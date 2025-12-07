Αθλέτικ Μπιλμπάο – Ατλέτικο Μαδρίτης 1-0: Σπουδαία νίκη για τους Βάσκους του Βαλβέρδε
Ένα γκολ του Άλεξ Μπερενγκέρ λίγο πριν το φινάλε, χάρισε στη Μπιλμπάο τη νίκη με 1-0 επί της Ατλέτικο Μαδρίτης.
Η Αθλέτικ Μπιλμπάο πανηγύρισε μια τεράστια νίκη απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης με 1-0 σε ματς για την 15η αγωνιστική της La Liga. Η ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε με αυτή τη νίκη ανέβηκε στην 7η θέση με 23 βαθμούς και βρίσκεται στο -1 από την επτάδα που δίνει εισιτήριο για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Από την άλλη η ομάδα του Τσόλο Σιμεόνε ηττήθηκε για δεύτερη σερί αγωνιστική και βρίσκεται στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας με 31 βαθμούς στο -9 πλέον από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα.
Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Άλεξ Μπερενγκέρ με τρομερό σουτ εκτός περιοχής στο 85ο λεπτό με το οποίο οι Βάσκοι πήραν τη νίκη που τους έφερε και πάλι σε τροχιά… Ευρώπης.
Οι συνθέσεις
ΜΠΙΛΜΠΑΟ: Σιμόν, Λαπόρτ, Γιούτι, Παρέδες, Αρέσο (82’ Γοροσαμπέλ), Ντε Γαλαρέτα (66’ Ρέγο), Χαουρεγιθάρ, Σανσέτ (82’ Ιθέτα), Νίκο Ουίλιαμς, Μπερενγκέρ, Γουρουθέτα (66’ Ουνάι Γκόμεθ)
ΑΤΛΕΤΙΚΟ: Όμπλακ, Λενγκλέ (61’ Σέρλοθ), Μολίνα, Πουμπίγ, Χάντσκο, Γκάλαχερ (46’ Κόκε), Μπάριος, Σιμεόνε, Γκονθάλεθ (72’ Ρασπαντόρι), Αλμάδα (61’ Ρουτζέρι), Άλβαρες (66’ Γκριεζμάν)
Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής:
Παρασκευή (5/12)
Oβιέδο-Μαγιόρκα 0-0
Σάββατο (6/12)
Βιγιαρεάλ-Χετάφε 2-0
Αλαβές-Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-0
Μπέτις-Μπαρτσελόνα 3-5
Μπιλμπάο-Ατλέτικο 1-0
Κυριακή (7/12)
Έλτσε-Τζιρόνα (15:00)
Βαλένθια-Σεβίλλη (17:15)
Εσπανιόλ-Ράγιο Βαγιεκάνο (19:30)
Ρεάλ Μαδρίτης-Θέλτα (22:00)
Δευτέρα (8/12)
Οσασούνα-Λεβάντε (22:00)
H βαθμολογία
