magazin
Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
07.12.2025 | 12:07
Τι καιρό θα κάνει τα Χριστούγεννα
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η Σάρα Πόλσον αποφάσισε να γίνει ηθοποιός εξαιτίας μιας ταινίας με πρωταγωνίστρια την Τζούλια Ρόμπερτς
Fizz 07 Δεκεμβρίου 2025 | 22:34

Η Σάρα Πόλσον αποφάσισε να γίνει ηθοποιός εξαιτίας μιας ταινίας με πρωταγωνίστρια την Τζούλια Ρόμπερτς

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στην τελετή του Hollywood Walk of Fame, η Σάρα Πόλσον θυμήθηκε ότι η ρομαντική κωμωδία «Pretty Woman» ήταν ο λόγος που αποφάσισε να ασχοληθεί με την υποκριτική.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
A
A
Vita.gr
Winter coating: Προσοχή στις χειμερινές σχέσεις «εξπρές»

Winter coating: Προσοχή στις χειμερινές σχέσεις «εξπρές»

Spotlight

Τα ντουλάπια της κάποτε έφηβης Σάρα Πόλσον ήταν «γεμάτα με φωτογραφίες» του προσώπου που την ενέπνευσε να γίνει ηθοποιός: της Τζούλια Ρόμπερτς.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στην τελετή του Hollywood Walk of Fame την Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου, η ηθοποιός θυμήθηκε ότι η ρομαντική κωμωδία «Pretty Woman» με πρωταγωνιστές τους Τζούλια Ρόμπερτς και Ρίτσαρντ Γκιρ, ήταν ο λόγος που αποφάσισε να ασχοληθεί με την υποκριτική και τον κινηματογράφο.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι στέκομαι εδώ — στο Walk of Fame», είπε η Πολσον μετά την περιγραφή της πρώτης της «σύνδεσης» με το Χόλιγουντ, όταν ως έφηβη στη Νέα Υόρκη παρακολούθησε μια σκηνή της ταινίας, στην οποία ο χαρακτήρας της Ρόμπερτς, Βίβιαν, ούσα σεξεργάτρια συχνάζει στον πολυσύχναστο δρόμο Hollywood Boulevard.

«Αυτό είναι παράξενο», συνέχισε η Πόλσον. «Δεν λέω ότι δεν ονειρευόμουν το να αποκτήσω φήμη. Το έκανα. Συνήθιζα να περπατώ γύρω από το High School of Performing Arts στο Μανχάταν, το δημόσιο σχολείο από το οποίο αποφοίτησα το 1993, λέγοντας ατάκες από ταινίες της Τζούλια Ρόμπερτς και το ντουλάπι μου ήταν γεμάτο φωτογραφίες της».

»Το μόνο που χρειαζόταν για να κυριευθεί αυτό το ναρκισσιστικό εφηβικό μυαλό ήταν να πει κάποιος εν παρόδω, μάλλον τυχαία, ότι της έμοιαζα λίγο, και αυτό ήταν. Έτσι ξεκίνησε η προσπάθειά μου να μεταμορφωθώ σε αυτήν».

Αυθεντικότητα

Αυτή η ανάγκη, εξήγησε η ηθοποιός, ήταν ευτυχώς βραχύβια.

«Κανείς δεν πίστευε ότι η εποχή της Τζούλια Ρόμπερτς είχε τελειώσει. Κανείς δεν έψαχνε για μια ποταπή εκδοχή της», είπε η Πόλσον. «Έφτασε στο βάθρο μόνη της. Έπρεπε να αποδεχτώ την οδυνηρή πραγματικότητα ότι η καριέρα της ήταν δική της και μόνο δική της».

Αργότερα στην ομιλία της, η Σάρα Πόλσον εξήρε την αυθεντικότητα της πρωταγωνίστριας του «Pretty Woman».

«Ειλικρινά, μου πήρε πολύ χρόνο να καταλάβω ότι η Τζούλια Ρόμπερτς κέρδισε τις καρδιές μας επειδή ήταν τόσο αυθεντική», είπε. «Σπατάλησα τον χρόνο μου με το να ονειρεύομαι μια επαγγελματική πορεία που θα έμοιαζε με αυτή της Τζούλια Ρόμπερτς και δεν μπορούσα να δω τον δρόμο που ήδη διανύω, έναν δρόμο που είναι μονάχα δικός μου».

Έκτοτε, η Πολσον έχει καταφέρει να καθιερωθεί στο Χόλιγουντ, κερδίζοντας μεταξύ άλλων εννέα υποψηφιότητες στα βραβεία Emmy για τους ρόλους της σε σειρές όπως «Game Change» και «American Crime Story».

*Με πληροφορίες από: People

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Η εσωτερική διαμάχη στη Fed και η αγωνία για τις προβλέψεις Πάουελ για τα επιτόκια

Wall Street: Η εσωτερική διαμάχη στη Fed και η αγωνία για τις προβλέψεις Πάουελ για τα επιτόκια

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Winter coating: Προσοχή στις χειμερινές σχέσεις «εξπρές»

Winter coating: Προσοχή στις χειμερινές σχέσεις «εξπρές»

World
Citi: Το 2026 θα είναι το έτος της μεγάλης αλλαγής της οικονομίας της Ευρώπης

Citi: Το 2026 θα είναι το έτος της μεγάλης αλλαγής της οικονομίας της Ευρώπης

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Πηγή Δεβετζή: «Ο Χριστός ήταν δίπλα μου» λέει η Ολυμπιονίκης για το τροχαίο ατύχημα που είχε
Καβάλα 07.12.25

Πηγή Δεβετζή: «Ο Χριστός ήταν δίπλα μου» λέει η Ολυμπιονίκης για το τροχαίο ατύχημα που είχε

Η Πηγή Δεβετζή τοποθετήθηκε για το τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη με μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, λέγοντας ότι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Καβάλας για προληπτικούς λόγους.

Σύνταξη
Ο Ντικ Βαν Ντάικ πλησιάζει τα 100 και πιστεύει ότι βρίσκεται εν ζωή επειδή «έκοψε το αλκοόλ και τα τσιγάρα»
«Κάπνιζα πολύ!» 07.12.25

Ο Ντικ Βαν Ντάικ πλησιάζει τα 100 και πιστεύει ότι βρίσκεται εν ζωή επειδή «έκοψε το αλκοόλ και τα τσιγάρα»

«Νομίζω ότι ήμουν περίπου 50 ετών όταν συνειδητοποίησα ότι λόγω της προσωπικότητας μου εθίζομαι εύκολα», δήλωσε πρόσφατα ο θρυλικός ηθοποιός Ντικ Βαν Ντάικ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Kαταστροφική συμφωνία» η εξαγορά της Warner Bros. από το Netflix για την Τζέιν Φόντα
Ελευθερία έκφρασης 07.12.25

«Kαταστροφική συμφωνία» η εξαγορά της Warner Bros. από το Netflix για την Τζέιν Φόντα

Η Τζέιν Φόντα χαρακτηρίζει την εξαγορά της Warner Bros. Discovery από το Netflix ως «καταστροφική», προειδοποιώντας ότι απειλεί τη δημιουργική βιομηχανία, τη δημοκρατία και την ελευθερία του λόγου.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Κέιτι Πέρι επισημοποιεί τη σχέση της με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τρυντώ – Το ταξίδι στην Ιαπωνία
Το κοινό γεύμα  06.12.25

Η Κέιτι Πέρι επισημοποιεί τη σχέση της με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τρυντώ – Το ταξίδι στην Ιαπωνία

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της Κέιτι Πέρι στην Ιαπωνία, η τραγουδίστρια συνόδευσε τον Τζάστιν Τρυντώ σε ένα δείπνο με τον πρώην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Φούμιο Κισίντα.

