Η Σάρα Πόλσον αποφάσισε να γίνει ηθοποιός εξαιτίας μιας ταινίας με πρωταγωνίστρια την Τζούλια Ρόμπερτς

Τα ντουλάπια της κάποτε έφηβης Σάρα Πόλσον ήταν «γεμάτα με φωτογραφίες» του προσώπου που την ενέπνευσε να γίνει ηθοποιός: της Τζούλια Ρόμπερτς.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στην τελετή του Hollywood Walk of Fame την Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου, η ηθοποιός θυμήθηκε ότι η ρομαντική κωμωδία «Pretty Woman» με πρωταγωνιστές τους Τζούλια Ρόμπερτς και Ρίτσαρντ Γκιρ, ήταν ο λόγος που αποφάσισε να ασχοληθεί με την υποκριτική και τον κινηματογράφο.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι στέκομαι εδώ — στο Walk of Fame», είπε η Πολσον μετά την περιγραφή της πρώτης της «σύνδεσης» με το Χόλιγουντ, όταν ως έφηβη στη Νέα Υόρκη παρακολούθησε μια σκηνή της ταινίας, στην οποία ο χαρακτήρας της Ρόμπερτς, Βίβιαν, ούσα σεξεργάτρια συχνάζει στον πολυσύχναστο δρόμο Hollywood Boulevard.

«Αυτό είναι παράξενο», συνέχισε η Πόλσον. «Δεν λέω ότι δεν ονειρευόμουν το να αποκτήσω φήμη. Το έκανα. Συνήθιζα να περπατώ γύρω από το High School of Performing Arts στο Μανχάταν, το δημόσιο σχολείο από το οποίο αποφοίτησα το 1993, λέγοντας ατάκες από ταινίες της Τζούλια Ρόμπερτς και το ντουλάπι μου ήταν γεμάτο φωτογραφίες της».

»Το μόνο που χρειαζόταν για να κυριευθεί αυτό το ναρκισσιστικό εφηβικό μυαλό ήταν να πει κάποιος εν παρόδω, μάλλον τυχαία, ότι της έμοιαζα λίγο, και αυτό ήταν. Έτσι ξεκίνησε η προσπάθειά μου να μεταμορφωθώ σε αυτήν».

Αυθεντικότητα

Αυτή η ανάγκη, εξήγησε η ηθοποιός, ήταν ευτυχώς βραχύβια.

«Κανείς δεν πίστευε ότι η εποχή της Τζούλια Ρόμπερτς είχε τελειώσει. Κανείς δεν έψαχνε για μια ποταπή εκδοχή της», είπε η Πόλσον. «Έφτασε στο βάθρο μόνη της. Έπρεπε να αποδεχτώ την οδυνηρή πραγματικότητα ότι η καριέρα της ήταν δική της και μόνο δική της».

Αργότερα στην ομιλία της, η Σάρα Πόλσον εξήρε την αυθεντικότητα της πρωταγωνίστριας του «Pretty Woman».

«Ειλικρινά, μου πήρε πολύ χρόνο να καταλάβω ότι η Τζούλια Ρόμπερτς κέρδισε τις καρδιές μας επειδή ήταν τόσο αυθεντική», είπε. «Σπατάλησα τον χρόνο μου με το να ονειρεύομαι μια επαγγελματική πορεία που θα έμοιαζε με αυτή της Τζούλια Ρόμπερτς και δεν μπορούσα να δω τον δρόμο που ήδη διανύω, έναν δρόμο που είναι μονάχα δικός μου».

Έκτοτε, η Πολσον έχει καταφέρει να καθιερωθεί στο Χόλιγουντ, κερδίζοντας μεταξύ άλλων εννέα υποψηφιότητες στα βραβεία Emmy για τους ρόλους της σε σειρές όπως «Game Change» και «American Crime Story».

*Με πληροφορίες από: People