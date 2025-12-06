Νέα πτήση από τις ΗΠΑ που μετέφερε 172 παράτυπους μετανάστες από τη Βενεζουέλα τους οποίους απέλασαν οι αμερικανικές αρχές έφθασε χθες Παρασκευή στο Καράκας, μετά την επανέναρξη των δρομολογίων αυτών παρά την κρίση ανάμεσα στις δύο χώρες και την ανακοίνωση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πως ο εναέριος χώρος του κράτους της Λατινικής Αμερικής είναι «κλειστός» (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, άφιξη μεταναστών στο Καράκας).

Η άφιξη της δεύτερης πτήσης αυτήν την εβδομάδα, έπειτα από εκείνη της Τετάρτης, καταγράφηκε καθώς η Ουάσιγκτον έχει αυξήσει κατακόρυφα την πίεση στο Καράκας.

Στους 18.260 έχουν ανέλθει οι πολίτες της Βενεζουέλας που επαναπατρίστηκαν, οι 14.000 και πλέον από τις ΗΠΑ

El#5Dic retornaron 172 venezolanos desde EE.UU. en el vuelo 97 de la Gran Misión Vuelta a la Patria, aterrizando en Maiquetía a bordo de un avión de Eastern Airlines. pic.twitter.com/uANdPSDTbq — Alejandro Piña (@abacaxi19) December 6, 2025

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας πως διεξάγει εκστρατεία εναντίον καρτέλ των ναρκωτικών, έχει αναπτύξει στρατιωτικά μέσα με εντυπωσιακή ισχύ πυρός στην Καραϊβική, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου αεροπλανοφόρου στον κόσμο.

Ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο και η κυβέρνησή του τονίζουν πως η ανάπτυξη αυτή σκοπό έχει στην πραγματικότητα αλλαγή καθεστώτος και αρπαγή των μεγάλων κοιτασμάτων πετρελαίου της Βενεζουέλας.

Η αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) με ειδοποίησή της στα τέλη Νοεμβρίου κάλεσε τους πιλότους να επιδεικνύουν μεγάλη προσοχή όταν πετούν προς και από τη Βενεζουέλα. Η NOTAM που εξέδωσε ώθησε τις περισσότερες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες να αναστείλουν τις πτήσεις τους.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που έχει αναγορεύσει την καταπολέμηση της μετανάστευσης σε κορυφαία προτεραιότητα της δεύτερης θητείας του, διεμήνυσε την 29η Νοεμβρίου μέσω Truth Social ότι ο εναέριος χώρος της Βενεζουέλας πρέπει να θεωρείται «κλειστός στο σύνολό του».

«Επιστροφή στην πατρίδα»

Σύμφωνα με τις αρχές της Βενεζουέλας, οι οποίες προβάλλουν ιδιαίτερα τις αφίξεις αυτές στα δημόσια μέσα ενημέρωσης, η χθεσινή πτήση αφίχθη από το Φοίνιξ (Αριζόνα, δυτικά) και μετέφερε πέντε παιδιά, 26 γυναίκες και 141 άνδρες.

Σύμφωνα με επίσημα δεδομένα, με αυτήν την πτήση έφθασαν τους 18.260 οι πολίτες της Βενεζουέλας που έχουν επαναπατριστεί στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «επιστροφή στην πατρίδα», οι 14.000 και πλέον από τις ΗΠΑ (γίνονται παράλληλα πτήσεις για την επιστροφή μεταναστών από άλλα κράτη).

Ο Ντόναλντ Τραμπ εναλλάσσει καυτό και παγωμένο όσον αφορά την πιθανότητα να εξαπολυθούν πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας. Επιβεβαίωσε πως μίλησε τηλεφωνικά με τον ομόλογό του Νικολάς Μαδούρο την περασμένη εβδομάδα, χωρίς να αποκαλύψει τι συζητήθηκε.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πλήξει πάνω από 20 ταχύπλοα στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό—ο πιο πρόσφατος βομβαρδισμός ανακοινώθηκε τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες χθες Παρασκευή—σκοτώνοντας τουλάχιστον 87 ανθρώπους, χωρίς ποτέ να έχουν παρουσιαστεί αποδείξεις ότι σχετίζονταν με τη διακίνηση ναρκωτικών. Η νομιμότητα των επιχειρήσεων αυτών αμφισβητούνται από ειδικούς και τον ΟΗΕ.

Η κυβέρνηση του προέδρου Τραμπ και ειδικά ο υπουργός Αμυνας, ο Πιτ Χέγκσεθ, επικρίνονται ιδίως για μια από τις πρώτες επιχειρήσεις της εκστρατείας αυτής, κατά την οποία εξαπολύθηκε δεύτερο πλήγμα εναντίον ταχύπλοου στην Καραϊβική για να αποτελειωθούν δυο επιζήσαντες του πρώτου πλήγματος. Συνολικά εκείνος ο βομβαρδισμός είχε σκοτώσει 11 ανθρώπους, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον.

Πηγή: ΑΠΕ