Σύνταξη
«Ζήτημα ζωής ή θανάτου» – Ακρωτηριασμός για τον πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ – Η θυελλώδης σχέση τους
«Προσπάθησε» 06.12.25

«Ζήτημα ζωής ή θανάτου» – Ακρωτηριασμός για τον πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ – Η θυελλώδης σχέση τους

Σε σοβαρή κατάσταση φέρεται να νοσηλεύεται στις Φιλιππίνες ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ, Τόμας Μαρκλ, έπειτα από ακρωτηριασμό του ποδιού του με τη Δούκισσα να μιλάει μέσω εκπροσώπου γαι το περιστατικό

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τι έκαναν οι Τζάστιν Τριντό και Κέιτι Πέρι με τον Φούμιο Κισίντα και τη σύζυγό του, Γιούκο;
Φωτογραφίες 06.12.25

Τι έκαναν οι Τζάστιν Τριντό και Κέιτι Πέρι με τον Φούμιο Κισίντα και τη σύζυγό του, Γιούκο;

«Χαίρομαι που η φιλία μας συνεχίζεται με αυτόν τον τρόπο», σχολίασε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής του ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας για την συνάντησή του με τον Τζάστιν Τριντό

Σύνταξη
Γιατί το ότι έχω δουλέψει σε πανηγύρι θεωρείται κάτι κακό; Η Κόνι Μεταξά απαντά στον Τάσο Ξιαρχό
«Ψοφάτε να πάτε» 05.12.25

Γιατί το ότι έχω δουλέψει σε πανηγύρι θεωρείται κάτι κακό; Η Κόνι Μεταξά απαντά στον Τάσο Ξιαρχό

«Εσείς όλοι δεν τρέχετε το καλοκαίρι να βρείτε πανηγύρι όπου πάτε; Και κάποιοι από σας πηγαίνετε αλλά δεν ανεβάζετε στόρι γιατί ντρέπεστε. Στην πραγματικότητα όμως, ψοφάτε να πάτε στα πανηγύρια», είπε μεταξύ άλλων η Κόνι Μεταξά

Σύνταξη
Η Κιμ Καρντάσιαν αποκαλύπτει τον λόγο για τον οποίο άλλαξε το όνομά της πριν από 18 χρόνια
Fizz 05.12.25

Η Κιμ Καρντάσιαν αποκαλύπτει τον λόγο για τον οποίο άλλαξε το όνομά της πριν από 18 χρόνια

«Πάντα χρησιμοποιούσα το όνομα Κίμπερλι, μέχρι που υπογράψαμε για να συμμετάσχουμε στο ριάλιτι σόου 'Keeping Up with the Kardashians'», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Time η Κιμ Καρντάσιαν.

Σύνταξη
Ο Τζέρεμι Ο. Χάρις του Emily in Paris συνελήφθη στην Ιαπωνία ως ύποπτος για διακίνηση ναρκωτικών
MDMA 05.12.25

Ο Τζέρεμι Ο. Χάρις του Emily in Paris συνελήφθη στην Ιαπωνία ως ύποπτος για διακίνηση ναρκωτικών

Ο θεατρικός συγγραφέας και ηθοποιός Τζέρεμι Ο. Χάρις συνελήφθη στην Οκινάουα, όπου οι ιαπωνικές αρχές τον θεωρούν ύποπτο για απόπειρα εισαγωγής παράνομων ναρκωτικών, μετά τον εντοπισμό MDMA στη χειραποσκευή του κατά την άφιξή του από την Ταϊβάν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Γερμανός ΥΠΕΞ στην Κίνα για «σκληρές» εμπορικές και πολιτικές διαπραγματεύσεις
«Γεωπολιτικές διαφορές» 08.12.25

