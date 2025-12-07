Ο Μακρόν προειδοποιεί την Κίνα για επιβολή δασμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδέχεται να αναγκαστεί να λάβει «αυστηρά μέτρα» κατά της Κίνας, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων δασμών, εάν το Πεκίνο δεν αντιμετωπίσει το αυξανόμενο εμπορικό έλλειμμα με την ΕΕ, προειδοποίησε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

«Προσπαθώ να εξηγήσω στους Κινέζους ότι το εμπορικό τους πλεόνασμα δεν είναι βιώσιμο, διότι καταστρέφουν τους ίδιους τους πελάτες τους, κυρίως επειδή δεν εισάγουν σχεδόν τίποτα από εμάς πια», δήλωσε ο Μακρόν στην εφημερίδα Les Echos σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε την Κυριακή.

«Αν δεν κάνουν κάποια κίνηση, τους επόμενους μήνες εμείς οι Ευρωπαίοι θα αναγκαστούμε να λάβουμε αυστηρά μέτρα και να αποσυνδεθούμε, όπως οι ΗΠΑ, για παράδειγμα με την επιβολή δασμών στα κινεζικά προϊόντα», είπε, προσθέτοντας ότι είχε συζητήσει το θέμα με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ο Μακρόν μόλις επέστρεψε από μια τριήμερη επίσημη επίσκεψη στην Κίνα, όπου πίεσε για περισσότερες επενδύσεις, καθώς το Παρίσι επιδιώκει να αναθεωρήσει τις σχέσεις του με τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου. Το εμπορικό έλλειμμα της Γαλλίας με την Κίνα έφτασε τα 47 δισεκατομμύρια ευρώ πέρυσι, σύμφωνα με το γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών.

Εν τω μεταξύ, το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας έναντι της ΕΕ αυξήθηκε σε σχεδόν 143 δισεκατομμύρια δολάρια το πρώτο εξάμηνο του 2025, ένα ρεκόρ για οποιαδήποτε εξάμηνη περίοδο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Κίνα νωρίτερα φέτος.

Οι εντάσεις μεταξύ Γαλλίας και Κίνας κλιμακώθηκαν πέρυσι, αφού το Παρίσι υποστήριξε την απόφαση της ΕΕ να επιβάλει δασμούς στα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα. Το Πεκίνο αντέδρασε επιβάλλοντας ελάχιστες απαιτήσεις τιμών στο γαλλικό κονιάκ, προκαλώντας φόβους στους παραγωγούς χοιρινού κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων ότι θα μπορούσαν να είναι οι επόμενοι στόχοι.

«Ζωή ή θάνατος»

Ο Μακρόν δήλωσε ότι η προσέγγιση των ΗΠΑ έναντι της Κίνας ήταν «ακατάλληλη» και επιδείνωσε τη θέση της Ευρώπης, καθώς παρέκκλινε τα κινεζικά προϊόντα προς την αγορά της ΕΕ.

«Σήμερα, βρισκόμαστε σε αδιέξοδο, και αυτό είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου για την ευρωπαϊκή βιομηχανία», δήλωσε ο Μακρόν, σημειώνοντας παράλληλα ότι η Γερμανία — η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης — δεν συμμερίζεται πλήρως τη στάση της Γαλλίας.

Εκτός από την ανάγκη της Ευρώπης να γίνει πιο ανταγωνιστική, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει επίσης να διαδραματίσει ρόλο στην ενίσχυση της ενιαίας αγοράς της ΕΕ, δήλωσε ο Μακρόν, υποστηρίζοντας ότι η νομισματική πολιτική πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ανάπτυξη και την απασχόληση, και όχι μόνο τον πληθωρισμό.

Είπε επίσης ότι η απόφαση της ΕΚΤ να συνεχίσει να πωλεί τα κρατικά ομόλογα που κατέχει ενέχει τον κίνδυνο να ωθήσει προς τα πάνω τα μακροπρόθεσμα επιτόκια και να επιβαρύνει την οικονομική δραστηριότητα.

«Η Ευρώπη πρέπει — και θέλει — να παραμείνει μια ζώνη νομισματικής σταθερότητας και αξιόπιστων επενδύσεων», δήλωσε ο Μακρόν.

Πηγή: ot.gr