Σεισμός 7 Ρίχτερ στα σύνορα Καναδά – ΗΠΑ κοντά στην Αλάσκα

Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε στον Καναδά στα σύνορα με τις ΗΠΑ, κοντά στην Αλάσκα, σημειώθηκε λίγο πριν τις 23:00 ώρα Ελλάδας σε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.

Η τεκτονική πλάκα του περιθωρίου του Ειρηνικού και της Βόρειας Αμερικής μεταξύ του νησιού Βανκούβερ και της νότιο-κεντρικής Αλάσκας κυριαρχείται από τη βορειοδυτική κίνηση της πλάκας του Ειρηνικού σε σχέση με την πλάκα της Βόρειας Αμερικής με ταχύτητα περίπου 50 mm/έτος.

Στο νότιο τμήμα της χαρτογραφημένης περιοχής, κυριαρχεί η σύγκλιση μεταξύ του βόρειου άκρου της πλάκας Juan de Fuca (γνωστή και ως μικροπλάκα Explorer) και της πλάκας της Βόρειας Αμερικής.

Magnitude 7.1 earthquake have struck the Alaska-Canada border, according to preliminary data from GlobalQuake.

Οι πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή είναι το Άνκορατζ της Αλάσκα

Η περιοχή είναι γνωστή για τους σεισμούς μεγάλης έντασης τους οποίους μπορεί να δώσει. Η πιο «πυκνοκατοικημένη» περιοχή που ο σεισμός έγινε αισθητός είναι το Άνκορατζ της Αλάσκα με πληθυσμό περίπου 290.000 άτομα που όμως είναι 600 χιλιόμετρα μακριά, ενώ η πιο κοντινή περιοχή το Γιακουτάτ, φιλοξενεί μόλις 540 άτομα.

Η περιοχή που σημειώθηκε ο σεισμός πέρα από ιδιαίτερα σεισμογενής, είναι περικυκλωμένη από ηφαίστεια.