάλλεται, ώστε να κάνει ελιγμούς αποφυγής.
Κινεζικά μαχητικά «κλείδωσαν» σε δυο περιπτώσεις ιαπωνικά καταδιωκτικά στον εναέριο χώρο κοντά στη νήσο Οκινάουα (νότια Ιαπωνία) προχθές Σάββατο, σύμφωνα με το ιαπωνικό υπουργείο Άμυνας. Γενικά τα μαχητικά χρησιμοποιούν τα ραντάρ τους για την αναγνώριση στόχων, αλλά και στο πλαίσιο επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης.
Η Ιαπωνία το αποκάλεσε «επικίνδυνο και εξαιρετικά λυπηρό» συμβάν
Ο υπουργός Άμυνας της Ιαπωνίας Σίντζιρο Κοϊζούμι ανέφερε επίσης χθες το πρωί πως επρόκειτο για «επικίνδυνο και εξαιρετικά λυπηρό» συμβάν.
Από την άλλη, εκπρόσωπος του κινεζικού πολεμικού ναυτικού δήλωσε ότι ιαπωνικά καταδιωκτικά πλησίασαν επανειλημμένα στοιχεία του και προσπάθησαν να εμποδίσουν τη διεξαγωγή αεροναυτικών γυμνασίων, προσθέτοντας ότι οι κατηγορίες που διατυπώθηκαν από το Τόκιο είναι «εντελώς αντίθετες με τα γεγονότα».
Η ένταση ανάμεσα στο Πεκίνο και στο Τόκιο έχει κλιμακωθεί αφότου η νέα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, η Σανάε Τακαΐτσι, υπονόησε τον Νοέμβριο ότι η χώρα της θα μπορούσε να επέμβει στρατιωτικά σε περίπτωση κινεζικής «επίθεσης» στην Ταϊβάν, νήσο που η Κίνα θεωρεί επαρχία της.