Ο Γερμανός ΥΠΕΞ στην Κίνα για «σκληρές» εμπορικές και πολιτικές διαπραγματεύσεις

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών ταξιδεύει στο Πεκίνο, με το Βερολίνο να «σκληραίνει» τη στάση του απέναντι στην Κίνα κατόπιν συνεννόησης με άλλα ευρωπαϊκά κράτη, κυρίως σε εμπορικά θέματα

Σύνταξη
Όταν ο προτεινόμενος ως νέος αρχηγός της Μοσάντ τραυματίζονταν βαριά την 7η Οκτωβρίου [βίντεο]
Ρόμαν Γκόφμαν 08.12.25

Όταν ο προτεινόμενος ως νέος αρχηγός της Μοσάντ τραυματίζονταν βαριά την 7η Οκτωβρίου

Ο προτεινόμενος ως νέος επικεφαλής της Μοσάντ, είχε τραυματιστεί την 7η Οκτωβρίου από μέλη παλαιστινιακών οργανώσεων με τον τραυματισμό του να καταγράφεται σε βίντεο.

Σύνταξη
Το Παρίσι θέλει να «εξορίσει» τα SUV και τα μεγάλα αυτοκίνητα
SUV - 4x4 08.12.25

Το Παρίσι θέλει να «εξορίσει» τα SUV και τα μεγάλα αυτοκίνητα

«Όσο μεγαλύτερα είναι (τα αυτοκίνητα) τόσο περισσότερο ρυπαίνουν», δήλωσε η δήμαρχος, Ανν Ινταλγκό, για την πόλη της το Παρίσι, όπου τα τέλη στάθμευσης για τα «βαριά» αυτοκίνητα τριπλασιάστηκαν

Σύνταξη
Ακινητοποιήθηκε το τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Λάρισα – Θεσσαλονίκη μετά από σύγκρουση με ζώο
Ελλάδα 07.12.25

Ακινητοποιήθηκε το τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Λάρισα – Θεσσαλονίκη μετά από σύγκρουση με ζώο

Η αμαξοστοιχία 2592 (Λάρισα - Θεσσαλονίκη) ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβης μηχανής μετά από σύγκρουση με ζώο - Το δρομολόγιο ολοκληρώθηκε με καθυστέρηση 140 λεπτών προς τη Θεσσαλονίκη.

Σύνταξη
Το γραφένιο θα γκρεμίσει το λίθιο από τον «θρόνο» της αποθήκευσης ενέργειας;
ΑΠΕ 07.12.25

Το γραφένιο θα γκρεμίσει το λίθιο από τον «θρόνο» της αποθήκευσης ενέργειας;

Νέες καινοτομίες, όπως οι υπερπυκνωτές με βάση το γραφένιο και χημικές ουσίες όπως το βανάδιο, ο ψευδάργυρος και ο σίδηρος, δείχνουν μεγάλη υπόσχεση για ανθεκτικότητα και ανάγκες αποθήκευσης ενέργειας μεγάλης διάρκειας

Σύνταξη
Χανιά: Τρίγωνα κάλαντα και… μπαλωθιές – Άναμμα Χριστουγεννιάτικου δέντρου με κρότο
Χανιά 07.12.25

Τρίγωνα κάλαντα και… μπαλωθιές - Άναμμα Χριστουγεννιάτικου δέντρου με κρότο

Το αιματοκύλισμα στα Βορίζια και τα μέτρα για τους άσκοπους πυροβολισμούς και την οπλοχρησία που ακολούθησαν δεν φαίνεται να λειτούργησαν αποτρεπτικά στους Κάμπους Κεραμιών του Δήμου Χανίων με μπαλωθιές να πέφτουν στο άναμμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου.

