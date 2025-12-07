Η ατάκα του Μπαρτζώκα στους παίκτες του σε τάιμ άουτ (vid)
O Γιώργος Μπαρτζώκας δεν ήταν ευχαριστημένος από την απόδοσή των παικτών του στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και το εξέφρασε κατά τη διάρκεια ενός τάιμ άουτ.
Ο Ολυμπιακός επικράτησε 100-93 της ΑΕΚ, για την ένατη αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τους Πειραιώτες να κάνουν τα εύκολα δύσκολα στο τέλος και ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξέφρασε τη δυσαρέσκεια του στους παίκτες του κατά τη διάρκεια τάιμ άουτ.
Μάλιστα, ο Έλληνας τεχνικός άφησε τον άμεσο συνεργάτη του, Χρήστο Παππά, να δώσει οδηγίες στο εν λόγω τάιμ άουτ, με τον ίδιο να φεύγει προς την άλλη μεριά του πάγκου, αφού πρώτα τους είπε μόλις λίγες κουβέντες φανερά εκνευρισμένος.
«Αρχίσατε πάλι να περπατάτε, κάθε φορά το ίδιο. Πρέπει να λέω τα ίδια πράγματα. Ε, μπείτε μέσα και παίξτε μόνοι σας!», είπε στους παίκτες του ο κόουτς Μπαρτζώκας, σύμφωνα με τον ρεπόρτερ της ΕΡΤ.
Δείτε παρακάτω το βίντεο με όσα είπε ο Μπαρτζώκας στους παίκτες του
