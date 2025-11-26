Γαλλία: Επίσημη επίσκεψη Μακρόν στην Κίνα αρχές Δεκεμβρίου με «ατζέντα συνεργασίας και ισορροπίας»

Η γαλλική προεδρία ανακοίνωσε ότι ο Εμανουέλ Μακρόν θα πραγματοποιήσει από τις 3 έως τις 5 Δεκεμβρίου επίσημη επίσκεψη στην Κίνα. Θα μεταβεί στο Πεκίνο, μετά στην Τσενγκντού, την πρωτεύουσα της επαρχίας Σιτσουάν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Γάλλος πρόεδρος θα συναντήσει τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ. Το ταξίδι Μακρόν στην Κίνα γίνεται δυόμισι χρόνια μετά την προηγούμενη επίσκεψή του, τον Απρίλιο του 2023. Η γαλλική προεδρία επισημαίνει ότι είναι «βούληση» του Γάλλου προέδρου «η διατήρηση ενός συνεχούς και απαιτητικού διαλόγου με την Κίνα». Ο πρόεδρος της Κίνας είχε επισκεφθεί τη Γαλλία τον Μάιο του 2024.

Ο Εμανουέλ Μακρόν «θα κομίσει μια ατζέντα συνεργασίας και ισορροπίας στα οικονομικά και εμπορικά θέματα, μια φιλοδοξία που θα βρεθεί στο επίκεντρο της γαλλικής προεδρίας της G7 το 2026», αναφέρει το Ελιζέ.

«Με την ευκαιρία αυτή θα εξεταστούν οι μεγάλες προκλήσεις της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Γαλλίας και της Κίνας, αλλά και μεγάλα διεθνή θέματα και τομείς συνεργασίας για την επίλυση των παγκόσμιων προκλήσεων της εποχής μας», προσθέτει.

Για χάρη δύο πάντα

Το Τσενγκντού, στην κεντρική Κίνα, όπου θα πάει ο Εμανουέλ Μακρόν στην αρχή του ταξιδιού του, φιλοξενεί ένα κέντρο προστασίας άγριων ζώων. Σε αυτό επαναπατρίστηκε αυτή την εβδομάδα το μοναδικό ζευγάρι γιγάντιων πάντα που φιλοξενείτο μέχρι πρότινος στη Γαλλία, στον ζωολογικό κήπο του Μποβάλ στο Λουάρ-ε-Σερ.

Τα δύο πάντα, η Χουάν Χουάν και ο σύντροφός της Γιουάν Ζι, τις οποίες είχε δανείσει η Κίνα το 2012, επέστρεψαν στη γενέτειρά τους λόγω της νεφρικής ανεπάρκειας από την οποία πάσχει η θηλυκή. Η πρεσβεία της Κίνας στη Γαλλία υποσχέθηκε στο Παρίσι «νέα γιγάντια πάντα», τα οποία «θα φτάσουν μελλοντικά» στη χώρα.