Σύνταξη
Ο Ραφίνια έβαλε τέλος στις φήμες…
On Field 07.12.25

Ο Ραφίνια έβαλε τέλος στις φήμες…

Ο Βραζιλιάνος άσος των «μπλαουγκράνα» ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει ρήτρα στο συμβόλαιο του με την Μπαρτσελόνα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ατρόμητος-ΑΕΚ 4-1: Με δίδυμο-φωτιά τους Γιόβιτς και Πινέδα (vid)
Ποδόσφαιρο 07.12.25

Ατρόμητος-ΑΕΚ 4-1: Με δίδυμο-φωτιά τους Γιόβιτς και Πινέδα (vid)

Σε μεγάλα κέφια ο Γιόβιτς που πέτυχε δυο γκολ (το ένα πέναλτι) και αποθεώθηκε από τους φιλάθλους. Πρωταγωνιστής και ο Πινέδα. Η ΑΕΚ παρέμεινε στην 3η θέση και στους -3 βαθμούς από τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
«Η κατάσταση είναι απολύτως υπό έλεγχο», λέει ο πρόεδρος του Μπενίν μετά την απόπειρα πραξικοπήματος
«Δημόσια τάξη» 07.12.25

«Η κατάσταση είναι απολύτως υπό έλεγχο», λέει ο πρόεδρος του Μπενίν μετά την απόπειρα πραξικοπήματος

«Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η κατάσταση είναι απολύτως υπό έλεγχο και γι αυτό σας καλώ να συνεχίσετε ήρεμα τις δουλειές σας», τόνισε ο πρόεδρος του Μπενίν

Σύνταξη
Social Media: Σχεδιάζουν απαγόρευση στη πρόσβαση των παιδιών αλλά δεν έχουν σφραγίσει καλά όλες τις «πόρτες»
Τα παράδειγμα της Isobel 07.12.25

Σχεδιάζουν απαγόρευση στη πρόσβαση των παιδιών στα social media αλλά δεν έχουν σφραγίσει όλες τις «πόρτες»

Η Αυστραλία πατά το κουμπί της απαγόρευσης της πρόσβασης των παιδιών κάτω των 16 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) και έπονται και άλλες χώρες. Η «ασπίδα» κατά των «αλγορίθμων αρπακτικών» ζωντανεύει αλλά ορισμένοι έφηβοι μοιάζουν έτοιμοι να… «αντισταθούν».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Λουτσέσκου: «Η διαφορά έπρεπε να είναι πολύ μεγαλύτερη»
Ποδόσφαιρο 07.12.25

Λουτσέσκου: «Η διαφορά έπρεπε να είναι πολύ μεγαλύτερη»

Άδικο χαρακτήρισε ο Ραζβάν Λουτσέσκου το 3-1 του ΠΑΟΚ επί του Άρη στο ντέρμπι της 13ης αγωνιστικής, αφού ο Ρουμάνος τεχνικός θεωρεί πως η διαφορά στο σκορ θα έπρεπε να είναι πολύ μεγαλύτερη για την ομάδα του.

Σύνταξη
Αίτημα κόκκινου συναγερμού στην Interpol από την Πολωνία για τους δράστες του σαμποτάζ στον σιδηρόδρομο
Μία σύλληψη 07.12.25

Πολωνία: Αίτημα κόκκινου συναγερμού στην Interpol για το ουκρανικό σαμποτάζ στον σιδηρόδρομο

Η Πολωνία υπέβαλε επίσημο αίτημα με το οποία ζητά από την Interpol να σημάνει κόκκινο συναγερμό για τη σύλληψη των δύο Ουκρανών ως υπεύθυνων για σαμποτάζ στον πολωνικό σιδηρόδρομο.

Σύνταξη
«Όλα από την αρχή το 2026» – Ο χρησμός της Citi για την Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 07.12.25

«Όλα από την αρχή το 2026» – Ο χρησμός της Citi για την Ευρώπη

Όπως εξηγεί η Citi, για να αξιολογηθούν σωστά οι προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας το 2026, πρέπει να γίνουν αντιληπτές από τη σκοπιά των δομικών αλλαγών που υφίσταται το αναπτυξιακό μοντέλο της Ευρώπης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο