Μπαρτζώκας: «Μετά το +21 αποφάσισε ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει»
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στο flash interview ανέφερε πως μετά τη διαφορά που πήρε ο Ολυμπιακός οι παίκτες της ομάδας έκαναν ό,τι ήθελαν, ενώ αναφέρθηκε και στην κατάσταση του Εβάν Φουρνιέ.
Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 100-93 της ΑΕΚ στο ΣΕΦ με 100-93 για την 9η αγωνιστική της Stoiximan GBL με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να έχει αρκετά παράπονα από τους παίκτες του.
Ο Έλληνας τεχνικός ανέφερε πως μετά το +21 οι παίκτες της ομάδας του έκαναν ό,τι ήθελε οο καθένας, ενώ αναφέρθηκε και στο αν θα είναι διαθέσιμος ο Εβάν Φουρνιέ για το ματς με την Μπαρτσελόνα.
Αναλυτικά όσα είπε ο Μπαρτζώκας:
«Δεχτήκαμε στα τελευταία λεπτά 30 πόντους. Φτάσαμε στο +21 και μετά αποφάσισε ο καθένας να περπατά, να κάνει ό,τι θέλει… Καταλαβαίνω η ένταση να είναι μειωμένη όταν προερχόμαστε από συνεχή παιχνίδια, αλλά τώρα δεν ίσχυε κάτι τέτοιο. Είναι κάτι που πρέπει να συζητήσουμε στα αποδυτήρια», τόνισε.
Όσο για το επερχόμενο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα είπε: «Έχουν ασχοληθεί οι συνεργάτες μου, όχι ακόμη εγώ. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε με σεβασμό κάθε αντίπαλο. Κάθε παιχνίδι στην Ευρωλίγκα, ειδικά εκτός έδρας, είναι πολύ απαιτητικό. Ο Φουρνιέ είχε πυρετό και χρειαζόταν κάποιες προπονήσεις για να μπει και να παίξει».
