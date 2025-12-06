Σεισμός 7 Ρίχτερ στα σύνορα Καναδά – ΗΠΑ κοντά στην Αλάσκα
Σεισμός μεγέθους της τάξεως των 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στον Καναδά σε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων στα σύνορα με την Αλάσκα.
- Οι «φούσκες» της Wall Street φαίνονται στο Google
- Το Netflix αποκτά τους σούπερ ήρωες της DC – Το brand που δεν αξιοποιήθηκε ποτέ πλήρως
- Προδημοσίευση του βιβλίου του Σαρκοζί: «Προσευχήθηκα να μπορέσω να σηκώσω τον σταυρό μου»
- Φρίντριχ Μερτς: «Είναι στον πυρήνα του DNA μας να σταθούμε στο πλευρό του Ισραήλ»
Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε στον Καναδά στα σύνορα με τις ΗΠΑ, κοντά στην Αλάσκα, σημειώθηκε λίγο πριν τις 23:00 ώρα Ελλάδας σε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.
Η τεκτονική πλάκα του περιθωρίου του Ειρηνικού και της Βόρειας Αμερικής μεταξύ του νησιού Βανκούβερ και της νότιο-κεντρικής Αλάσκας κυριαρχείται από τη βορειοδυτική κίνηση της πλάκας του Ειρηνικού σε σχέση με την πλάκα της Βόρειας Αμερικής με ταχύτητα περίπου 50 mm/έτος.
Στο νότιο τμήμα της χαρτογραφημένης περιοχής, κυριαρχεί η σύγκλιση μεταξύ του βόρειου άκρου της πλάκας Juan de Fuca (γνωστή και ως μικροπλάκα Explorer) και της πλάκας της Βόρειας Αμερικής.
Magnitude 7.1 earthquake have struck the Alaska-Canada border, according to preliminary data from GlobalQuake. pic.twitter.com/dGxhSKvOdv
— Open Source Intel (@Osint613) December 6, 2025
Οι πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή είναι το Άνκορατζ της Αλάσκα
Η περιοχή είναι γνωστή για τους σεισμούς μεγάλης έντασης τους οποίους μπορεί να δώσει. Η πιο «πυκνοκατοικημένη» περιοχή που ο σεισμός έγινε αισθητός είναι το Άνκορατζ της Αλάσκα με πληθυσμό περίπου 290.000 άτομα που όμως είναι 600 χιλιόμετρα μακριά, ενώ η πιο κοντινή περιοχή το Γιακουτάτ, φιλοξενεί μόλις 540 άτομα.
Η περιοχή που σημειώθηκε ο σεισμός πέρα από ιδιαίτερα σεισμογενής, είναι περικυκλωμένη από ηφαίστεια.
#UnitedStates🇺🇸: A major #earthquake of magnitude Mww=7.0, was registered at 90 KM N of #Yakutat, state of #Alaska. Depth: 10 KM.
More info: in ALT.
Did you feel this earthquake?, Tell us!.#EQVT,#quake,#tremor,#seísmo,#sismo,#temblor,#terremoto,#séisme,#tsunami,#Yukon,#Canada. pic.twitter.com/U3mxwbdrYM
— American Earthquakes 🌋🌊🌎 (@earthquakevt) December 6, 2025
BREAKING: Prelim M6.8 earthquake Southern Ukon Territory, Canada 👀 pic.twitter.com/KHnWwUw22g
— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) December 6, 2025
- Οι ΗΠΑ θέτουν προς πώληση 250 τεθωρακισμένα στην Πολωνία για… 1 δολάριο!
- Η Ιαπωνία προς μια νέα πυρηνική εποχή
- Αθλέτικ Μπιλμπάο – Ατλέτικο Μαδρίτης 1-0: Σπουδαία νίκη για τους Βάσκους του Βαλβέρδε
- Η πλούσια Αρκτική μήλον της έριδος για ΗΠΑ, Κίνα και Ρωσία
- Τραγωδία στη Γαλλία: Τέσσερις νεαροί Πορτογάλοι σκοτώθηκαν σε τροχαίο κοντά στα σύνορα με την Ελβετία
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 07.12.2025]
- Ίντερ Μαϊάμι – Βανκούβερ Γουάιτκαπς 3-1: Πρωταθλητής MLS ο Λιονέλ Μέσι (pic)
- «Βόμβες» από Σαλάχ για Σλοτ και διοίκηση της Λίβερπουλ: «Το κλαμπ με… πετάει στις ρόδες του λεωφορείου»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις