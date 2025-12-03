Μπαρτζώκας: «Έχουμε τόσους παίκτες, έχει κουράσει η μεταγραφολογία»

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το βράδυ της Πέμπτης την Φενέρμπαχτσε (4/12, 21:15) για τη 14η αγωνιστική της regular season της Euroleague και ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη media day, ενόψει της αναμέτρησης.

Ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων» αναφέρθηκε στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Εβάν Φουρνιέ, την έντονη μεταγραφολογία των τελευταίων εβδομάδων, αλλά και το ματς με την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Περιμένουμε δύσκολο παιχνίδι. Η Φενέρ προέρχεται από πέντε νίκες συνεχόμενες, τέσσερις στο γήπεδό της, αλλά δείχνει ότι είναι σε καλή κατάσταση. Επανέρχονται τραυματίες παίκτες. Λίγο διαφοροποιημένη η εικόνα της σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Το πώς παίζουν φέτος. Μια ομάδα που σουτάρει την μπάλα πολύ καλά, πολύ καλοί στο transition και στο τρίποντο στο τρανζίσιον και φυσικά είναι ένα παιχνίδι δύσκολο για μας εδώ. Εμείς προερχόμαστε από την ήττα στο Βελιγράδι. Πρέπει να παίξουμε. Να ελέγχαμε το παιχνίδι μέχρι το 25. Μετά είχαμε ένα πολύ άσχημο διάστημα με κακές επιλογές, λάθη που οδήγησαν σε πολλούς πόντους στο transition. Δεν ελέγξαμε λοιπόν αυτό που έπρεπε να κάνουμε και αύριο Πρέπει να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι σε αυτό το κομμάτι, να έχουμε υπομονή στο παιχνίδι μας για να μην επαναληφθεί αυτό».

Για το αν έχει κουράσει η μεταγραφολογία: «Πάρα πολύ. Νιώθουμε πάρα πολύ άσχημα. Δεν μπορώ να ρωτάμε συνέχεια για ένα πράγμα. Έχουμε μια ομάδα με τόσους παίκτες και συνέχεια το θέμα συζήτησης στην ελληνική κοινωνία και όχι μόνο στο μπάσκετ είναι ποιον θα πάρει Ολυμπιακός. Έχουμε μια ομάδα ανθρώπων που ασχολούμαστε με το θέμα και έχουμε και τα παιχνίδια που είναι πολύ κρίσιμο για μας. Πρωτάθλημα ελληνικό Ευρωλίγκα και ούτω καθεξής. Είναι κουραστικό πραγματικά. Επηρεάζονται όλοι, γιατί όλοι διαβάζουν. Ό, τι εκπομπή γίνεται στα μεγάλα sites, ζωντανή, μπασκετική ασχολούνται, αυτό είναι το πρώτο θέμα. Ο γκαρντ του Ολυμπιακού προφανώς σε κάτι που είναι ενοχλητικό και για τους παίκτες της ομάδας μας και για όλους εμάς. Τι να κάνουμε; Δεν μπορούμε να επιβάλουμε στον κόσμο με τι θα ασχολείται».

Για την κατάσταση της ομάδας και του Φουρνιέ: «Κοιτάξτε, δεν είχαμε όλη την ομάδα μαζί γιατί κατ ουσίαν είχαν φύγει οι Έλληνες διεθνείς. Προσπαθούσαμε να προπονηθούμε στις αρχές μας περισσότερο. Να κάνουμε τις ρουτίνες μας. Και στην ουσία οι διεθνείς γύρισαν τη Δευτέρα το πρωί. Την Τρίτη κάναν προπόνηση. Στην ουσία χτες κάναμε μια προπόνηση όλη η ομάδα μαζί και σήμερα που βέβαια δεν θα είναι ο Φουρνιέ. Αυτό που μπορέσαμε να κάνουμε είναι να βελτιωνόμαστε κάθε μέρα και στην ατομική φόρμα του κάθε παίκτη και στο πόσο συνδεόμαστε μεταξύ μας αμυντικά και επιθετικά”.

Για το αν θα ήθελε άλλη Euroleague: «Θα ήθελα να έχουμε λιγότερα παιχνίδια. Γιατί θα θέλαμε περισσότερες προπονήσεις. Τα λιγότερα παιχνίδια θα θέλανε και μικρότερο ρόστερ. Τα πολλά παιχνίδια θέλουν μεγαλύτερα ρόστερ. Το μεγαλύτερο ρόστερ έχει καλά και άσχημα. Πάντα είναι έτσι. Κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις. Όποτε καλούμαι να πω τις θέσεις μου, δηλαδή το καλοκαίρι στα meeting των προπονητών της Ευρωλίγκας που γίνονται στη Βαρκελώνη, τις λέω όπως και οι άλλοι προπονητές. Αυτή τη στιγμή, να ανακυκλώνουμε συζητήσεις για το τι θα μπορούσε να γίνει και τι δεν θα μπορούσε να γίνει είναι λάθος. Μπαίνουμε σε ένα πρόγραμμα και παίζουν όλοι με τις ίδιες συνθήκες».