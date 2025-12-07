Θερμό επεισόδιο ανάμεσα σε Κίνα – Ιαπωνία με κινεζικά μαχητικά να «λοκάρουν» παρατεταμένα ιαπωνικά
Η Ιαπωνία κατηγορεί την Κίνα πως κινέζικα μαχητικά αεροσκάφη «λόκαραν» ιαπωνικά αεροσκάφη, με την ένταση στην περιοχή να αυξάνεται μετά την άρνηση της Τακαΐτσι να ανακαλέσει σχόλιά της για την Ταϊβάν
Μαχητικά αεροσκάφη από την Κίνα «λόκαραν» ιαπωνικά αεροσκάφη (σ.σ. «κλείδωσαν» τον στόχο τους και μπορούσαν να ρίξουν πύραυλο) πάνω από διεθνή ύδατα το Σάββατο κοντά στα νησιά Οκινάουα της Ιαπωνίας, σε δύο ξεχωριστά περιστατικά που ο υπουργός Άμυνας της Ιαπωνίας καταδίκασε ως «επικίνδυνα».
«Αυτή η χρήση του ραντάρ υπερέβη τα όρια που είναι απαραίτητα για την ασφαλή πτήση των αεροσκαφών», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της Ιαπωνίας, Σιντζίρο Κοϊζούμι (σ.σ. γιος του πρώην πρωθυπουργού Γιουνιχίρο Κοϊζούμι), σε ανάρτησή του στο X. Η Ιαπωνία, όπως είπε, υπέβαλε διαμαρτυρία στην Κίνα για το «λυπηρό» περιστατικό, σύμφωνα με το Reuters.
Οι συγκρούσεις πάνω από τα νησιά, τα οποία βρίσκονται κοντά σε αμφισβητούμενο έδαφος που διεκδικούν τόσο η Ιαπωνία όσο και η Κίνα, πιθανότατα θα εντείνουν τις εντάσεις μεταξύ των γειτόνων. Οι σχέσεις έχουν ήδη επιδεινωθεί μετά την προειδοποίηση της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι ότι η Ιαπωνία θα μπορούσε να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε κινεζική στρατιωτική ενέργεια κατά της Ταϊβάν.
Η Ταϊβάν διεκδικείται από το Πεκίνο και βρίσκεται μόλις 110 χιλιόμετρα από το δυτικότερο νησί της Ιαπωνίας, το Γιοναγούνι. Η Ιαπωνία φιλοξενεί τη μεγαλύτερη συγκέντρωση αμερικανικής στρατιωτικής δύναμης στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων πολεμικών πλοίων, αεροσκαφών και στρατευμάτων, με ένα μεγάλο μέρος αυτού του σώματος, συμπεριλαμβανομένων χιλιάδων Αμερικανών πεζοναυτών που εδρεύουν στην Οκινάουα.
①本年１２月６日（土）１６時３２分頃から１６時３５分頃までの間に、沖縄本島南東の公海上空で、中国海軍の空母「遼寧」から発艦したＪ－１５戦闘機が、当該機体に対する対領空侵犯措置を実施していた航空自衛隊のF－１５戦闘機に対して、レーダー照射を断続的に行う事案が発生しました。… pic.twitter.com/1ZpxMPOOPC
Τα κινεζικά μαχητικά απονηώθηκαν από αεροπλανοφόρο
Τα κινεζικά αεροσκάφη J-15 που εμπλέκονται στα δύο περιστατικά του Σαββάτου απονηώθηκαν από το κινεζικό αεροπλανοφόρο Λιαονίνγκ, το οποίο πραγματοποιούσε ελιγμούς νότια των νησιών της Οκινάουα μαζί με τρία αντιτορπιλικά, σύμφωνα με την Ιαπωνία.
Την Πέμπτη, η Κίνα ανέπτυξε μεγάλο αριθμό πλοίων του ναυτικού και της ακτοφυλακής στα ύδατα της Ανατολικής Ασίας, τα οποία σε κάποιο σημείο ξεπέρασαν τα 100, σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται πηγές και αναφορές των μυστικών υπηρεσιών.
Η κυβέρνηση της Ταϊβάν χαρακτήρισε αυτή την συγκέντρωση ως απειλή για την περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού. Η Ιαπωνία δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά τις κινήσεις της Κίνας.
Το κλείδωμα ραντάρ ελέγχου πυρός ή «λοκάρισμα» είναι μία από τις πιο απειλητικές ενέργειες που μπορεί να κάνει ένα στρατιωτικό αεροσκάφος, καθώς σηματοδοτεί πιθανή επίθεση, αναγκάζοντας το αεροσκάφος που έχει στοχευθεί να προβεί σε ελιγμούς αποφυγής, με δεκάδες συναγερμούς να χτυπούν μέσα στο κόκπιτ.
To παρασκήνιο που δημιούργησε τη νέα ένταση ανάμεσα σε Κίνα και Ιαπωνία
Η Ιαπωνία απέρριψε επίσημα την τελευταία καταγγελία της Κίνας στον ΟΗΕ σχετικά με τις δηλώσεις της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι για την Ταϊβάν. Σε επιστολή του προς τον Γενικό Γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες, ο πρέσβης Καζουγιούκι Γιαμαζάκι χαρακτήρισε τις ισχυρισμούς του Πεκίνου «αβάσιμους» και «κατηγορηματικά απαράδεκτους», επιμένοντας ότι η Ιαπωνία ακολουθεί το διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.
Το Τόκιο δηλώνει ότι η θέση του παραμένει αμετάβλητη και βασίζεται στο ανακοινωθέν του 1972, το οποίο αναγνώριζε — αλλά δεν ενέκρινε — την άποψη του Πεκίνου για την Ταϊβάν.
Πρόκειται για την πολιτική της Μιας Κίνας, σύμφωνα με την οποία η Ταϊβάν συνεχίζει να παραμένει κινεζικό έδαφος, όπως και πριν καταφύγει εκεί ο στρατός του Τσιάνγκ Κάι Σεκ για να ιδρύσει την «Εθνικιστική Κίνα». Η Τακαϊτσι αρνήθηκε να ανακαλέσει τις δηλώσεις της και το Πεκίνο συνεχίζει να εκφράζει τη δυσαρέσκειά του, σηματοδοτώντας ότι η διαμάχη θα συνεχιστεί.
Ο πρωθυπουργός της Ταϊβάν δηλώνει συγκινημένος από την στήριξη της Ιαπωνίας
Ο πρωθυπουργός της Ταϊβάν Τσο Τζουνγκ-τάι δήλωσε ότι η κυβέρνηση «συγκινήθηκε πολύ» από τις πρόσφατες δηλώσεις της Ιαπωνίδας πρωθυπουργού Σαναέ Τακαϊτσι σχετικά με την υπεράσπιση της ειρήνης και της σταθερότητας στο Στενό της Ταϊβάν.
Ο Τσο εξήρε τη στάση του Τόκιο ως «δικαιοσύνη και ειρήνη» και δήλωσε ότι τα κινεζικές αντίποινα, όπως η ακύρωση πτήσεων και ο αποκλεισμός Ιαπώνων καλλιτεχνών, έχουν οδηγήσει περισσότερους Ταϊβανέζους να ταξιδέψουν στην Ιαπωνία.
Η Ταϊπέι καλωσόρισε επίσης Ιάπωνες καλλιτέχνες να εμφανιστούν στο νησί, καθώς και οι δύο πλευρές ενισχύουν τους δεσμούς ασφαλείας εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων.
